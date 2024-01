Az új év egyet jelent azzal is, hogy a Samsung mellett a Honor is belekezd a készülékdömpingbe, a vállalat ugyanis rendre az év első felében mutatja be a Magic-széria legújabb tagjait. Tavaly például a barcelonai MWC keretein belül leplezték le Európán belül a Magic5-ös szériát, előtte azonban már piacra dobták a család legolcsóbb tagját, a Magic5 Lite-ot, ami az operátoroknál szinte azonnal közönségkedvenc lett.

Mivel a stratégia bevált, a Honor ezúttal sem változtatott azon. Ennek megfelelően azt, hogy a nagy tesókat – tehát a Magic6-ot és a Magic6 Prót – mikor és milyen körülmények között jelentik be, hivatalosan még nem tudni, a kis tesóról azonban már most lerántotta a leplet a vállalat. A Magic6 Lite pontosan ugyanazt viszi tovább, amit az előd elkezdett, összességében pedig egy kifejezetten jó készülék lett, egyedül az ára az, ami aggodalomra adhat okot.

A vállalattól legutóbb a Honor 90-es készüléket teszteltük, amelynek doboza indokolatlanul nagy volt – főleg azt figyelembe véve, hogy sem hálózati adapter, sem szilikontok nem járt már a telefonhoz. Ezt a problémát most orvosolta a Honor a Magic6 Lite csomagolásával – no nem azzal, hogy az említett kiegészítőket visszapakolták a dobozba, hanem azzal, hogy kevesebb mint a felére csökkentették annak méretét.

A hófehér tárolóban tehát magán a készüléken és egy USB-A–USB-C típusú töltőkábelen kívül nem találunk semmit, ami manapság már egyáltalán nem meglepő, az Apple 2020-as húzásának köszönhetően mára ugyanis ez lett a sztenderd, így ez egy érthető húzás volt a Honortól. Az azonban már korántsem érthető, hogy miért USB-A típusú kábelt csomagolnak a készülék mellé, mikor az összes többi gyártó USB-C-s adapterekkel operál már – ettől azonban szintén el lehet tekinteni, magát a készüléket ugyanis olyan kábellel tölti, amilyennel csak szeretné. Mutatjuk, hogy mit érdemes tudni a Honor legújabb dobásáról, a Magic6 Lite-ról.

Kívülről már-már tökéletes

Legutóbb 2022-ben járt nálunk a széria egyik tagja, akkor a Magic4 Lite-ot teszteltük, ami ugyan egy elfogadható készülék lett, árát már akkor is sokalltuk, a készülék kinézete pedig meglehetősen fapados volt. Nos, ez mostanra mind eltűnt, a Magic Lite-sorozat tavaly 180 fokos fordulatot vett, a Honor mindent megtett annak érdekében, hogy ha teljesítményben az egyértelmű korlátok miatt nem is, legalább a külsőben a maximumot hozzák. Ugyanez igaz a Magic6 Lite-ra is: az összeszerelési minőség parádés, a készülék könnyű, jól illeszkedik a kézbe, összességében pedig prémiumérzetet nyújt.

Az előlapot egy hatalmas, 6,78 hüvelykes, 1220 × 2652 képpontos, 120 hertzes képfrissítésre és akár 1200 nites fehérfényerő-megjelenítésre képes OLED-panel borítja, amire nem igazán lehet rosszat mondani, sőt a kijelző bármikor megállná a helyét egy felső kategóriás mobilban is.

Itt kapott helyet egyébként az optikai ujjlenyomat-olvasó is, minek pozicionálása lehetett volna jobb (túl alacsonyan van), ezt leszámítva azonban remekül teszi a dolgát – gyors és a tapasztaltak alapján megbízható is.

A készülék belsejében a Qualcomm négy nanométeres Snapdragon 6 Gen 1-es lapka ketyeg (4×2.2 GHz Cortex-A78 és 4×1.8 GHz Cortex-A55), érdekesség, hogy ez az első mobil, ami idehaza ezzel a chippel kerül forgalomba. A processzor munkáját egy Adreno 710-es grafikus gyorsító segíti ki, nyolc gigabyte memória társaságában – amit szükség esetén akár meg is duplázhatunk. Teljesítmény tekintetében a Magic6 Lite hozza a tőle várhatót, a Snapdragon 6 Gen 1 ugyan nem fogja lerepíteni a háztetőt, de tisztességesen végzi a dolgát, legyen szó napi feladatok elvégzéséről, a közösségi oldalak böngészéséről vagy játszásról; jóformán egyikkel sem lesz problémája.

A készüléken egyébként az Android 13-as alapokra épülő MagicOS 7.2-es változata fut, ami az elődökhöz képest ráncfelvarrt dizájnnal és még több MI-re épülő újítással rendelkezik – a korábban YOYO-ként ismert asszisztens például teljesen el is tűnt a rendszerből, helyette már csak MI-alapú szolgáltatásokkal találkozhatnak. A rendszer gördülékeny, az animációk simán futnak a 120 hertzes panelen, megakadásokkal, kellemetlenül hosszú töltési időkkel és melegedéssel szinte egyáltalán nem találkoztunk a tesztidőszak alatt – ezen a területen meglepően jó munkát végzett a Honor.

108 megapixel lett, de miért?

A készülék hátulján új dizájnt kapott a kamerasziget, ami ezúttal is három egységet foglal magában, plusz a villanót. A Magic6 Lite legnagyobb dobása a 108 megapixeles (f/1.8, 1/1.67”, PDAF) főegység, amit egy öt megapixeles (f/2.2) ultranagy látószögű és egy mindösszesen két megapixeles (f/2.4) makrokamera egészít ki – utóbbit csak a szupermakroképek készítésekor lehet igénybe venni, ezek minősége azonban egy jó nagy kanál jóindulat bekapása után is hagy némi kivetnivalót.

A főegységgel kedvező fényviszony mellett remek képek készíthetők, a 108 megapixeles nagy felbontású módot azonban fölösleges használni, az alapjáraton 12 megapixelre visszasűrített képek minősége messze jobb. Negatívum, hogy az optikai képstabilizálás teljesen kimaradt a készülékből, és bár szoftveres stabilizálás van, az optikai hiánya egyértelműen érezhető. Az öt megapixeles ultranagy látószögű egység pontosan ugyanaz, ami a Magic5 Lite-ban is helyet kapott, így ezen a téren nincs előrelépés, az azonban örömmel látott turpisság, hogy a 108 megapixeles szenzornak köszönhetően elérhetővé vált egy háromszoros zoomopció, ami közel optikai minőségű közelítést tesz lehetővé.

Az előlapon a kijelző tetején egy 16 megapixeles (f/2.5) egység figyel minket, amivel kifejezetten szép szelfik készíthetők. Természetesen itt is és a hátlapi kamerák esetében is adott még a portré mód, ami a szoftveres fejlesztéseknek köszönhetően minden korábbinál szebben elkülöníti a hátteret – az éjszakai mód azonban már csak a hátlapi kamerák kiváltsága. Videózás tekintetében a hátlapon 4K@30fps, míg az előlapon 1080p@30fps a limit.

Összegezve

A leírtak mellett sajnos rendelkezik némi negatívummal is a Honor Magic Lite, ezek közül kettő olyan van, amivel kapcsolatban olyan érzésünk van, hogy azok igenis elengedhetetlenek a középkategóriában. Az első ilyen a sztereó hangzás – a Magic6 Lite ugyanis csak egyetlen hangszóróval lett felszerelve, ami egyáltalán nem nyűgözött le minket. A második egy minimális szintű por- és vízállóság lett volna, ezek közül egyikkel sem rendelkezik a Honor új mobilja, így egy véletlen merülés akár végzetes is lehet.

Összességében azonban a Magic6 Lite egy remek készülék lett, és bár 159 ezer forintos ajánlott fogyasztói ára egyelőre magas, a Honor stratégiája ezúttal is az, hogy elsősorban a szolgáltatókon keresztül értékesítsék a készüléket – ezeken a területeken pedig többféle kedvezmény is bezsebelhetővé válik, minek köszönhetően valószínűleg a következő hónapokban a csapból is ez a telefon fog folyni; arról nem is beszélve, hogy néhány hónapon belül egyébként is csökkenni fog a készülék ára. A Honor Magic6 Lite három színben, narancssárgában, zöldben és feketében kapható – nálunk az utóbbi 8/256 gigabyte-os kiadás járt.