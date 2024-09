Több mint két hete már, hogy hivatalosan is leleplezte az iPhone 16-os szériát az Apple, szeptember 20-án pedig a boltok polcaira is felkerültek a mobilok – már amennyiben maradt készleten az üzletekben. Az új almás telefonok iránt ugyanis, ahogy minden évben, idén is hatalmas volt a kereslet, így aki nem rendelte elő az új készülékek egyikét, megeshet, hogy a következő 2-3 hétben nem is jut hozzá a kiválasztott modellhez. Az is érdekesség, hogy a statisztikák alapján idén az eddigi legnagyobb kijelzővel szerelt iPhone, az iPhone 16 Pro Max volt a legnépszerűbb a vásárlók között – így ezt kaptuk fel mi is a megjelenés napján, amit azóta is rendszeresen használunk. Teszten az iPhone 16 Pro Max.

16 Galéria: iPhone 16 Pro Max Fotó: Kaszás Tamás / Index

Az Apple szeptemberi bemutatóját nézve úgy tűnhetett, hogy rengeteg új dolgot pakolnak az idei iPhone-szériába, a gyakorlatban azonban kifejezetten hamar kiderült, hogy szó sincs mindent megváltoztató újdonságokról. Az iPhone 16 Pro és iPhone 16 Pro Max papíron öt fő területen fejlődött az elődökhöz képest: nagyobbak lettek, kaptak egy új Kameravezérlő elnevezésű gombot, gyorsabbak lettek az A18 Pro chipnek hála, 48 megapixelesek lettek az ultra nagy látószögű kamerák és javult az üzemidő is. A gyakorlatban azonban ezek a változtatások alig, vagy – például a Kameravezérlő esetében – sokkal inkább feleslegesnek érződnek; de ne szaladjunk ennyire előre. Ott van ugyanis még az Apple Intelligence is – vagyis... nem... nincs... és Európában egyelőre nem is lesz.

Önmagában ez még nem is lenne akkora érvágás, mivel számos olyan Apple-szolgáltatás van, amit idehaza nem tudunk használni, és tökéletesen megvagyunk nélkülük, az Apple-féle MI esete azonban más. A vállalat ugyanis úgy döntött, hogy az idei iPhone-ok legnagyobb dobásaként kezdi el reklámozni az Apple Intelligence-t, ami duplán öngól volt. Először is azért, mert még az amerikaiak számára is csak októberben fog megérkezni az első stabil verzió az iOS 18.1-gyel – tehát a reklámanyagokban látott trükköket és menő funkciókat még nem tudják használni a tengerentúlon sem. Másodszor pedig azért, mert az EU-ban egyáltalán nem tudni, hogy mikor, vagy hogy a jelenlegi szabályozások mellett egyáltalán elérhető lesz-e az Apple Intelligence. Ez pedig egyelőre így kevésnek érződik.

Jól bevált recept, kicsit kevesebb fűszerrel

Az Apple továbbra is hasít ökológiai lábnyomának minimalizálása felé, így még kisebbé tették az idei iPhone-ok csomagolását, hogy abból többet tudjanak felpakolni a teherszállítókra. Felmerülhet persze a kérdés, hogy mindezt hogyan érték el, amikor a készülékek fizikai mérete nőtt, a megoldásért azonban nem kell olyan sokat kutakodni. Az iPhone 16 Pro Max dobozában ugyanis a készüléken felül nem találunk semmit, csak egy szövetborítású USB-C–USB-C kábelt, valamint egy SIM-tűt; elbúcsúzhatunk tehát a papíralapú használati utasítástól és még az Apple matricáktól is.

16 Galéria: iPhone 16 Pro Max Fotó: Kaszás Tamás / Index

A készülék kialakítása szinte megegyező az iPhone 15 Pro Maxéval – továbbra is titánból készült készülékházat, matt üveghátlapot, és Ceramic Shield által védett előlapot kapunk. Ami változott, az a méret – az iPhone 16 Pro Max a valaha készült legnagyobb iPhone, 163 x 77,6 x 8,3 milliméteres dimenzióival, 227 grammos súlyával és 6,9 hüvelykes kijelzőjével valódi fenegyerek, aminek betöréséhez már kell egy bizonyos méretű tenyér. De ha már a kijelzőnél tartunk: a 1320 x 2868 képpontos, 120 hertzes LTPO Super Retina XDR panel továbbra is első osztályú, bár az a méreten és a felbontáson felül csak abban változott az elődhöz képest, hogy minimum fényerejét képes egészen egy nitig csökkenteni. Ennek fényében maradt változatlan a 2000 nites csúcsfényerő, valamint a HDR10 és Dolby Vision szabványok támogatása is.

Érdemes azonban szót ejteni még a kijelző körül futó keretről, ami ugyancsak vékonyabb lett, illetve az új színekről is: az iPhone 16 Pro Max fekete titán, fehér titán, natúr titán és sivatagszínű titán variánsokban érhető el – nálunk az utóbbi modell járt. A sivatagszínű titánnal egy év kihagyás után visszakerült az „arany” variáns a „Pro” felhozatalba – a valóságban azonban a készülék színe teljesen más, mint amit a reklámanyagokban láthattunk. A matt hátlap például a fényviszonyoktól függően néhol rózsaszínes, néhol bézs, néhol fehér árnyalatokban tetszeleg, így ezt mindenképp érdemes számításba venni, ha ezt a modellt szemelte ki magának.

A Macek teljesítményével vetekszik

Az iPhone 16 Próban és iPhone 16 Pro Maxban egyaránt az Apple saját fejlesztésű, 3 nanométeres technológián alapuló A18 Pro lapkája ketyeg – mint az a teszt alatt kiderült – nyolc gigabyte memória társaságában. A felállás továbbra is változatlan: egy hatmagos processzort kapunk két teljesítménycentrikus és négy energia hatékony maggal, egy hatmagos grafikus gyorsítót és egy 16 magos Neural Engine-t, amik együttes teljesítménye már a Macekbe szánt M1-es chip erejét karcolja. Az általunk végzett teljesítményteszteken (Geekbench 6) az iPhone 16 Pro Max processzorának többmagos teljesítménye 8100 pontot kapott, míg az M1-es chip 8160-at, tehát hajszálnyi a lemaradás. Grafikus téren pedig meg is fordul a helyzet, az A18 Prónak 32830 pontot sikerült bezsebelnie ezen a teszten, míg az M1-es chipnek „csak” 32105-öt.

Jól látható tehát, hogy papíron remekel az A18 Pro, a gyakorlatban azonban ebből mit sem érezni – a rendszeranimációk és az alkalmazások megnyitása pontosan annyira villámgyors, mint amennyire az egy évvel ezelőtt az iPhone 15 Próban, vagy két évvel ezelőtt az iPhone 14 Próban volt.

Az egyedüli szféra, ami valóban ki tudja majd használni az A18 Próban rejlő lehetőségeket, az a gaming lesz, az olyan AAA játékok, mint az Assassin's Creed Mirage vagy éppen a Death Stranding bizonyára több képkocka/másodperccel futnak majd, ha optimalizálják őket az új lapkára. És ha már gaming, akkor melegedés: a helyzet egyáltalán nem annyira rossz, mint tavaly az iPhone 15 Prók esetében, az iPhone 16 Pro Max azonban ugyancsak hajlamos erőforrásigényes játékok és alkalmazások huzamosabb futtatása közben túlmelegedni – érdekesség azonban, hogy ennek ellenére teljesítmény-visszafokozásról, vagy a maximális fényerő csökkentéséről nem lehet beszélni.

16 Galéria: iPhone 16 Pro Max Fotó: Kaszás Tamás / Index

A melegedés emellett egy másik területen is jelentkezik, méghozzá akkor, amikor töltjük a mobilt. Újdonság, hogy az iPhone 16-okat akár már 25 wattal is tölthetjük MagSafe vezeték nélküli töltőkön keresztül, vezetékesen azonban a korábbi pletykák ellenére úgy néz ki, marad a korábbi sebesség – fél óra alatt 50 százalékig húzhatjuk a készüléket. Bár itt nem történt nagy előrelépés, az üzemidő esetében már más a helyzet – köszönhetően a kicsit nagyobb, 4685 milliamperórás telepnek és az A18 Pro chip alacsonyabb fogyasztásának, az iPhone 16 Pro Max-szal akár 8-9 órás képernyőidőt is elérhetünk egyetlen töltéssel, ami a legjobbnak számít az iPhone-ok történelmében.

Új gomb, új lehetőségek

Az iPhone 16-os széria másik nagy dobása az új Kameravezérlő gomb, ami a készülékek jobb oldalán, a bekapcsológomb alatt kapott helyet. Működése egyszerre rendkívül egyszerű és bonyolult – megnyomásával azonnal megnyithatjuk a Kamera appot és fényképezhetünk, emellett azonban számos más beállítást is finomhangolhatunk vele. A Kameravezérlő ugyanis képes különbséget tenni egy gyengéd és egy erőteljes nyomás között, emellett pedig érintésérzékeny is. Miután megnyitottuk a Kamera appot, dupla gyengéd nyomásra előugrik a Kameravezérlő menüje, amiben a gomb simításával tudunk előre vagy visszafelé lépkedni olyan opciók között, mint például a zoom, a konkrét lencseválasztás, a fotografikus stílusok, az expozíció vagy a bokeh-effekt mértéke.

A Kameravezérlővel lényegében a fókuszáláson kívül minden menüpontot elérünk egy gyors fotó elkészítéséhez, használatához azonban mindenképp hozzá kell szoktatni magunkat.

A helyzet ugyanis az, hogy a Kameravezérlő használata – szerintünk – nem feltétlenül praktikus, sőt, a Pro Max modell esetében kifejezetten kényelmetlen. Egy turistáskodással teli napon sokkal könnyedebben tudtam a hagyományos módon képeket készíteni az iPhone 16 Pro Max-szal, mint az új, dedikált fotós gombbal. Ebből a szempontból egyébként két részre szakadnak az internetes fórumok – vannak, akik imádják az Apple új fejlesztését, míg mások szerint teljesen felesleges, hiszen eddig is számos opció volt a Kamera app gyors megnyitására. Ide sorolható például a zárképernyő oldalra lapozása, a zárképernyő jobb alsó sarkában lévő kamera gomb megnyomása, vagy a Művelet gomb átprogramozása. Egyértelmű döntést azzal kapcsolatban tehát, hogy a Kameravezérlő hasznos-e, vagy sem, nem lehet hozni – ezt mindenkinek saját maga kell eldöntenie.

16 Galéria: iPhone 16 Pro Max Fotó: Kaszás Tamás / Index

48+48+12=108

Kamerák tekintetében is történt egyébként változás, frissült az iPhone 16 Pro Max ultra nagy látószögű lencséje, ami ezentúl a korábbi 12 helyett már 48 megapixeles képeket is képes rögzíteni, ami régóta várt és örömmel látott fejlesztés – a minőségbeli előrelépés jól látható. A másik két kamera azonban maradt változatlan az elődhöz képest, ennek értelmében a fő egység továbbra is egy 48 megapixeles fúziós kamera, de ott figyel a hátlapon az ötszörös optikai zoomot biztosító telefotókamera is, továbbra is 12 megapixeles felbontással. Fotózás tekintetében különösebb előrelépés nem történt, a képek minősége kedvező és kedvezőtlen fényviszonyok között is mondhatni megegyezik azokkal, mint amiket az iPhone 15 Próval lehet készíteni – videózás terén azonban már más a helyzet.

Itt elérhetővé vált a 4K, 120 képkocka/másodperces Dolby Vision videórögzítés, amit a Fotók alkalmazásban kedvünk szerint szerkeszthetünk, vagy lassíthatunk.

Ugyancsak újdonság az Audiomix, ami a fejlett gépi intelligenciára, valamint a térbeli hangot rögzítő, négy mikrofont is használatba vevő technológiára épül, aminek segítségével három különböző hang­beállítással módosíthatjuk a videókban a beszéd hangzását. Az Apple egyébként továbbra is elkötelezett amellett, hogy az iPhone Prók képesek kiváltani a profi filmes kamerákat, határaikat pedig előszeretettel feszegetik is – tavaly Olivia Rodrigóval, idén pedig The Weeknddel álltak össze, hogy a legújabb iPhone-nal videoklipet forgassanak; a Dancing in the Flames klipje ide kattintva nézhető meg, míg azt, hogy hogyan zajlott a forgatás, alább láthatja.

Az előlapi TrueDepth-kamerához egyébként nem nyúlt az Apple, továbbra is egy 12 megapixeles szenzort kapunk, ami alapesetben hét, széles látószög kiválasztása esetében pedig 12 megapixeles fotókat rögzít.

Összegezve

Az iPhone 16 Pro Max mindent összevetve tökéletesen hozza az Apple-től megszokott és elvárt prémium színvonalat. Első osztályú az összeszerelési minőség, a kijelző, a teljesítmény, a hangszóró, és még a kamerák is tovább fejlődtek – az idei modellben azonban nincs meg az a plusz, ami – véleményünk szerint – arra késztetné a vásárlót, hogy azonnal rohanjon az üzletbe a legújabb iPhone-ért. Ez az extra egyébként pontosan az Apple Intelligence lehet(ne), amivel maga az Apple is tisztában van, nemhiába ezzel reklámozzák az új iPhone-okat. Annak hiányában azonban az idei Pro modellek nem tudnak az előző generációval szemben olyan újításokat felmutatni, amik miatt véleményünk szerint megérne váltani, sőt. Visszaesett ára miatt 450 ezer forint környékén az iPhone 15 Pro Max most sokkal jobb ajánlatnak bizonyul, mint a 600 ezres iPhone 16 Pro Max – arról nem is beszélve, hogy ha egyszer elérhetővé válik Európában is az Apple Intelligence, az az iPhone 15 Prón és iPhone 15 Pro Maxon ugyanúgy elérhető lesz, mint az iPhone 16-os modelleken.

Az iPhone 16 Pro Max már beszerezhető fekete titán, fehér titán, natúr titán és sivatagsztínű titán színekben, ahogy azt korábban említettük, nálunk az utóbbi modell járt. A 600 ezer forintos indulóár mellé 256 gigabyte tárhely jár, felár ellenében azonban természetesen nagyobb kapacitású modelleket is választhat – az 512 gigabyte-os modellért 700 ezret, míg az egy terabyte-os kiadásért 800 ezret kér el a vállalat.