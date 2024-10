Még csak két hete, hogy hivatalosan is felkerültek a boltok polcaira a legújabb almás telefonok, máris arról olvasni, hogy az Apple kénytelen visszaszorítani az iPhone 16 és az iPhone 16 Plus gyártását, ugyanis a kereslet korántsem akkora, mint amekkorával előzetesen számoltak. Többek között erről árulkodott már az is, hogy a megjelenés idején az alapmodellek esetében egyáltalán nem állt fenn akkora készlethiány, mint tavaly – most azonban egy elemzőcég is megerősíteni látszik az Apple döntését.

Az információ, miszerint a napokban az Apple körülbelül három millió iPhone 16 gyártásáról mondott le, a Barclays elemzőitől származik. Szerintük a megrendelések visszavonása egy „kulcsfontosságú partnernél” történt. Hozzátették azt is, hogy számításaik szerint éves szinten körülbelül 15 százalékos visszaesést várnak az iPhone 16-osok eladásával kapcsolatban, az iPhone 15 előző évi teljesítményéhez képest. Ennek értelmében a 2024-es pénzügyi év harmadik negyedévében – ami júliustól szeptemberig tart – az Apple körülbelül 51 millió iPhone-t értékesíthet.

Ugyancsak a nem túl fényes eladásokra enged következtetni az a tény is, hogy míg tavaly ilyenkor az iPhone 15-ösök eladásai csak kilenc napig számítottak bele a harmadik negyedéves eladásokba (a szeptember 22-i megjelenés miatt), addig idén az iPhone 16-osoknak 11 napja volt ugyanilyen vagy jobb eredményt elérni. Ez mostanra szinte borítékolható, hogy nem jött össze, annak ellenére sem, hogy a megjelenést követő időszakban egy-egy plusznap milliós előnyt jelenthet az eladott darabszámok tekintetében.

Az Apple Intelligence lehet a ludas

Ahogy arról korábban az Indexen is beszámoltunk, az iPhone 16-osok legnagyobb újításaként egyértelműen az Apple Intelligence-t hirdeti az Apple, az almás mesterséges intelligencia azonban leghamarabb csak az iOS 18.1-gyel fog megérkezni az Egyesült Államokba, valamikor a hónap folyamán – a vállalat tehát mindösszesen egy ígérettel szeretett volna eladásokat generálni, amire látszólag nem voltak vevők a potenciális vásárlók. Ugyancsak rátesz egy lapáttal a helyzetre, hogy az EU-n belül számos iOS 18-as újítás egyáltalán nem is lesz elérhető – legalábbis egy ideig biztosan nem.

Az egyik ilyen például az Apple Intelligence, amiről korábban azt hihettük, hogy amerikai angolra állított készüléknyelv mellett használható lesz – ez azonban most már biztos, hogy nem lesz kerülőút. Ugyancsak nem lesz elérhető az EU-ban a macOS-es iPhone-tükrözés app, amelynek segítségével asztali számítógépünkről, laptopunkról irányíthatjuk iPhone-unkat, minden funkciót elérve. Végül, de semmiképp sem utolsósorban a SharePlay képernyőtükrözés sem lesz elérhető az EU-n belüli országokban; a funkcióval megoszthatjuk iPhone-unk vagy iPadünk kijelzőjének képét, sőt akár teljes hozzáférést is adhatunk másnak a készülék távolról való irányítása felett.

A vállalat egyetlen reménye tehát az októbertől decemberig tartó negyedik negyedév – vagy saját számításaik szerint a 2025-ös pénzügyi év első negyedéve – maradt, amit a Barcaleys szerint vélhetően nemcsak az ünnepi időszak fog majd felpörgetni, hanem az Apple Intelligence széles körű elérhetősége is.

Már szinte kézzelfogható az új olcsó iPhone

A 2025-ös pénzügyi év egyik nagy megmentője az almás mesterséges intelligencia mellett a három év kihagyás után tavasszal visszatérni látszó iPhone SE lehet. Ahogy arról az Indexen is írtunk, a készülék a feje tetejére állíthatja a vállalat telefonos portfólióját, ugyanis amennyiben hihetünk a specifikációkat érintő pletykáknak, úgy az iPhone SE 4 egyszerűen túl jó telefon lesz. A készülék az iPhone 14 külsejét kaphatja meg, belsejében azonban A15 helyett már egy A18-as lapka ketyegne nyolc gigabyte memóriával és Apple Intelligence-támogatással.

Kamerából ugyan csak egyet kapna, az azonban 48 megapixeles lenne. Az igazi „deal breaker” pedig – ahogy mindig, úgy most is – a készülék ára lenne, vagyis az iPhone SE 4 a megszokott 3-400 ezer forintos iPhone-árak helyett 220-250 ezer forint környékén kerülhet fel a boltok polcaira. Amennyiben hihetünk a bennfenteseknek, erre leghamarabb valamikor jövő március/április környékén kerülhet sor.