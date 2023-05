Tényleg ez lenne az egyik legjobb kamerával szerelt telefon?

A hazai piacra is bevarázsolta magát a 2023-as barcelonai Mobil Világkongresszuson (MWC) bemutatott Honor Magic5 Pro, a kínai gyártó új, csúcskategóriás telefonja. A készülék számos tekintetben hasonlít az elődre, a legzavaróbb gyerekbetegségeket azonban sikerült kinőnie – nézzük, mit tud az új készülék, amely heteken keresztül a DXOMARK szerint a legjobb kamerával szerelt mobil volt.

A Magic5 Pro egy kifejezetten testes dobozban érkezik, ami elsősorban annak köszönhető, hogy az Apple és a Samsung készülékeivel ellentétben számos kiegészítőt is kapunk a telefon mellé. A csomagban a készülék mellett találunk egy 100 wattos adaptert, egy USB-A–USB-C adatkábelt, egy átlátszó szilikontokot, illetve egy SIM-tűt, így hiányt semmiből sem szenvedhetünk.

Kézbe fogva a Magic5 Prót egyből érződik, hogy egy jól összeszerelt, prémiumkategóriás mobillal van dolgunk, mely felépítésében meglepően hasonlít a Huawei-féle P60 Próhoz, a keret azonban itt már szögletesre lett formázva, és a hátlapi kamerasziget is teljesen máshogy néz ki. Apropó, hátlap: a készüléket a nálunk járt zöld variáns esetében egy matt felületi üvegréteg borítja, melynek tapintása kifejezetten érdekes – sajnos azonban ennek köszönhetően rendkívül csúszós is lett, így a mellékelt szilikontokot mindenképp érdemes lesz felpattintani.

Pont úgy, ahogy a mai csúcskategóriás mobilok esetében, itt is egy parádés kijelzővel nézhetünk szembe. A Magic5 Pro egy 6,81 hüvelykes, 1312 x 2848 képpontos, 120 herzes képfrissítésre és 1800 nites fehérfényerő kibocsátására képes OLED-panelt kapott, melynek betekintési szögei és színpontossága is első osztályú. A kijelzőt védő üveg a P60 Próhoz hasonlóan négy irányban olvad rá a fényesre polírozott fémkeretre – a tökéletes látványba egyedül a bal felső sarokban megbúvó dupla előlapi kamerarendszer rondít bele.

Ennek köszönhetően azonban adott a 3D-s arcfelismerés, a biztonságról pedig egy, a kijelzőbe épített ujjlenyomat-olvasó is gondoskodik,

így a tetszésünknek leginkább megfelelő biometrikus azonosítási módot választhatjuk.

Csúcsra járatták a teljesítményt

A Magic5 belsejében a jelenleg elérhető egyik legerősebb SoC, a Qulacomm-féle nyolcmagos (1 x 3,2 GHz Cortex-X3, 2 x 2,8 GHz Cortex-A715, 2 x 2,8 GHz Cortex-A710 és 3 x 2,0 GHz Cortex-A510), Snapgradon 8 Gen 2-es chip ketyeg – így a teljesítményre semmi panasz nem lehet, a Honor új zászlóshajója még évekig kitartó társ maradhat. Pluszpont, hogy a kínai gyártónak a melegedéssel kapcsolatos problémákat is sikerült orvosolnia, az ugyanis kifejezetten nagy problémát jelentett az előd Magic4 Pro esetében.

Mindezt 12 gigabyte-nyi memória egészíti ki, melynél többre talán nincs is szükség. A közel egyhetes tesztidőszak alatt az Android 13-as alapokon futó MagicOS 7.1 memóriakezelése kifejezetten jó volt, így probléma nélkül tudtunk egyszer több alkalmazást is futtatni, és a multitaskinggal sem gyűlt meg a Magic5 baja. Ugyan az akkumulátor 5100 milliamperórásra növekedett, az üzemidő a belátásunk szerint továbbra is egy-, maximum másfél napos – így az akkubajnok címet semmiképp sem a Honor új mobilja kapja majd, de ez nem is feltétlenül probléma.

Ami viszont probléma, az az, hogy a maximális töltési sebesség terén mind vezetékesen, mind vezeték nélkül visszalépés történt a Magic4 Próhoz viszonyítva. A Magic5 Prót 66 wattal tölthetjük vezetékesen, és 50 wattal vezeték nélkül, annak ellenére, hogy a készülék dobozában egyébként egy 100 wattos adapter kapott helyet.

A legjobb telefonos kamera (volt)

A Honor hatalmas örömmel jelentette be a barcelonai MWC-n, hogy új telefonjuk a DXOMARK eddigi legjobb kamerás értékelését kapta, szerencsétlenségükre azonban mire a készülékek a boltok polcaira kerültek volna, el is vesztették ezt a jelzőt – jött ugyanis a korábban már többször is említett Huawei P60 Pro, amely mindent letarolt.

A Magic5 Pro három hátlapi kamerát vonultat fel, melyek egy kifejezetten nagy, kör alakú kameraszigetbe lettek belezsúfolva. Kapunk egy 50 megapixeles (f/1,6, 23 mm, 1/1.12" 1.4µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS) nagy látószögű szenzort, egy 50 megapixeles (f/3,0, 90 mm, PDAF, OIS), 3,5 szeres optikai zoomolásra képes periszkópos telefotó szenzort és egy szintén 50 megapixeles (f/2,0, 13 mm, 122˚, 1/2.76", AF) ultranagy látószögű szenzort. Mindezt egy TOF 3D érzékelő is kiegészíti, mely a periszkópos lencsétől jobbra kapott helyet.

A Magic5 nemhiába birtokolta heteken keresztül a legjobb telefonos kamerának járó díjat, a vele készített képek ugyanis egyértelműen kiemelkedők. A kamera alkalmazás gyors, és szinte minden funkciót tartalmaz (Pro, Portré, Éjszakai, Szuper makró, Szuper felbontás stb.), melyre a hétköznapi használat során szüksége lehet. Ezek mellett a Magic5 Pro kiváltsága egy új, mesterséges intelligencián alapuló Automatikus rögzítés nevezetű mód, melyet bekapcsolva a telefon felismeri és rögzíti azokat a pillanatokat, amikor valaki mosolyog, ugrál, vagy fut – így a kioldógomb koppintása nélkül rögzítheti a legjobb pillanatokat.

A nagy látószögű kamerával lehetőségünk van RAW-formátumú képeket is rögzíteni, ami abszolút pluszpont, az azonban már kevésbé, hogy a periszkópos telefotó, illetve az ultranagy látószögű kamera már nem kapta meg ezt a kiváltságot. Az előlapon egy 12 megapixeles (f/2,4, 100˚, 1.22 µm) kamera figyel minket egy TOF 3D-szenzor kíséretében, ami – mint azt korábban említettük – a 3D-s arcfelismerést teszi lehetővé. A mobillal lőtt szelfik kifejezetten szépek, rendben van a dinamikatartomány, a TOF-szenzornak köszönhetően pedig a portrék is kiemelkedő minőségűek.

Összegezve

A Honor Magic5 Pro kétségkívül a kínai gyártó eddigi legjobb telefonja lett, melyet olyan extrák emelnek még magasabb szintre, mint az IP68-as por- és vízálló minősítés, a csúcskategóriás panel, a garantált hároméves szoftverfrissítés vagy éppen a brutális mennyiségű tárhely – a Magic5 Prót ugyanis 512 gigabyte-tal szerelte a Honor. Mindezért cserébe 530 ezer jó magyar forintot kér el a kínai gyártó, mely a specifikációkat elnézve még indokolt is lehet; egy Samsung Galaxy S23 Ultrát ugyanis 610 ezer forintért, egy iPhone 14 Prót pedig 570 ezerért szerezhetünk be.

Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy a Honor egy viszonylag új márka idehaza és külföldön is, és elsősorban a pénztárcabarát készülékei miatt vált ismertté, így enyhén indokolatlannak érezzük a félmillió forint fölötti indulóárat. Szerencsére azonban az androidos gyártók az Apple-lel ellentétben a bemutatást követő hónapokban valamelyest csökkentenek a készülékeik árain, így az ősz elején már egy kifejezetten jó vétel is lehet a Magic5 Pro.