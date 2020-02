Miért ír az Index ennyit és így a koronavírusról?

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Kedves Index szerkesztőség, A ma leközölt fotóik a boltok üres polcairól egyenes következménye azoknak a szándékosan hatásvadász és pánikkeltő cikkeknek és címeknek amivel az utóbbi 3-4 napban tele van a címoldaluk.

Ezt küldte egy olvasónk csütörtök reggel, és kaptunk még pár hasonló észrevételt, és minden normális szerkesztőségben óhatatlanul felmerül, nem tolja-e túl a koronás híreket. Mivel a dilemma valós, és mi is konstruktív belső párbeszédet folytattunk/folytatunk a helyzetről, úgy gondoltuk, transzparenssé tesszük a szerkesztési elveinket, a döntéseink hátterét azoknak, akikben felmerült ugyanaz, amit az idézett olvasónk is írt. Meg mindenkinek.

Az Index hírlapként tekint magára. A hírekből élünk, nálunk a hír a prioritás. Ha fontos dolog történik itthon vagy a világban, azt mindent félredobva bemutatjuk.

Abban valószínűleg a tízmillió hírszerkesztő országában sincs vita, hogy nincs ma a koronavírusnál érdekesebb, fontosabb, nagyobb érdeklődésre számot tartó esemény. A mi egyik erősségünk az, hogy ha ilyen helyzet van, akkor arról a lehető legszélesebb kitekintéssel, a lehető legalaposabban számolunk be, a célunk az, hogy ha valaki feljön az Indexre, megtalálja a legfontosabb híreket az ilyen, kiemelt eseményekről is, és minden egyébről is.

Nem így csinálnánk, ha azt látnánk, hogy nem erre van igény.

A koronavírusos hírek vasárnap kezdtek bedurvulni. Előtte is rengetegen voltak kíváncsiak a témára, de az olasz válsághelyzet fordulópont volt. Onnantól kezdve a korábbi, intenzív érdeklődés is érthetően megugrott. Mivel ezt érzékeltük, úgy gondoltuk, segítünk az olvasóknak az információéhségben, és azóta is igyekszünk a lehető legtöbbféle aspektusból beszámolni a nemzetközi és a hazai helyzetről.

Mi is érezzük a koronavírusos anyagok közlésével kapcsolatos felelősségünket, továbbra sem közlünk álhíreket (sőt, azokra felhívjuk a figyelmet!) és felesleges szenzációkat, igyekszünk a releváns és hírértékű anyagainkat nem öncélúan tálalni.

Rengeteg közszolgálatinak tekinthető cikkünk volt arról, hogy hol mi a helyzet, hogyan lehet megelőzni és védekezni, mi a teendő, ha fertőzésgyanú van, stb. A kezdetektől fogva jeleztük, hogy a koronavírus elsősorban az idős, amúgy is beteg emberekre jelent komoly veszélyt, de nem véletlenül lett ez most világszerte vezető hír. A pánikkeltés sose célunk, most sem volt az, aki a sok cikket önmagában azért, mert sok, így értelmezi, az téved. Mi tájékoztatunk.

Mi fokozzuk az érdeklődést?

Itt muszáj a felütésben is említett, és a belső párbeszédekben is elhangzó érvekre kitérnünk: azaz azért van ekkora érdeklődés, mert a média (így az Index is) kiemelten foglalkozik a témával, vagy fordítva, a média azért feküdt rá a koronavírusos hírekre, mert érdeklődés volt rá? Nyilván mindkettőben van igazság, de a helyzet rendkívüliségét nem a média vagy az Index teremtette meg.

Nem mi hirdettünk az egész világra egészségügyi vészhelyzetet, nem mi küldtünk katonákat az olasz városok köré, nem mi állítottuk fel a 0-24-ben működő magyarországi operatív törzset, nem mi vásároltuk fel a konzerveket a boltokban, nem mi vettük meg az összes szájmaszkot, nem mi állítottunk le repülőjáratokat. Mi ezekről csak beszámoltunk, mert ezt érezzük a feladatunknak. A felsorolt döntések nem a média miatt születtek meg. Természetesen lehet, hogy a hírekkel mi is hozzájárulunk bizonyos folyamatokhoz, de nekünk akkor is az a dolgunk, hogy beszámoljunk arról, ami szerintünk fontos, és ami szerintünk érdekli az olvasóinkat. És ez most bizony a koronavírus. Nemcsak nálunk, a világon mindenhol.

Vannak más hírek is

És persze történnek más, fontos dolgok is a világban, és beszámolunk azokról is. Lehet, hogy kicsit lejjebb kell görgetni, de higgyék el, ott lesz. Ha valakinek sok, amit a témában tolunk, annak van lehetősége mást is olvasni. De azt látjuk, nem mást olvasnak, hanem minket. És ezt nagyon köszönjük, ezért dolgozunk. Maradjanak velünk!