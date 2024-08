Már csak néhány napra vagyunk attól, hogy az Apple hivatalosan is leleplezze az iPhone 16-os telefoncsaládot. Azt is tudni már, hogy erre pontosan mikor kerül sor: magyarországi idő szerint szeptember 9-én, hétfőn este hét órakor kezdődik majd az almás vállalat első őszi bemutatója, ahol a telefonok mellett vélhetően új Apple Watchok, iPadek és egy új AirPods is feltűnhet. Ahogy arról korábban is beszámoltunk, az iPhone 16-os széria egyik legnagyobb dobása az Apple Intelligence lehet majd – erről árulkodik többek között az esemény meghívójának dizájnja (ami mindig utal valamire), illetve az „It's Glowtime” szlogen is.

Mint ismeretes, az Apple saját mesterséges intelligenciája egyelőre csak az iPhone 15 Prókban próbálható ki, hiszen ezek az iPhone-ok rendelkeznek csak nyolc gigabyte memóriával, ami a feltételezések szerint az Apple Intelligence egyik alapkövetelménye. Ezzel lehet többek között megmagyarázni azt is, hogy az iPhone 15-ben, iPhone 15 Plusban, valamint a teljes iPhone 14-es szériában miért nem lesz majd elérhető a fejlesztés – ezekben a készülékekben hat gigabyte memória található –, de az Apple Intelligence lehet az oka annak is, hogy az idei négy új iPhone közül mindegyik nyolc gigabyte memóriával érkezik majd.

Hogy pontosan milyen újítások várhatók majd az iPhone 16-os mobilokban, arról ebben a cikkünkben írtunk részletesen, ezek mellett azonban mostanra szinte biztosra vehető, hogy az új készülékek olyan Apple Intelligence-szel kapcsolatos fejlesztéseket is kapnak majd, amiket jelenleg az iPhone 15 Prón és iPhone 15 Pro Maxon nem lehet kipróbálni. Arra azonban, ami a jövő évi iPhone-okkal érkezhet, talán senki sem áll készen. A legfrissebb híresztelések szerint ugyanis az Apple a 2025-ös széria tagjait már 12 gigabyte memóriával vértezi fel, aminek oka szinte borítékolhatóan a még intenzívebb Apple Intelligence-alapú fejlesztések lehetnek, ezzel belépve egy olyan korszakba, ahol a valódi fejlesztések inkább szoftveresek, mintsem hardveresek lehetnek.

Az információk egy „Phone Chip Expert” nevű szivárogtatótól származnak, aki korábban már többször is bizonyította, hogy hiteles információkkal rendelkezik. 2016-ban például ő volt az első, aki helyesen megjósolta, hogy az iPhone 7-es készülékek vízállóak lesznek, ahogy tőle származtak két évvel ezelőttről azok a hírek is, miszerint az iPhone 14-ben és iPhone 14 Plusban továbbra is A15-ös chip lesz majd, míg az iPhone 14 Próban és iPhone 14 Pro Maxban már A16-os. Ennek fényében egyáltalán nem kizárt, hogy a szivárogtató már a jövő évi modellekkel kapcsolatban is valódi információkkal rendelkezik, annak ellenére is, hogy azok megjelenése több mint egy évnyire van – hívja fel a figyelmet a MacRumors.

Úgy néz ki, továbbra is készül az iPhone „Slim”

Bár úgy tűnik, a következő években az Apple Intelligence körüli felhajtásban fog leginkább lubickolni az Apple, valami extrával még így is készülnek. Amennyiben hihetünk a pletykáknak, úgy a jövő évi iPhone-széria sem lesz hardveres fejlesztésektől és innovációktól mentes – azok csupán nem az eddig megszokott Plus, Pro vagy Pro Max modellekben fognak elsősorban debütálni, hanem egy teljesen új Slim vagy Air elnevezésű iPhone-ban. Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, a teljesen új iPhone teljesítmény tekintetében az alapmodellekkel egyezne meg, árban azonban még a Pro Max készülékeket is felülmúlhatná.

Az első pletykák az új készülékkel kapcsolatban még idén áprilisban szivárogtak ki, amikor Ross Young elemző azt állította, hogy az iPhone 17-es mobilcsaládban a Plus modellt egy új készülék fogja majd váltani. Néhány nappal később ezt Jeff Pu, egy ugyancsak elismert bennfentes is megerősítette – egy későbbi jelentés azonban némileg már más képet festett.

Az akkori legfrissebb információk szerint az Apple egy ultrahigh-end iPhone-on dolgozott, ami akkora változást hozott volna a termékcsaládba, mint anno az iPhone X. A helyzetet viszont tovább bonyolították azok az értesülések is, melyek szerint a készülék csak egyetlen hátlapi kamerával rendelkezett volna, az árát azonban ennek ellenére is rekord magasra pozicionálná az Apple. Az iPhone 17 Slim körül tehát teljes a zűrzavar. A jelenlegi információk szerint az Apple egy olyan telefonon dolgozik, ami minden korábbinál vékonyabb és könnyebb, annak elérése érdekében azonban visszavesz a teljesítményből és az üzemidőből.

Kérdéses persze, hogy az Apple végül tényleg piacra dob-e egy ennyire „kísérleti” készüléket, azt azonban fontos megjegyezni, hogy ha így tesznek, az nem az első ilyen eset lenne a vállalat történelmében. 2015-ben pontosan ugyanezt az utat járták be a MacBookokkal is, amikor bemutatták a minden korábbinál vékonyabb, könnyebb és kisebb 12 hüvelykes MacBookot, aminek teljesítménye még az aktuális MacBook Airrel sem tudott versenybe szállni, ára azonban magasabb lett ultra-prémium kialakításának köszönhetően.