Manapság kifejezetten nehéz dolga van annak, aki olyan androidos telefonra vágyik, ami kompakt méret mellett kínálja az elérhető legjobb teljesítményt és kamerás felhozatalt – ami azt illeti, ilyen készüléket jelenleg nem is igazán találni a magyar piacon. Amennyiben viszont hajlandóak vagyunk hajszálnyival lejjebb adni az ultrák és a prók világából, már akadnak opcióink, bár elárasztva ekkor sem leszünk.

Egyik lehetőségünk lehet a Google Pixel 9 Pro, ami 6,3 hüvelykes kijelzőjével manapság már abszolút kompaktnak számít, és bár kamerái lenyűgözőek, a benne ketyegő Tensor G4-es chip teljesítménye messze elmarad az élmezőnytől. Másik opció a még friss és ropogós Galaxy S25. A Samsung új készüléke 6,2 hüvelykes kijelzőt és Snapdragon 8 Elite chipet kapott – tehát teljesítmény tekintetében abszolút a csúcskategóriát képviseli. Kamerás szempontból viszont bőven vannak hiányosságai – nemcsak neki, de még a Galaxy S25 Ultrának is.

Látszólag soha jobbkor nem jöhetett volna tehát az európai – és ezzel egy időben a magyar – piacra a Xiaomi új telefoncsaládja, a Xiaomi 15 és a Xiaomi 15 Ultra. A 2025-ös MWC-n bemutatott új telefonpáros látszólag a felső és a csúcskategóriát is készen áll letarolni. Papíron mindkét modell az elérhető legerősebb chippel van szerelve, és ugyan a kis tesó, a Xiaomi 15 kissé visszafogottabb kamerás szettel lett felruházva, ettől függetlenül a fent említett két mobillal bőven fel tudja venni a versenyt – sőt, még akár le is körözheti azokat.

Teszten a Xiaomi 15, a kínai gyártó új felsőkategóriás csinibabája, ami annak ellenére is az év egyik legjobban összerakott androidos mobilja lett, hogy a valóságban egy végtelenül unalmas vérfrissítésről beszélünk.

Viszlát, töltő!

Ahogy azt az eddigi összes Xiaomi-tesztünkben kiemeltük, a kínai gyártó volt hosszú éveken keresztül az egyetlen, amely még mindig adott hálózati adaptert a készülékei mellé. Egészen mostanáig. A Xiaomi 15 dobozában sajnos már csak egy USB-A–USB-C-s adatkábelt, SIM-tűt és szilikontokot találunk, töltőt már nem. Írhatnánk, hogy meglepődtünk, ez azonban nem lenne helytálló, csak idő kérdése volt, hogy a Xiaomi mikor adja be a derekát. Pluszpont viszont, hogy a kijelzőn továbbra is előre felhelyezett fólia van, így újdonsült telefonunk védelméről egyáltalán nem kell gondoskodunk, a dobozban mindent megtalálunk.

Az összeszerelési minőség parádés, ahogy maga a telefon kinézete is. A nálunk járó fekete modell matt alumínium váza és hátlapi üvegborítása elegánssá és letisztulttá teszi a mobilt – mondhatni bűn tokba bújtatni. Adott továbbá az IP68-as por- és vízállósági tanúsítvány, így a víz sem tesz majd különösebb kárt a mobilban, a gyártó szerint 1,5 méteres mélységig meríthetjük, maximum fél óráig.

Az előlapot – ahogy korábban is említettük már –, egy 6,3 hüvelykes, 1200 x 2670 képpontos, akár 120 hertzes képfrissítésre és 3200 nites csúcsfényerő kibocsátására képes LTPO OLED-panel borítja. A kijelző támogatja a Dolby Vision- és HDR10+-szabványokat, így a megjelenítésre semmilyen formában nem lehet panasz, abszolút csúcskategóriás panelt kapunk a Xiaomitól. Érdekesség, hogy az előlap védelméért ez esetben már nem Gorilla Glass Victus, hanem a gyártó saját fejlesztésű Shield Glass üvege felel, ami a Xiaomi szerint a legjobb tulajdonságokkal rendelkező kijelzőüveg a piacon. Hogy mennyire karc- és törésálló, azt nem teszteltük le, a kijelző alá épített ultrahangos ujjlenyomat-olvasót viszont már annál inkább. Örömmel jelentjük, hogy ez az egyik leggyorsabb szenzor, amit androidos telefonban láttunk – villámsebességgel old fel a Xiaomi 15.

Kicsi a bors, de erős

Kompaktabb mérete ellenére a Xiaomi 15-ben komoly erő lakozik, a készüléket a jelenleg elérhető legerősebb androidos lapka, a Snapdragon 8 Elite hajtja. Ugyanezt a chipet találjuk az Asus ROG Phone 9 Próban, a Honor Magic7 Próban, a Galaxy S25 Ultrában és a Xiaomi 15 Ultrában is, csak hogy néhány modell említsünk. Mondanunk sem kell, a teljesítménnyel nincs probléma, minden alkalmazás és játék úgy hasít a telefonon, mint forró kés a vajban. A hőelvezetésen viszont van még mit csiszolni, a Xiaomi 15 képes komolyabban is felforrósodni. Ez leginkább a stressztesztek során volt jellemző, nem volt ritka a 60 Celsius-fok körüli CPU-hőmérséklet sem, de a 4K videózás is hajlamos az átlagosnál jobban felhevíteni a készüléket. Jó hír ugyanakkor, hogy hétköznapi használat, sőt még töltés során sem jellemző az indokolatlanul forró készülékház.

A mobilon az Android 15-ös alapokra épülő HyperOS 2.0 fut, ami még mindig rendkívül hasonlít a MIUI-ra, de egyben kezd egyre önállóbb is lenni. A lényeg, hogy a tesztidőszak alatt a szoftver rendkívül stabil volt, a gyors és simán futó animációk pedig élvezetessé teszik a telefon használatát. Véleményünk szerint a HyperOS 2 jelenleg a legintuitívabb androidos felület, a végtelen testreszabhatósági lehetőségekről pedig még nem is beszéltünk.

A 12 gigabyte beépített memóriának hála több alkalmazás egyidejű futtatása sem okoz problémát a Xiaomi 15-nek, de nem ezért került ennyi memória a mobilba. Természetesen ebből a telefonból sem maradhatott ki a mesterséges intelligencia, a Xiaomi HyperAI viszont idehaza egyelőre még nem használható ki teljes formájában, mivel egyáltalán nem tud magyarul. Képet szerkeszteni viszont egészen jól tud, elfogadható módon tüntet el nemkívánatos részleteket, a samsungos Galaxy AI ugyanakkor ebből a szempontból mérföldeket ver a Xiaomi fejlesztésére. Akárcsak a többi androidos csúcskészülékben, úgy itt is a Google Gemini tölti be a virtuális asszisztens szerepkörét, de van Bekarikázással keresés is – előbbit a bekapcsológomb, míg utóbbit a navigációs sáv nyomva tartásával tudjuk felébreszteni.

Ami pedig az üzemidőt illeti. A készülékben egy 5240 milliamperórás szilicium-karbon telep kapott helyet, ami hatalmas előrelépés a Xiaomi 14-hez képest, ez pedig az üzemidőn is meglátszik. A Xiaomi 15 kompakt mérete ellenére méréseink alapján még a jóval nagyobb Galaxy S25 Ultrát is képes lekörözni képernyőidőben, ami nem véletlen, utóbbiban ugyanis csak egy 5000 milliamperórás akkumulátor található. A Xiaomi 15 egészen 90 wattig támogatja a gyorstöltést, ehhez viszont kénytelenek leszünk a Xiaomi saját gyártású adapterét beszerezni, illetve a beállításokban is engedélyeznünk kell a „végsebesség” módot.

Már nem párásodik

A kamera szempontjából nem fejlődött sokat a Xiaomi 15, pont annyit változtatott a gyártó, hogy a sajtó ne mondhassa el, hogy a kamerákhoz hozzá sem nyúltak. Ami persze nem törött, azt nem is kell megjavítani. Már a Xiaomi 14-nek is remek kamerás szettje volt – leszámítva, hogy hidegben bepárásodott –, az utódban viszont mindent fényesebbre csiszoltak. A Xiaomi 15 egy 50 megapixeles (f/1.6, 23mm, 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS) fő egységet, egy 50 megapixeles (f/2.0, 60mm, 1/2.76", 0.64µm, PDAF (10 cm - ∞), OIS) 2,6-szoros optikai zoomra képes telefotó kamerát és egy ugyancsak 50 megapixeles (f/2.2, 14mm, 115˚, 1/2.76", 0.64µm) ultra nagy látószögű kamerát kapott. Ezek közül egyedül a telefotóegységet érte jelentősebb változtatás.

A mobil alapesetben továbbra is mindhárom egységgel 12,5 megapixeles képeket ment. Ezeknek minősége kiemelkedő, kedvező fényviszonyok között nem igazán lehet belekötni a fotók minőségébe. A főegység este is helytáll, a telefotó és ultra nagy látószögű kamerákkal viszont nem minden esetben tudunk majd tökéletes éjszakai képeket lőni. A telefotó ugyanakkor brillírozik makrofotózás terén, a tesztidőszak alatt nem bírtunk betelni az ilyen típusú képek készítésével. Videózás tekintetében egészen 8K-s felbontásig és 30 képkocka/másodpercig elmehetünk, de szuperlassított videót is készíthetünk 960 képkocka/másodperccel – ebben az esetben viszont csak a Full HD felbontás támogatott. Ha a legkiegyensúlyozottabb élményre vágyik, a 4K/30fps lesz a legjobb választás – ezen beállítások mellett készíti a legjobb videókat a Xiaomi 15.

Nappal ugyancsak nem lehet egy panasz sem a Xiaomi 15 által készített videókra, éjszaka viszont homok kerül a gépezetbe – meglepően zajossá válnak a felvételek. Ebből a szempontból a Galaxy S25 és Pixel 9 Pro jobban szuperál, megérzésünk viszont az, hogy szoftveresen ezen bőven tud javítani a Xiaomi. És ha már szoftver: akárcsak az előző két széria, a Xiaomi 15 és a Xiaomi 15 Ultra kamerái is a Leicával együttműködésben készültek. Ennek egyik mutatója a hátlapi kameraszigeten tetszelgő, méretes Leica logó, míg másik a kamera appban fellelhető képfeldolgozási módváltó. Ha a Leica Authentic módot választjuk, visszafogottabb stílusú képeket kapunk majd, míg a Leica Vibrant móddal szinte minden kép életre kel – ha a közösségi oldalak megszállottja, imádni fogja ezt az opciót.

Érdekesség, hogy a hátlapon négy kamera helyét találjuk, a valóságban viszont csak három egységünk van – a negyediknek a helyén a lézeres AF-t támogató szenzor, illetve egy színspektrum érzékelő van. Újdonság még a gyorsfotózás mód,

ami az egyik leghasznosabb kamerás funkció, amit okostelefonban találtunk.

A hangerő csökkentő gomb dupla lenyomásával a Xiaomi 15 azonnal megnyitja a kamera appot és 0,6 másodpercen belül készít is egy képet, így ha valamit nagyon gyorsan kell lefotóznunk, ezt a lehetőséget mindenképp érdemes lesz észben tartani. Az előlapi szelfikamera maradt változatlanul 32 megapixeles (f/2.0, 22mm, 0.7µm), ezt viszont az előző generációhoz képest egyáltalán nem piszkálta a Xiaomi. Nem is feltétlenül kellett, akárcsak a Xiaomi 13 és a Xiaomi 14, úgy a Xiaomi 15 is remek szelfiket készít.

Összegezve

Mindent összevetve nincs könnyű dolga egy potenciális vásárlónak. A Xiaomi 15 remek készülék lett, mégsem sikerült a kínaiaknak olyan telefont készíteniük, ami láttán azonnal egyértelművé válna, hogy egy Pixel 9 Pro és egy Galaxy S25 helyett ezt a modellt kell választani. A Xiaomi 15 remekel az üzemidő terén, brutális teljesítménnyel rendelkezik és kezelőfelülete is kiváló – ugyanakkor az AI funkciók még rendkívül kezdetlegesek. Ezzel szemben a Galaxy 25-ben található Galaxy AI már egészen használható, a Samsung készüléke viszont kamerás szempontból alulmarad a Xiaomi 15-tel szemben – kivéve, ha videózásról van szó, ebben az esetben a Galaxy messze jobban teljesít.

A Xiaomi 15 ajánlott fogyasztói ára 400 ezer jó magyar forint, ezért cserébe 256 gigabyte tárhelyet kapunk, ami fele annak, mint amennyi a tavalyi Xiaomi 14 mellé járt. Összehasonlításképp a Galaxy S25 már 380 ezer forintért beszerezhető, ebben a mobilban viszont csak 128 gigabyte alaptárhely jár. Nincs tehát sem jó, sem rossz döntés. A Xiaomi 15 a kínai gyártó eddigi legjobban összerakott felsőkategóriás mobilja, nincs azonban benne semmi olyan „extra”, amitől azt éreznénk, hogy különösebb energiát fektettek volna a megalkotásába. Mondjuk ez mára a legtöbb telefongyártóról ugyancsak elmondható. A Xiaomi 15 fehér, zöld és fekete színváltozatokban szerezhető be, nálunk az utóbbi modell járt.