Ősszel jöhetnek az új Pixel telefonok

ugyanaz a cég, aki az iPhone-okat is szállítja az Apple-nek.

A Google januárban fölvásárolta a HTC Corporation egy részét; állítólag az itteni mérnöki szaktudást is felhasználják az új eszközök hardver- és szoftverfejlesztéseinél.

A Pixel 3 nagyon hasonlít a most kapható Pixel 2-re; ennek nem lesz a teljes telefonfelületet beborító kijelzője

Már készül az új Android operációs rendszer is, ami jövőre jelenhet meg, de jobban kihasználja a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket is. A Google azt szeretné, ha az eszközök felhasználói beavatkozás nélkül is több feladatot láthatnának el.