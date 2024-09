Meglehetősen mozgalmasan és méginkább izgalmasan indult a szeptember a tech rajongók számára – az ősz első hónapjára a berlini IFA rúgta rá az ajtót, amit aztán szeptember 9-én az Apple eseménye követett; itt leplezték le a legújabb iPhone-okat, Apple Watchokat és AirPodsokat. Másnap a Sony dobott nagyot az új PlayStation 5 Pro leleplezésével, és ugyan sokak figyelmét elkerülte, a héten még a Huawei is olyat mutatott, amihez foghatót még nem láthattunk a teches világban.

A kínai vállalat ugyanis az Apple bemutatója után saját esemény tartott, aminek középpontjában a világ első, duplán hajlítható okostelefonja, a Mate XT Ultimate állt. A Huawei nem új a hajlíthatók piacán, 2019 óta készítenek már különféle összecsukható telefonokat, a mostanihoz foghatót azonban még nem láthattunk tőlük. A Mate XT Ultimate két zsanérral rendelkezik, aminek köszönhetően a készüléket háromba tudjuk hajtani – egy 6,4 hüvelykes mobilból pillanatok alatt 10,1 hüvelykes tabletet varázsolhatunk.

Mindennek persze az ára is megvan. A Huawei új mobilját szeptember 20-tól lehet majd beszerezni Kínában, körülbelül 2500 eurónak megfelelő kínai jüanért – tehát egy esetleges magyarországi rajt esetén bőven egymillió forint felett lenne a telefon ára; Kínán kívüli bevezetéssel azonban egyelőre nem érdemes számolni. A Mate XT Ultimate azonban a korlátozott elérhetőség és a pénztárcaszaggató árszabás ellenére is egy rendkívül érdekes és forradalmi készülék lett; mutatjuk, mit érdemes róla tudni.

Összecsukott állapotban egy 6,4 hüvelykes, 1008 x 2232 képpontos, 120 hertzes LTPO OLED-panelen végezhetjük teendőinket, amennyiben azonban több helyre lenne szükségünk – mondjuk egy dokumentum, vagy táblázat szerkesztése esetén – könnyedén előhívhatjuk a kijelző második harmadát, ezzel 7,9 hüvelykes, de már 2048 x 2232 képpontos panelt előidézve. Amikor pedig úgy döntenénk, hogy itt az idő filmeket/sorozatokat/videókat nézni, jöhet a kijelző harmadik harmada – a 10,1 hüvelykes felület már megegyezik a legtöbb táblagép kijelzőméretével, így ilyen téren egyáltalán nem kell kompromisszumokat kötnünk.

Pofátlanul vékony

A Mate XT összecsukva 12,8 milliméter vastag, ami önmagában nem lenyűgöző, figyelembe véve azonban azt, hogy a konkurens gyártók egyszer hajlítható készülékei csak egy-két milliméterrel vékonyabbak, már más lesz a helyzet. Teljesen kinyitva a Huawei mobilja a legvékonyabb területen 3,6 milliméteres, a legvastagabb részen pedig 4,5 milliméteres, ezzel a legvékonyabb mobil lett a piacon, maga mögé utasítva ezzel a Honor Magic V3-at, ami ugyancsak lehengerlő dimenziókkal rendelkezik. Érdekesség, hogy a Mate XT egyes „szárnyai” nem egyforma vastagságúak, ahogy a két zsanér is különbözik egymástól, mivel nem ugyanolyan formában kell meghajtani az eszközt.

A vékony külső mellé rekord vékony akkumulátor is dukál, a telepek mindösszesen 1,9 milliméter vastagak, és a készülék mindhárom részében megtalálhatók, összesítve 5600 milliamperórás kapacitást elérve. A töltési sebesség terén már kicsit óvatosabb volt a Huawei, a Mate XT-t maximálisan 66 wattal tudjuk tölteni, ami egyáltalán nem rossz, bőven találkozni már azonban ennél gyorsabb töltési sebességgel is.

A készülékben egy Kirin 9010-es chip ketyeg majd, 16 gigabyte memória társaságában. Google szolgáltatások továbbra sem lesznek a mobilon, a Huawei elmondása szerint azonban AI-funkciókból egyáltalán nem lesz hiány. Hogy ez pontosan milyen területeken fog megmutatkozni, azt nem részletezték – nem nehéz azonban kitalálni, hogy például a más gyártóknál is látott szövegformáló funkciók és képszerkesztő turpisságok szinte biztosan jelen lesznek. Kamerák tekintetében az előlapon egy nyolc megapixeles egységet kapunk, míg a hátlapon három lencse figyel majd minket: egy 50 megapixeles főegység, egy 12 megapixeles periszkópos telefotó, illetve egy ugyancsak 12 megapixeles ultra nagy látószögű.

Egy vagyon lesz

Ahogy azt korábban is említettük, az úttörő technológiának bizony megkéri az árát a Huawei. A 256 gigabyte tárhellyel induló modellért 20 ezer jüant, azaz körülbelül egy millió forintot kér el a vállalat, míg az egy terabyte-os kiszerelésért 24 ezret, tehát nagyjából 1,2 millió jó magyar forintot. A készülék két színben lesz elérhető, feketében és mélyvörösben. A rajt Kínában szeptember 20-ra várható és ugyan magyarországi bevezetéssel nem érdemes számolni, azért itthon is találni most már meglepően jó hajlíthatókat – ilyen például a Honor-féle Magic V3 is, ami a napokban a szerkesztőségünkbe is megérkezett, így hamarosan részletesebben is be tudunk róla számolni.