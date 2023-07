Kós Hubert 100 méter háton a hetedik helyen végzett a fukuokai vizes világbajnokság úszóversenyének harmadik napján, 53.11 másodperces ideje egyben új egyéni és magyar rekordot is jelent. Utóbbit is az ő nevéhez fűződött, és egy napot élt.

A magyar úszó – aki az Egyesült Államokban Bob Bowman, Michael Phelps korábbi edzőjének irányításával készül – a hétfői versenynapon délelőtt egészen szenzációs úszással, olimpiai szereplést érő 53.12 másodperces idővel csapott célba.

Ezzel nemcsak több mint hét tizedet faragott egyéni legjobbjából (53.83), hanem megdöntötte Cseh László 2012-es országos csúcsát (53.40), összesítésben pedig a második helyen jutott tovább. Kós akkor azt mondta: „nem nagyon hagytam ebben semmit, de azért bízom benne, hogy délután tudok még javítani. Jobb idő is kell majd, ha be akarok kerülni a fináléba. Most egyébként azt éreztem, hogy nagyon lassú vagyok, és fáj ez az egész, ahhoz képest megnyertem a futamot”.

Nos, a hétfő délutáni programban az Arizona State 20 esztendős hallgatója 5 századdal úszott lassabban az elődöntőben (53.17 mp), amellyel futamában negyedikként csapott célba, és összesítésben hatodikként kvalifikálta magát a fináléba. A magyar úszó a tengerentúlon a hátúszásra fókuszál, de saját bevallása szerint sokkal lazábban veszi most a dolgait, mint például tavaly ilyenkor, és egy éve még azt sem gondolta volna, hogy 100 méter háton egyáltalán elindul, nemhogy fináléba kerül. A döntőt illető várakozásáról azt mondta: a táv első felén nézelődés nélkül, jobban kell úsznia, mint hétfő délután, de nagyon jónak mondta, hogy az elmúlt fél év alatt ennyit fejlődött.

Százon megtudom, milyen egy világbajnoki döntő, amit így begyakorolhatok a kétszáz hát előtt – utalt fő versenyszámára.

„Egész jól versenyeztem, ami pozitív a 200 m hátra nézve”

A keddi döntőben Kós a hetes pályán indulhatott, míg a négyesen ott volt a favorit, címvédő és világcsúcstartó olasz Thomas Ceccon, aki 52.16 mp-cel kvalifikált a fináléra.

A rajtnál Kós jól jött le a falról, 25 m-nél pedig a riválisokkal együtt ment, féltávnál kis hátránnyal volt hatodik. A mezőny a második ötven méterre sem „esett szét”, végül az amerikai Ryan Murphy jó hajrával csapott be elsőként (52.22 mp), a második Ceccon (52.27) és a szintén amerikai, harmadik helyen végzett Hunter Armstrong (52.68) előtt.

Kós másodmagával kicsúszott ugyan az 53 mp-ből, de így is új országos csúcsot úszott.

Egészen jó volt, tovább javítottam az országos csúcsomat. A vb-n három, körülbelül hasonló időt úsztam ebben a számban, ennek nagyon örülök, miként a döntős időnek is. A döntőben mindent megtettem az elején, hogy elmenjek a mezőnnyel, és tartsam a lépést. Végig magamra fókuszáltam, egész jól versenyeztem, ami pozitív a 200 m hátra nézve – értékelt a vb-t közvetítő M4 Sportot Kós.

Két magyar úszó még a délutáni programban, elődöntőbe jutottak a férfi pólósok

Az úszók délutáni programjában magyar részről elődöntős futamban volt érdekelt Pádár Nikolett (200 méter gyors) és Márton Richárd (200 méter pillangó).

Pádár az első futamban úszott, ahol végül 1:56.55 perccel a hatodik lett, összesítésben pedig a 10. helyen végzett.

Nyolcadik helyen a holland Marrit Steenbergen jutott fináléba 1:56.49-cel. Pádár megdöntötte az egyéni csúcsát és az ifi Eb-rekordot, valamint megúszta az olimpiai A szintet, ami érthetően örömmel töltötte el, függetlenül attól, hogy lemaradt a fináléról. A M4 Sportnak nyilatkozva azt emelte ki, hogy mennyit fejlődött egy év alatt, a tavalyi, budapesti vb óta, és a párizsi olimpiáig szeretne hasonló ütemben tovább fejlődni és még előrébb lépni.

Márton egyéni csúccsal a hatodik idővel jutott döntőbe!

Márton szintén az első futamba került, és nagyszerűen teljesített. Végig a mezőny első felében haladt, szorosan az élen haladó amerikai Carson Foster nyomában, akire aztán a hajrában fel is jött, és végül 1:54.54 perces új egyéni csúccsal lett második. A magyar úszó a futam után azt emelte ki, hogy magasra tette a lécet saját magánál is, reggel pedig úgy jött ki a medencéből, hogy „ebben még van”, és az elődöntős futamban majd „eldurrantja a rakétákat”.

Most ez így sikerült, bár így sem hittem el, hogy második vagyok. Pedig az elején szenvedtem az öltözésnél, beragadt a cipzár a felsőmön, majdnem letéptem magamról... A vízben nem nézelődtem, végig előre koncentráltam, csináltam, nyomtam végig, de azt nem gondoltam, hogy 54.54 lesz a vége. Ma estétől nagy pihenést várok, holnap pedig mindent kiadok magamból, ami bennem maradt. Ha az elég a dobogóra, akkor oda, ha nem, akkor sem leszek elkeseredve. Életem úszására készülök.

A vizes vb-n kedden rendezték a férfi vízilabda negyeddöntős mérkőzéseit, a magyarok 13–12-re legyőzték az Egyesült Államokat, így csütörtökön a 10.30 órakor kezdődő második elődöntőben majd a favorit Spanyolországgal mérkőznek meg.

(Borítókép: Kós Hubert 2023. július 24-én. Fotó: Derencsényi István / MTI)