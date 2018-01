Emlékezzünk meg a névtelen hősökről, akiket még egy hawaii atomcsapás kockázata sem tudott elszakítani a pornótól

A szexuális vágyfokozók listáján az atomháború valószínűleg az ezredik helyet se érné el, de ez érthető: ugyan ki izgulna föl a nukleáris holokauszt gondolatától? Valószínűleg senki. Az viszont biztos, hogy vannak olyanok, akiknek még az atomcsapással való fenyegetőzés se tudja lelohasztani a libidóját.

Amerikaiak százezrei mesélnek arról, hogy mennyire megbénította őket a sokk, amit Kennedy meggyilkolásakor éreztek. Az amerikai néplélek viszont, úgy tűnik, vesztett valamennyit az emelkedettségéből. Amikor múlt szombaton (téves) rakétavédelmi riasztást adtak ki Hawaii szigetén, sokan rettegve rohantak az óvóhelyekre.

Ez a rettegés még a PornHub nézettségi adataira is kihatott.

A népszerű pornómegosztó közzétett egy statisztikát, amiből kiderült, hogy – nahát! – az atomháborús fenyegetés tényleg csökkenti a nemi vágyat. Az átlagos hétvégi forgalomhoz képest az oldal látogatottsága 77 százalékkal csökkent. A visszaesés reggel nyolc óra előtt néhány perccel kezdődött – pont akkor, amikor Hawaiin elrendelték a riasztást.

Az első érdekes tény, hogy miután a riasztás tévesnek bizonyult, a forgalom nemhogy helyreállt, hanem egyenesen megugrott: mínusz 77 százalékról plusz 48 százalékra nőtt! Ezek szerint igaz, hogy a halálközeli élmények és a félelem igencsak megugrasztják a nemi vágyat. (Ezt a jelenséget pszichológiai kutatások is alátámasztják.) Úgy tűnik, atomháborús para kell hozzá, hogy mindenkiben tudatosuljon: szeretkezni tényleg jobb, mint háborúzni.

De még érdekesebb, hogy a forgalom nem csökkent azonnal a nullára.

Most képzelje el: ül otthon, nézi a napi betevőt, amikor egyszer csak megszólal egy légvédelmi sziréna (na jó: kap egy SMS-t), hogy kezicsókolom, mindjárt rakétatámadás éri az otthonát, húzzon az óvóhelyre – és van, aki nem menekül azonnal a légoltalmi pincébe egy hátizsáknyi löncshússal, hanem szépen megvárja a Nympho Latina Teen Roughly Hatefucked by An Older Stud hepiendjét?!

Űrhajósoktól vagy vadászpilótáktól nem várna az ember ennyi hidegvért. Kár, hogy erről nem fognak olyan emelkedett hangnemben anekdotázni utólag, mint a Kennedy-gyilkosságról.

(The Next Web)