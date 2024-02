Románia-veréssel indították férfi pólósaink a dohai vizes-világbajnokságot

A magyar női pólósok után hétfő este Varga Zsolt csapata, a címvédő magyar férfi vízilabda-válogatott is nekivágott a 2024-es dohai vizes világbajnokságnak. A megfiatalított magyar csapat remekül helytállt a januári zágrábi Európa-bajnokságon, ami kifejezetten jó előjelnek számított a vb és a párizsi olimpia előtt.

A zágrábi Eb-t is megjárt fukuokai aranyérmesek közül Fekete Gergő, Nagy Ádám, Pohl Zoltán és Vigvári Vince is elutazott a vb-re; a tavalyi világbajnokságon szereplők közül Molnár Erik és Vigvári Vendel maradt ki. A „nagyok” közül szinte mindenki, így Angyal Dániel, Jansik Szilárd, Manhercz Krisztián, Német Toni, Vámos Márton, Varga Dénes, Vogel Soma és Zalánki Gergő is felült a Katarba tartó gépre.

A második számú kapus posztját tavaly betöltő Lévai Márton viszont kimaradt a keretből, őt az Eb-n remek teljesítményt nyújtó szolnoki Bányai Márk szorította ki a csapatból.

Hétfőn Varga Dénes játékára sem számíthatott a szövetségi kapitány. Betegsége miatt pénteken ugyanis nem utazhatott el a férfiválogatottal az együttes legrutinosabb tagja, de aztán az orvosi szakvélemény alapján végül nem variált a szakmai stáb, egyelőre él a remény, hogy az olimpiai bajnok klasszis ott lehet a medencében a legfontosabb mérkőzéseken.

Férfi válogatottunk az olimpiákon és Eb-ken sokszor megvédte címét, de vb-n ez még soha nem sikerült a gárdának. Tegyük hozzá, az előző ötven évben rendezett 20 vb-n mindössze két csapat tudta megvédeni a címét: Jugoszlávia (1986, 1991) és Spanyolország (1998, 2001).

A románok elleni nyitómeccsen ünnepelte 150. válogatottságát Angyal Dániel és Zalánki Gergő, Nagy Ádám pedig a 75-iket. Fontos hangsúlyozni, hogy az olimpiai sorsolásnál a magyar csapat kiemelését a dohai szereplés már nem befolyásolja: a fukuokai aranyéremmel garantáltan az első kalapba kerülnek a magyarok (akárcsak a vb.ezüstérmes görögök).

A románok 2013 után tértek vissza a világbajnokságra, miután az Eb-n sikerült legyőzniük a grúzokat az erről döntő találkozón. Végül a nyolcadik helyen zárták a kontinenstornát.

Újdonság a nézőknek, hogy a világbajnokságra állandó sapkaszámmal kell nevezni a játékosokat, azaz lesz 14-es és 15-ös is, de egy mérkőzésen továbbra is csak tizenhárman szerepelhetnek.

A lebonyolítás nem változott, a csoportgyőztesek azonnal negyeddöntőbe kerülnek a vb-n, míg a második-harmadikak keresztbejátszanak a nyolc közé jutásért (már a csoportkörben sincs döntetlen: iksznél ötméteresek jönnek, itt a győztes két, a vesztes egy pontot kap).

Ezért lesz nagy tétje az olaszok elleni szerdai találkozónak: a vesztes a szerb-montenegrói-amerikai-japán halálcsoport harmadikjával csap össze a nyolcaddöntőben.

Álmoskás kezdés után kinyílt a gólzsák

A mieinknek mindössze 18 másodpercre volt szükségük, hogy megszerezzék a vezetést, Vámos Márton lőtt a román kapuba, de azonnal érkezett a válasz, aztán nem sokkal később jött a második román gól is. A túloldalon Zalánki Gergő egyenlített ötméteresből.

A második bekapott gól után a magyar csapat váltott védekezésben, amivel nem tudtak mit kezdeni a románok, az első kisszünetig háromgólos előnyt építettek ki Vámosék.

Meglepetésre Románia feljött mínusz egy gólra a második negyed elején, de Manhercz Krisztián és Jansik Szilárd gondoskodott róla, hogy visszaálljon a mi szemszögünkből megnyugtató különbség a két csapat között. A magyar csapaton álmoskásan játszott, de amikor kellett, rálépett a gázpedálra, ilyenkor folyamatosan jöttek a gólok. A negyed végén Zalánki még egy demoralizáló bombagólt is bezúdított a román kapuba, így ezt a negyedet is 5–2-re nyerték Varga Zsolt tanítványai.

Vogel Soma már az első meccsen villogott

A szünetben a románok kapust cseréltek, majd egy gólt is találtak, de hamar visszaállt a hatgólos differencia. Pár másodperccel később Vogel Soma a második román ötméterest is hárította (a harmadikat már nem fogta), a nagyszerű védést egy annál is szebb magyar gól követte.

A magyar csapat a továbbiakban is rendkívül visszafogottan játszott, tényleg csak annyit adtak ki magukból a mieink, ami feltétlenül kellett a győzelemhez. Az viszont látszott, hogy az emberelőnyös játékon majd javítani kell, sok fórt elszórakoztak a magyarok.

Az olaszok nagyon csúnyán kiütötték a kazahokat

A csoport másik meccsén az olasz válogatott 30 (!!) góllal, 33–3-ra nyert a kazah csapat ellen. Az olasz csapatban a Ferencvárost erősíti Edoardo Di Somma négy, Luca Damonte pedig két gólt szerzett.

A viadal első rangadóján a C csoportban a montenegrói együttes ötméteresekkel győzte le az amerikaiakat, Petar Teszanovics öt büntetőt hárított a találkozón.

Vizes világbajnokság

Doha

Férfi vízilabda

Csoportkör, 1. forduló

D csoport

Magyarország–Románia 15–8 (5-2, 5-2, 2-3, 3-1)

Olaszország–Kazahsztán 33–3 (6-1, 10-1, 8-1, 9-0)

A csoport

Spanyolország-Dél-afrikai Köztársaság 21–5 (6-1, 7-0, 4-0, 4-4)

Horvátország-Ausztrália 13–8 (5-1, 4-2, 2-2, 2-3)

B csoport

Görögország-Kína 24–6 (4-1, 6-0, 7-3, 7-2)

Franciaország-Brazília 16–11 (3-1, 5-4, 4-3, 4-3)

C csoport

Szerbia-Japán 17–10 (4-3, 4-4, 5-1, 4-2)

Montenegró-Egyesült Államok 16–15 (3-1, 2-3, 4-3, 2-4, 5-4) – ötméteresekkel.

A további menetrend:

Február 7., szerda: Magyarország–Olaszország 18:30

Február 9., péntek: Kazahsztán–Magyarország 8:30

A magyar férfi vízilabda-válogatott vb-kerete: