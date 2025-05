Már jó ideje tudni, hogy a Google gőzerővel dolgozik az Android 16-on, olyannyira, hogy az elmúlt évek gyakorlatával ellentétben már a nyár folyamán kiadhatják. Bár a keresőóriás mindezt még egyszer sem erősítette meg, a színfalak mögött több árulkodó jelet is találni. Ilyen például az, hogy az első fejlesztői verziót már tavaly novemberben kiadták, azóta pedig folyamatosan érkeznek a kisebb-nagyobb – de inkább kisebb – változtatások. Emellett az is gyanakodásra ad okot, hogy a Samsung már a One UI 8-at teszteli a legújabb Galaxy telefonokon.

Ahogy arról az Indexen is írtunk, ennek ellenére mindeddig az újításokról keveset lehetett hallani, most azonban úgy tűnik, felfedte magát az, amivel a Google eladhatja az Android 16-ot, ez pedig nem más, mint az új külső. Egyre valószínűbb, hogy az Apple-höz hasonlóan a Google is 2025-ben érezte úgy, hogy itt az idő kicsit gatyába rázni operációs rendszerük felületét, így az iOS 19 mellett most már szinte borítékolható, hogy az Android 16 is új megjelenést kap. A helyzet különlegessége pedig ezúttal az, hogy a szivárogtatás ezúttal nem valamilyen külső forrásból, hanem egyenesen a Google egyik hivatalos blogjából származik.

Az új felületet minden bizonnyal a Google szokásos, májusi eseményén leplezték volna le, az azonban már idő előtt felkerült a vállalat felületeire. Persze egy pillanat alatt el is távolították azokat, az internet viszont nem felejt, a Wayback Machine-nek köszönhetően pedig egy az egyben visszanyerhetők lettek a Material 3 Expressive névre hallgató felületről készült képek és videók.

Középpontban az önkifejezés

A Google szerint a Material 3 Expressive a vállalat dizájnrendszerének eddigi legátfogóbb frissítése. Céljuk az volt, hogy túllépjenek a steril, unalmas felületeken, és olyan vizuális élményt teremtsenek, amely érzelmileg is megszólítja a felhasználókat. Az új irány még a Material You-nál is merészebb színhasználattal, játékos formákkal, mozgással és markáns vizuális hierarchiával dolgozik, hogy ne csak szép, hanem jól használható felületeket hozzon létre. A fejlesztés három évvel ezelőtt indult egy egyszerű kérdéssel:

Miért néznek ki az alkalmazások annyira hasonlóan és unalmasan?

A válasz megtalálása érdekében a Google 46 különböző kutatást végzett, több mint 18 ezer résztvevő bevonásával – a tesztek során szemmozgás-követést és fókuszcsoportokat is alkalmaztak. Ennek eredménye lett a szivárvány összes színében pompázó Material 3 Expressive – írja a 9to5Google. Mint az alább is látható, az új felület valóban expresszív lett, megállás nélkül váltogatják egymást a végtelenségig személyre szabható színek, formák és betűtípusok.

Google Material 3 Expressive

A bold new direction for design pic.twitter.com/QGHeVogJy1 — Shishir (@ShishirShelke1) May 6, 2025

Az eredmények szerint ráadásul a Material 3 Expressive nem csupán szebb, de hatékonyabban is lett, mint a korábbi változatok – ha hihetünk a Google-nek, az új felületen négyszer gyorsabban lehet majd tájékozódni. Az persze már más tál tészta, hogy a Material 3 Expressive gyárilag kis túlzással csak a Pixel telefonokon lesz elérhető – a legtöbb androidos gyártó ugyanis már saját felületet használ. Ettől függetlenül viszont örömmel látott az újítás, bár egyesek számára az már-már túlzó is lehet.

Más területeken is újítanak

Az Android 16 másik nagy újdonsága a Gemini asszisztens továbbfejlesztése lesz. Az új „app functions” API lehetővé teszi majd, hogy az asszisztens közvetlenül alkalmazásokban hajtson végre műveleteket – például ételrendelést vagy üzenetküldést – anélkül, hogy a felhasználónak manuálisan meg kellene nyitnia az adott appot. A fotósok és videósok is örülhetnek – az új hibrid automatikus expozíciós mód ugyanis lehetővé teszi majd az alkalmazások számára, hogy egyszerre használják az automatikus és manuális beállításokat, ami nagyobb rugalmasságot biztosít a fényképezés során.

Emellett a Google bevezeti az Ultra HDR-támogatást a HEIC-formátumú képekhez, a videók terén pedig érkezik az Advanced Professional Video (APV) kodek, amely támogatja a 4K- és 8K-felbontású HDR10+-felvételeket, jobb szín-mintavételezéssel és 10 bites kódolással. Az értesítési rendszer is jelentős változáson esik át – az Android 16 ugyanis végre hivatalosan is bevezeti a Live Updates-értesítéseket, amelyek valós időben frissülnek, például ételkiszállítás esetén. Ez a fejlesztés már most is elérhető számos gyártó készülékein, az alap Androidba azonban mindeddig nem volt beépítve.

Az Android 16 pontos megjelenési dátuma egyelőre még nem ismert, az viszont igen, hogy a Google második negyedéves debütálással számol – tehát az Android 15-höz viszonyítva sokkal korábban megérkezhet a frissítés. Az új szoftververzió elsőként a Google saját gyártású Pixel telefonjain lesz elérhető, az előrejelzések szerint viszont a Samsungokra is villámgyorsan megérkezik majd a One UI 8 személyében.