Milák Kristóf az elmúlt négy évben rendre elindult ugyanabban a hat számban – 50, 100 és 200 méteres távon gyors-, továbbá pillangóúszásban. Ennek köszönhetően kifejezetten objektív képet kaphatunk a négynapos, keddtől péntekig tartott 126. úszó-ob zárultával arról, hol is tart a Honvéd olimpiai bajnoka a párizsi olimpiát megelőző felkészülésben.

Utóbbi kérdés ígérkezett az ob legnagyobb izgalmának, elvégre több mint nyolc hónapon át szóltak arról a hírek, Milák hanyagolja az úszóedzéseket, és bár konditerembe rendszeresen eljár, az elvégzett munka elégtelennek tűnik ahhoz, hogy a 2024-es olimpián labdába rúghasson.

Nos, az ob-n látottak alapján utóbbi félelem alaptalannak bizonyult – bár azt továbbra is homály fedi, pontosan milyen edzésmunkát végzett –, a jelek szerint a robbanékonyságára három és fél hónappal az olimpia kezdete előtt semmi panasz nem lehet. A hosszabb távokon viszont mintha még lenne némi lemaradása a szünet előtti önmagához képest. Hogy mire is gondolunk, íme az elmúlt évek idejei (és az összevetés szempontjából abszolúte másodlagos ob-helyezései). A párhuzam annyiból nem tökéletes, hogy 2021-ben megmérettette magát – és győzött is – 400 gyorson. Utóbbi szám a 2. napi program része, azaz bizonyosan hatással volt a három éve ugyancsak azon a versenynapon úszott 200 pillangójára és 50 gyorsára, melyeken ezzel együtt is kiválóan teljesített.

Milák Kristóf idejei az országos bajnokságon (zárójelben a helyezés) 2021 2022 2023 2024 előfutam döntő előfutam döntő előfutam döntő előfutam döntő 100 gyors 48.89 (2.) 48.00 (1.) 49.73 (2.) 48.71 (1.) 49.14 (1.) 48.40 (1.) 49.02 (1.) 48.38 (1.) 200 pillangó* 1:52.50 (1.) 1:51.40 (1.) 1:56.21 (1.) 1:53.88 (1.) 1:56.44 (1.) 1:52.58 (1.) 1:55.43 (1.) 1:54.90 (1.) 50 gyors 22.31 (1.) 22.19 (1.) 22.77 (2.) 22.19 (2.) 22.50 (2.) 22.06 (2.) 22.29 (1.) 21.89 (1.) 200 gyors 1:47.52 (2.) 1:46.15 (1.) 1:50.96 (2.) 1:47.78 (2.) 1:49.03 (2.) 1:46.68 (1.) 1:49.21 (1.) 1:48.15 (1.) 50 pillangó 23.87 (2.) 23.50 (2.) 24.06 (2.) 23.56 (2.) 23.84. (1.) 23.27 (2.) 23.54 (1.) 23.44 (2.) 100 pillangó* 51.07 (1.) 50.47 (1.) 51.32 (1.) 51.03 (1.) 52.31 (1.) 50.80 (1.) 52.17 (1.) 50.99

(1.) *indult 400 gyorson 3:48.92 (1.)

A táblázatból jól kirajzolódik, a sprintszámokban még a három évvel ezelőtti, később Tokióban szenzációs teljesítményt nyújtó önmagánál is jobban áll. 100 méteren viszont mintha már hiányozna valami – így is több mint versenyképes a kihagyás előtti önmagával, ám a 2021-ben szintén a Duna Arénában úszott szintjét nem éri el. Kétszázon pedig – ahogyan arra a szakemberek előre is figyelmeztettek – egyértelmű a lemaradása. Noha egyébként az utolsó 50-es részidejei nem drámaiak, a komolyabb állóképességet igénylő etapokon mintha jobban be kéne osztania magát, s ahhoz, hogy legyen esélye egy erősebb hajrára, főleg a harmadik hosszon visszafogott.

Olimpiai bajnoki számában, 200 méter pillangón például az elmúlt négy év legrosszabb eredményével védett címet az ob-n. Más kérdés, hogy a léc igen magasan volt: elvégre a mostani ideje is a világ ötödik legjobbja a „szezonban”. Úgy, hogy már túl vagyunk egy – a versenyzői felkészülés szempontjából ritka pocsék időpontban rendezett, így a legnagyobb klasszisok által ki is hagyott – világbajnokságon. Maradva a Duna Arénában történteknél, a 200 pillangó döntője tökéletes állatorvosi ló: két tizeddel erősebb részidővel kezdett az első ötvenen, hogy aztán a tavalyi önmagával folytatott virtuális versenyben 5 tizeddel, 1,4 másodperccel, majd újabb 6 tizeddel kapjon ki.

200 pillangó akkor és most 0-50 m 50-100 m 100-150 m 150-200 m összidő 2023 25.13 28.87 29.14 29.44 1:52.58 2024 24.91 29.37 30.62 30.00 1:54.90

S hasonló számokat láttunk tőle a 200 gyors fináléjában is, azzal a kiegészítéssel, hogy ott a jelentősen gyengébb harmadik részidőt követően az utolsó 50 méterre kicsit több maradt benne...

200 gyors akkor és most 0-50 m 50-100 m 100-150 m 150-200 m összidő 2023 24.98 27.83 27.30 26.57 1:46.68 2024 24.92 28.36 28.72 26.15 1:48.15

Ez egyértelműen fakadhat a kellő edzettség hiányából. A robbanékonyságot a jelek szerint viszonylag könnyen visszanyerte, de emiatt kevésbé is féltették. Az ősszel megjelent fotók alapján ugyanis Miláknál szó sem volt arról, hogy pluszkilókat szedett volna fel a leállás alatt. Épp ellenkezőleg, inkább fogyott – utóbbit viszont izomból. Saját elmondása szerint (2023 októberében a 24.hu kapta el egy interjúra) komoly, kilókban mérhető izomtömeget vesztett, és ősszel az egyik legfőbb kihívás épp ezen izomzat újjáépítésének megkezdése volt Zala György erőnléti edző segítségével. A márciusi, tenerifei edzőtáborról megjelent képek is azt tanúsították, Milák tán szálkásabb, mint valaha, mell- és karizomban azonban mintha lenne lemaradása még most is.

„Ami a versenyt illeti, száz méter után nem azt láttam, hogy Kristóf elhúzott volna – értékelt a Duna Arénában a 200 pillangó második helyezettje, Márton Richárd, aki bármennyire is igyekezett diplomatikus lenni, szavaiból kiderült, igazából meglepte, hogy Milák nem hajrázta le sokkal jobban, az elmúlt években ugyanis nem ehhez szokott az ob-n. De senki más sem. – Még mázlija volt az utolsó ötven méteren, hogy nem kaptam el. Ennek a felkészülésnek, amit ő csinál, megvan az előnye is, majd meglátjuk, hogy meddig lehet kivitelezni. Volt egy hasonló meccsünk nemrégiben Tenerifén, ott én győztem, de hát nagy versenyző. Biztos vagyok benne, hogy ha becsülettel felkészül, akkor ebből újabb olimpiai aranyérem lesz Párizsban 200 méter pillangón.”

Ami pozitív, a fő számában pillanatnyilag jobban áll, mint várható nemezise. Ahogyan azt pénteken a Magyar Távirati Iroda is kiemelte: a szerdai 1:54.90 perces idővel virtuálisan a Párizsban legnagyobb riválisnak ígérkező Léon Marchand előtt jár. A francia klasszis csütörtökön, a Tyr Pro Swim-sorozat San Antonióban rendezett állomásán hét századdal volt ennél lassabb (1:54.97) 200 pillangón.

Az MTI sportági szakírója a 100 méter pillangóval kapcsolatban is hasonló következtetést von meg, ám a Milákot Tokióban megelőző Caeleb Dressel esetében a 100 méter gyorsok közti időkülönbségből vezeti ezt le. Míg Milák idehaza 48.38 másodpercet úszott, Dressel San Antonióban 48.40-nel lett aranyérmes. Azt már mi jegyezzük meg, a legutóbbi olimpiai döntőben bronzérmes Noé Ponti viszont idén már 50.16-ot is tudott. Sőt, cikkünk elkészülte óta már Kós Hubert és Dressel is tudott jobbat (50.84, holtversenyben ugyancsak San Antonióban).

Jóval jobban úszott annál, mint amire számítottam, de az olimpiáig még sok munka vár ránk. Azon dolgozunk, hogy az Eb-ig, illetve az olimpiáig hátralévő hónapok során elérje a topformáját

– értékelte tanítványa aktuális helyzetét a 2021 óta Milákkal dolgozó Virth Balázs. A tréner ugyancsak megjegyezte, főleg az állóképesség terén kell előrébb lépniük.

Ez azért a fő számán, a 200 pillangón nagyon meglátszott

– jegyezte meg.

Hosszút és a Telegdy-Kapás házaspárt is magasztalják A szövetségi kapitány Hosszú Katinkáról annyit mondott, hogy a modern sportban nem látott hasonló visszatérést, mint amire a háromszoros olimpiai bajnok készül, hogy szülés után ilyen rövid időn belül harcolja ki az ötkarikás részvételt, de a bajnoknő már annyiszor bizonyította kivételes adottságait és képességeit, hogy nem tartja kizártnak célja megvalósítását. „Lehet, hogy igen, adja a Jóisten." Az ob-ról Jackl Vivien és a Telegdy–Kapás házaspár teljesítményét emelte ki elsőként. Előbbi nagyon fiatal úszóként, 15 évesen egy nehéz és összetett számban, 400 méter vegyesen fantasztikus egyéni csúccsal, négy másodpercen belül úszott az olimpiai szinten. Ez egyébként a világ idei második legjobb időeredménye, amivel jócskán letette a névjegyét a párizsi játékokra. Kapás Boglárka ugyancsak az ob-n úszott szintidőt, míg férje, Telegdy Ádám a házi csaták során lépett előre, amelynek köszönhetően most éppen ő is olimpiai csapattagnak érezheti magát. Sós Csaba elmondta: általában szezon elején meghatározzák, válogatottjaink hogyan osztják be erejüket, a felkészülés során mire fókuszálnak, adott számban kik élveznek „védettséget", amellyel az a céljuk, hogy a legjobbak ne egymást üssék ki a nyeregből. A férfi 200 m háton ezúttal viszont nem tudták alkalmazni ezt a rendszert, a versengés továbbra is nyílt, és maga is kíváncsian várja, hogy a június 23-i, végleges időpontig melyik érintett mire lesz még képes. (K. E.)

Sós Csaba szövetségi kapitány kijelentette, a Milák felkészüléséről hozzá eljutott hírek alapján sokkal rosszabb teljesítményre számított a Honvéd üdvöskéjétől. Ugyanakkor az ördög a részletekben lapul – és óva int mindenkit attól, hogy utánozni próbálja.

„Milák Kristóf egyedi és megismételhetetlen, mint ahogyan az volt annak idején Darnyi Tamás, Egerszegi Krisztina, illetve még a mostani ob-n is rajthoz álló Hosszú Katinka is. Őket viszont egymással már nem lehet összehasonlítani, mert mindegyikük sajátos egyediséget képviselt. Szerencse, hogy a magyar rendszer képes tolerálni ezeket a különbségeket” – fogalmazott Sós.

A kapitány hozzátette, még mindig korai jósolni, Milák teljesítményével kapcsolatban azonban pozitív összbenyomás alakult ki benne.

Óriási a rizikó abban, amit csinált és csinál, csak remélhetjük, hogy végül sikeres lesz!

– tette hozzá.

Ami a dolgok edzéselméleti részét illeti, az ob alatt és előtt többször is szóba került az úszók makrociklusának kifejezése. Ezek az általában mintegy három hónapos etapok strukturálják a felkészülést és a versenyszezont. (A sporttudomány megközelítése szerint egy új edzésinger célravezető beépülési ideje 12 hét.) A szakemberek kijelentései szerint pedig még a Milákhoz hasonló klasszisoknak is kell legalább két teljes ciklus ahhoz, hogy csúcsformába vagy ahhoz közeli állapotba tudjanak kerülni – ezért is volt kritikus, hogy a január közepi időszakban valóban beleáll-e az edzésekbe, vagy sem.

Ahogyan arra Sós is célzott, a magyar bajnokságot és a háromhetes tenerifei edzőtábort megelőző időszakból nem sok pozitív hír érkezett Milák munkájával kapcsolatban, így azt továbbra is csak ő és esetleg a Virth–Zala-kettős tudja, hogy ez az olimpia előtti „T–2-es makrociklus” mennyire volt teljes. Esetleg igaza van Ch. Gáll András kollégánknak, aki az ob második napja után csak annyit írt: Miláktól aztán nyugodtan kukába lehet dobni az összes edzéselméleti könyvet.

Milák Kristóf hat számából ötöt megnyerve, egyben Szabó Szebasztián Európa-bajnoki 50 méter pillangóján ezüsttel tért vissza. Mindez tekintélyt parancsoló, ám az ő klasszisával aligha az a legfőbb kérdés, 26, 27 vagy 28 ob-címmel a neve mellett zárja az esztendőt, hanem az, lesz-e belőle még idén kétszeres, adj’ isten, háromszoros olimpiai bajnok.

(Borítókép: Milák Kristóf 2024. április 12-én. Fotó: Kovács Tamás / MTI)