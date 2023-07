Még egy hete sincs, hogy a dél-koreai Samsung bemutatta legújabb készülékeit, név szerint a Galaxy Fold5-öt és Galaxy Flip5-öt, a Galaxy Watch6-os szériát, valamint a Galaxy Tab S9-es szériát, a pletykák máris a gyártó jövő évi eseményéről, pontosabban a februári Galaxy Unpackedről szólnak, ahol a Galaxy S24-es mobiloké lehet majd a főszerep.

Mint arról az Index is beszámolt, az idei S23-as széria meglepően jól sikerült, a tesztidőszak alatt mind a három készülékbe beleszerettünk, a Galaxy S23-ba és a Galaxy S23 Ultrába különösen. A mobilok túl sokat nem újítottak az elődökhöz képest, javarészt csak finomhangolásokat kaptunk – leszámítva az Ultra főkamerájának megduplázott megapixelszámát – a végeredmény azonban mégis egy rendkívül jól összerakott készülékcsalád lett, melyet szinte lehetetlen nem ajánlani.

Ugyan az amerikai felhasználók számára nem okozott újdonságot, Európában azonban annál nagyobbnak számított még az is, hogy az S23-as mobilok (végre) nem a Samsung saját gyártású Exynos chipjeivel érkeztek a kontinensre, hanem a Qualcomm-féle Snapdragon 8 Gen 2-es lapkákkal, azoknak is kifejezetten a Galaxy telefonokra optimalizált változatával. A chipnek köszönhetően kevésbe melegedtek a készülékek és a teljesítményük is nagyobb lett – most azonban úgy néz ki, hogy visszatérhet a Samsung a „sötét korszakba”.

Nem engedik el az Exynost

Néhány héttel ezelőtt olyan információk láttak napvilágot, amelyek szerint a közelgő Galaxy S23 FE-t az Exynos 2200-zal szereli majd a Samsung. Ezt támasztja alá egy Geekbench-eredmény is, egyes régiókban, mint például az Egyesült Államokban, azonban a jelek szerint továbbra is Snapdragon lapka kerülhet az FE-be is, jelen esetben a 8 Gen 1.

Mint írtuk, a dél-koreai gyártó az idei S23-as generációval állt át kizárólagosan a Snapdragon 8 Gen 2-es chipekre – ezek kerültek egyébként július 26-án bemutatott Z Fold5 és Z Flip5 mobilokba is. Ugyan korábban voltak olyan híresztelések, miszerint a Qualcomm-mal kötött megállapodás az S24-es sorozatra is kiterjedhet, jelen állás szerint ez nem feltétlenül lesz igaz – írja Pocket Lint.

A lap úgy véli, a jövőre megjelenő S24-es mobilok közül néhányban (vélhetően ismételten az európai régióban értékesítettekben) a Samsung Exynos 2400-as chipje fog ketyegni. Néhány nagyon korai benchmark szerint a chip egymagos teljesítménye a Snapdragon 8 Gen 2-vel azonos, míg a többmagos teljesítmény körülbelül 20 százalékkal nagyobb a Qualcomm lapkájához hasonlítva,

nem szabad azonban elfelejteni, hogy az Exynos 2400-nak már a Snapdragon 8 Gen 3-mal kell majd versenyeznie,

így a jelenlegi számok közel sem ámulatba ejtőek. Ben Wood, a CCS Insight vezető elemzője a következőképp nyilatkozott a lapnak a híresztelésekkel kapcsolatban:

Meglepődnék, ha a Samsung úgy döntene, hogy visszatér az Exynoshoz egy olyan fontos piacon, mint az európai, de néhány kisebb területen elképzelhetőnek tartom, hogy a saját megoldásukhoz ragaszkodjanak. Valószínűleg az is közrejátszik, hogy a Samsung szeretné lábujjhegyen tartani a Qualcommot, utóbbi ugyanis hatalmasat profitált abból, hogy a dél-koreai gyártó az S23-as és az ötödik generációs hajlítható mobilok esetében is kizárólagosan az ő chipjüket használja

– magyarázta Wood, hozzátéve, hogy a végső döntés valószínűleg még hónapokig várat magára, és az is benne van a pakliban, hogy először megvárják, hogy az Exynos 2200-as chippel szerelt Galaxy S23 FE milyen fogadtatásban részesül, és csak ezután foglalnak állást az S24-es mobilok jövőjével kapcsolatban.

Messze még a megjelenés

Mint azt említettük, a készülékeket valamikor 2024 februárjában mutathatja be a gyártó, addig pedig még több mint fél év hátravan. Azzal kapcsolatban, hogy az S24-es készülékek milyen újdonságokat hoznak majd a jelenlegi generációhoz képest, szinte semmit sem tudni, ahogy arról sem, hogy az Apple-höz hasonlóan fontolóra veszi-e Samsung az áremelést.