Aranybánya lehet a Google Translate

A Google Translate lehet a Google következő nagy dobása, ami a reklámbevételeket illeti. A cég vezérigazgatója, Sundar Pichai a második pénzügyi negyedév végén tartott konferencián arról beszélt, hogy a Translate-tel naponta 143 milliárd szót fordítanak le, és ez a futball-világbajnokság idején még jobban megugrott.

A Google egyes termékei már most is mindennap termelnek pénzt: ilyen a kereső, a YouTube, a Google Docs és a Gmail is. A Translate ilyen szempontból még kiaknázatlan terület, pedig hatalmas potenciál van benne: több mint 100 nyelvre fordíthatunk le vele szavakat, mondatokat, sőt, egész cikkeket is. Az alkalmazás egy hajszálnyira van attól, hogy valós időben fordítsa le az élő beszédet, és a telefon kameráját aktiválva még az idegen nyelvű utcai feliratokat is lefordíthatja.

Ennek a hasznossága az oroszországi focivébé alatt mutatkozott meg igazán.

Hihetetlenül büszke voltam, amikor láttam a pozitív visszajelzéseket a Google Translate hasznosságáról, amit az Oroszországba utazó emberektől kaptunk. [...] Az ilyen hétköznapi helyzetek, mint amikor egy ismeretlen helyre utazol, és nem ismered a nyelvet, a Google mindig a rendelkezésedre áll a megfelelő információval a megfelelő időben.

– mondta Pichai.

A Google még nem értékesít hirdetéseket a platformon, de elképzelhető, hogy a jövőben ez megváltozhat. Figyelembe véve, hogy utazás közben hányan használják a fordítóprogramot, nem lenne meglepő, ha helyi hoteleket, éttermeket és más, utazáshoz kapcsolódó hirdetéseket futtatnának rajta, de útikönyveket és nyelviskolákat is reklámozhatnának vele.

Az értekezleten Pichai nem említette, hogy pénzt csinálnának a Translate-ből, ugyanakkor megemlítette, hogy a Google Mapsben hatalmas hirdetési potenciál van. Viszont a Translate népszerűségét elnézve csak idő kérdése, hogy ebből is kicsavarjanak minden centet – főleg most, hogy az Európai Bizottság 4,3 milliárd eurós büntetést szabott ki a Google-re.

(Business Insider)