Törésteszten vizsgázott a Samsung és az Apple zászlóshajója

Kicsivel több mint egy hónapja már, hogy a Samsung piacra dobta aktuális csúcskészüléket, a Galaxy S23 Ultrát, az elmúlt hetekben pedig napvilágot láttak az első tesztek is.

A mobillal többek között az Indexen is foglalkoztunk, a Samsung új zászlóshajóját a dél-koreai gyártó eddigi legjobban összerakott és legminőségibb mobiljának neveztük, mely számtalan pozitív tulajdonsággal rendelkezik, és csak elenyésző negatívummal – az internet azonban egy meglehetősen sötét hely, ahol nem csak olyan hétköznapi tesztek találhatók, mint amilyen a miénk is volt.

A PhoneBuff YouTube-csatorna például arról híresült el, hogy különböző gyorsasági és törési teszteket végeznek a legújabb mobilokon, utóbbiból pedig most a Galaxy S23 Ultra sem maradt ki. Annak érdekében azonban, hogy még érdekesebb legyen a szituáció, a Samsung mobilja mellé odaállították az Apple csúcskategóriás készülékét, az iPhone 14 Pro Maxot is, hogy megnézzék, melyik mobil bír ki több – bizonyos esetekben a szemnek is fájdalmas – esést.

A törésteszt persze nemcsak a Samsung és az Apple, hanem a Corning Gorilla Glass Victus 2 és az Apple-féle Ceramic Shield versenyének is felfogható – ez a nevük ugyanis azoknak az üvegeknek, melyek a készülékeket borítják. Mint arról korábban az Index is beszámolt, a Gorilla Glass Victus 2 jelenleg a legstrapabíróbb üveg, amely androidos telefonra kerülhet, míg a Ceramic Shield az Apple saját fejlesztésű üvege, amely – ahogy arra a neve is utal –, kerámiakristályokat tartalmaz a karc- és törésállóság érdekében.

Mindkét gyártó úgy hirdeti magát, hogy készülékeik kijelzője a lehető legstrapabíróbb felülettel rendelkezik, azt azonban szinte lehetetlen eldönteni, hogy kinek van igaza. Az mindenképp a Samsung javára szól, hogy az Apple-lel ellentétben a Gorilla Glass Victus 2-t az elő- és hátlap esetében is alkalmazzák, míg az iPhone-okon a Ceramic Shield csak a kijelzőt védi.

A strapabíróssághoz hozzátesz a készülékek vázának anyaghasználata is, mely a Galaxy S23 Ultra esetében alumínium, az iPhone 14 Pro Max esetében pedig nemesacél – a korábbi tesztek alapján utóbbi sokkal jobban szuperál. Ezek mellett szintén meghatározó tényező még a készülékek súlya és mérete is, ebből a szempontból azonban hellyel-közzel ugyanabban a ligában játszanak a mobilok – mindkettő elképesztően nagy, és meglehetősen nehéz.

De hogy bírták az eséseket?

A videóban a töréstesztet négy különböző fázisra bontották. Az elsőben a mobilokat hátlapjukkal lefelé ejtették le egy betonlapra, ami egyáltalán nem kedvezett az iPhone Dual Ion-Exchange üvegének, az ugyanis már az első körben összetört – sőt mi több,

a hatalmas hátlapi kamerasziget miatt az egyébként zafírkristály által védett kameralencse sem úszta meg.

A Galaxy S23 Ultra egy fokkal jobban viselte a hátlapra érkezést, törések csak az üveghátlap szélein voltak megfigyelhetők, így ezt a kört egyértelműen a Samsung zászlóshajója nyerte. A második fázisban azt nézték meg, hogyan viselik a mobilok azt, ha az egyik sarkukra érkeznek. Ezesetben az iPhone 14 Pro Max győzedelmeskedett, nemesacél keretében ugyanis alig keletkezett kár, míg a Galaxy S23 Ultra alumíniumváza csúnyán eldeformálódott az ütközési hely közelében.

A harmadik ejtés sem kedvezett a mobiloknak semmilyen szinten, ezúttal képernyővel lefelé érkeztek a betonlapra. A tesztből hamar kiderült, hogy az üveg az mindörökké üveg marad, az eséstől ugyanis a Gorilla Glass Victus 2 és a Ceramic Shield is összetört. Az ejtés leginkább a Samsung készülékét viselte meg, a Galaxy S23 Ultra lekerekített kijelzője ugyanis egyáltalán nem kedvez az ilyen szituációkban, mely most remekül meg is mutatkozott.

Ekkora a mobilok már nem nagyon rendelkeztek ép felülettel, az azonban megdöbbentő volt, hogy mindkettő működőképes maradt.

hiába potyogtak belőlük az üvegdarabok, a Galaxy S23 Ultra ujjlenyomat-olvasója és az iPhone 14 Pro Max Face ID-ért felelős TrueDepth kameraszigete is hibátlanul funkcionált – akárcsak a mobilok kijelzőjének többi része.

Az utolsó, úgynevezett bónuszkörben még egyszer leejtették a mobilokat, ezúttal azonban már nem beton, hanem fém volt az érkezési felület. Ez már nem hatotta meg sem a Samsung, sem az Apple készülékét, újabb károk ugyanis nem keletkeztek rajtuk. Az, hogy a strapatesztet végül melyik mobil nyerte, az alábbi videóból derül ki: