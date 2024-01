Kétgólos vereséggel kezdte a női pólóválogatott az Európa-bajnokságot

A női pólósok azzal a céllal utaztak ki Hollandiába, hogy megszerezzék a kvótát a 2024-es párizsi olimpiára. Nyáron ez nem jött össze, a csapat a hatodik helyen végzett a Fukuokában rendezett világbajnokságon, a vártnál gyengébb szereplés miatt pedig a szövetség kirúgta Bíró Attilát. A válogatott élére a Mihók Attila, Cseh Sándor páros került, akik Varga Zsolttal ellentétben nem engedhették meg azt a luxust, hogy kísérletezésbe kezdjenek a kontinensviadal előtt.

A férfiakhoz hasonlóan a női szakágban is a győztes vagy a legmagasabban rangsorolt, még nem kvalifikált válogatott szerez ötkarikás részvételi jogot (a maradék két kvótát a februári dohai világbajnokságon osztják ki). Mivel a házigazda hollandok és az elmúlt két Eb-t megnyerő spanyolok a fukuokai vb-döntőbe jutásukkal már olimpiai résztvevők, előfordulhat, hogy a bronzmeccsnek óriási tétje lesz.

A tornát az úgynevezett kétdivíziós rendszerben bonyolítják le (ezt a férfiaknál is bevezették, miután az utánpótlásban jól mutatkozott be a szisztéma), aminek lényege, hogy eltűnnek a felhozó jellegű meccsek, helyettük három kőkemény csoportmeccsel néznek szembe a gárdák.

A férfiakhoz hasonlóan a női válogatott is Görögország ellen játszotta az első mérkőzését a 2024-es Európa-bajnokságon. Két kivédekezett támadás után Magyarország szerezte a mérkőzés első gólját Gurisatti Gréta jóvoltából, amire aztán gyorsan jött a válasz a túloldalon.

Az első negyedben összesen nyolc gól született, mind a két csapat négy találatot jegyzett a nyitó játékrészben. A görögök közel álltak ahhoz, hogy ötre növeljék góljaik számát a második negyed előtt, Magyari Alda azonban a kapufára tolta Margarita Plevritu lövését.

A második etap elején a görögök védekezésben és támadásban is feljavultak, sikerült is ellépniük két góllal, Keszthelyi Rita és Garda Krisztina azonban tett róla, hogy ismét egálba kerüljön a két csapat (6–6). A félidő előtt a magyar csapat védekezése is összeállt, ez megzavarta a görögöket, a gólcsendjüket azonban nem sikerült kihasználni, a szünetig már nem változott az eredmény.

A harmadik harmad elején Leimeter Dóra pontos lövésével Magyarország ismét megszerezte a vezetést, majd jöhetett volna a nyolcadik magyar gól, azonban egy rossz bejátszás miatt a görögökhöz került a labda, akik ezt kihasználva ismét kiegyenlítettek.

A meccs 15. gólját a magyar csapat szerezte, Garda irgalmatlan nagy gólt ragasztott a görögök kapujába. Az ellenfél kapusa néhány pillanattal később nagy bravúrral akadályozta meg, hogy a magyarok ellépjenek két góllal, a másik oldalon aztán Margarita Plevritu egyenlített ki emberelőnyben.

A nézők ezután egy gyönyörű emberelőnyös játéknak lehettek a szemtanúi, legnagyobb örömünkre ez a görög kapu előtt történt, Vályi Vanda is feliratkozott a gólszerzők közé. Sajnos nem tartott sokáig a boldogság, a görögök hamar egalizáltak. Ezt követően Garda keze megint nagyon elsült, az újabb bombagól után a magyar csapat előnnyel fordult rá a záróetapra.

Az utolsó negyedben léptek rá a gázra a görögök

A negyedik negyed elején Görögország ismét kiegyenlített, majd Gurisatti ígéretes lövése után a kapu mellé pattant a labda a blokkról. A túloldalon a görögök lövése nem ment mellé, aztán Leimeter Dóra tüzelt a léc alá, sokadszorra is egált mutatott az eredményjelző.

A pattintott lövések csatáját a görög nyerték 1–0 arányban, így ismét náluk volt az előny 2:22-vel a vége előtt. Majd egy távoli góllal ismét elléptek a „hellének” kettővel. Keszthelyi fifikás góljával ismét kapaszkodni kezdett a magyar csapat, de egy szép bejátszás végén jött a 14. görög találat, ami lezárta a találkozót.

A csoport másik mérkőzésén a hollandok a papírformát igazolva rendkívül simán, 24–6-ra nyertek a horvátok ellen, míg korábban a spanyolok 17–8-ra verték a francia válogatottat.

Vízilabda-Európa-bajnokság, női csoportkör:

A csoport

Magyarország–Görögország 12–14 (4–4, 2–2, 4–3, 2 – 5)

5) Hollandia – Horvátország 24–6 (5 – 2, 6 – 2, 7 – 1, 6 – 1)

B csoport

Olaszország–Izrael 20–11 (6–2, 7–2, 4–2, 3 – 5)

5) Spanyolország – Franciaország 17–8 (4 – 1, 4 – 2, 4 – 3, 5 – 2)

A magyarok további programja:

szombat:

Magyarország–Hollandia 19:00

vasárnap:

Magyarország–Horvátország 20:00

