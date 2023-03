Nagyot fejlődött a Samsung középkategóriás mobilcsaládja

Szinte napra pontosan egy évvel az előző generáció leleplezése után, a Samsung március 16-án hivatalosan is bemutatta középkategóriás mobilcsaládjának új nemzedékét, amely idehaza a Galaxy A34 5G és a Galaxy A54 5G nevezetű készülékekből áll. A telefonok az elődhöz képest megújult külsőt, fényesebb kijelzőt és jobb kamerákat kaptak – ennél többet pedig talán nem is kívánhattunk volna.

Az új készülékek egy az egyben a Galaxy S23-as mobilok külsejét idézik, egy laikus akár még össze is tévesztheti a két készüléket, a háttérben azonban természetesen számos különbség fedezhető fel. Az olcsóbb A34 egy 6,6 hüvelykes, full HD+ felbontású, Super AMOLED panellel érkezik, amely támogatja az akár 120 hertzes képfrissítést is, az előlapi kamera azonban továbbra is U alakban rondít bele a kijelzőbe, és a kávák is meglehetősen vaskosak.

A kijelzőt természetesen üveg védi, az oldalsó keret és a hátlap azonban továbbra is műanyag, melyek ugyan elvesznek a prémium érzetből, cserébe a nagyobb méret ellenére is egy könnyű készülékről beszélünk. Az A34 5G az előlapon egy 13 megapixeles szenzort, míg a hátlapon egy 48 megapixeles hátlapi nagy látószögű kamerát, egy 8 megapixeles ultranagy látószögű kamerát és egy 5 megapixeles makró kamerát kapott.

A javított algoritmusoknak és a mesterséges intelligencián alapuló képfeldolgozó egységnek köszönhetően a Samsung elmondása szerint az új mobil még gyenge fényviszonyok között is remek képeket készít majd, a Nightography funkciónak köszönhetően pedig az éjszakai fotózás sem marad álom többé – a valódi kamerás képességek azonban persze csak egy részletesebb teszt során lesznek majd kideríthetők.

Van ennél jobb is

Idehaza a Galaxy A34 mellett talán nagyobb sztár lehet majd a Galaxy A54 5G, mely az enyhén magasabb árért cserébe erősebb chipet, jobb kamerákat és fényesebb kijelzőt kínál. A mobilt egy 6,4 hüvelykes, szintén full HD+ felbontású Super AMOLED panellel szerelte a dél-koreai gyártó, amely – akárcsak a kistesó – szintén képes a 120 hertzes képfrissítésre, fényerejét pedig akár 1000 nitesre is feltolhatjuk. Jó hír, hogy ez esetben már egy kör alakú kivágást kapunk az előlapon, a kávák is keskenyebbek az A34-hez képest, a hátlapot pedig nem műanyag, hanem üveg borítja.

Az előlapi kamera 32 megapixeles, míg a hátlapon egy 50 megapixeles nagy látószögű, egy 12 megapixeles ultra nagy látószögű és egy 5 megapixeles makró egységet kapunk, melyeket természetesen szintén támogat a Samsung egyedi képfeldolgozó algoritmusa. A készüléket a Samsung 5 nanométeres, nyolcmagos, saját fejlesztésű Exynos 1380-as chipje hajtja, a munkáját 8 gigabyte memória egészíti ki, ami tökéletesen megfelel a közép-felső kategóriás elvárásoknak.

Üzemidőben a papíron látottak alapján mindkét új modell remekelni fog, azok ugyanis egyaránt egy 5000 milliamperórás telepet kaptak, amelyet maximum 25 wattal tölthetünk majd.

Elérhetőség és árak

A Galaxy A54 5G és Galaxy A34 5G Magyarországon 2023. március 16-ától érhető el a Samsung weboldalán és a viszonteladóknál. A készülékek a következő színekben és memóriaméretekben lesznek elérhetők:

Galaxy A34 5G – 6 GB + 128 GB: Király Grafit, Király Lime, Király Lila és Király Ezüst

Galaxy A34 5G – 8 GB + 256 GB: Király Grafit és Király Lime

Galaxy A54 5G – 8 GB + 128 GB: Király Grafit, Király Lime, Király Lila és Király Fehér

Galaxy A54 5G – 8 GB + 256 GB: Király Grafit és Király Fehér

A Galaxy A34 5G modellek 128 és 256 gigabyte-os verziója 169 990 és 194 990 forintos ajánlott fogyasztói áron érkezik, míg a Galaxy A54 5G modellek 128, illetve 256 gigabyte-os verziójáért 209 990 és 229 990 forintot kell majd kipengetni. Ez a tavalyi árakhoz képest az A34 esetében 15 ezer, míg az A54 esetében 35 ezer forintos drágulást jelent – a készülékek azonban még így is olcsóbbak, mint az Apple-féle 3. generációs iPhone SE-je, amely ugyan teljesítmény tekintetében sokkal többek kínál, a kijelző és a kamerás képességek tekintetében csúnyán alulmarad az új A-szériás mobilokkal szemben.