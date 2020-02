Egyre több esportmeccs marad el a koronavírus miatt

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A Blizzard bő egy hete jelentette be, hogy a koronavírus-járvány miatt Dél-Koreába helyezik át az Overwatch League nevű esportbajnokság eredetileg Kínában megrendezni tervezett meccseit. Most azonban a cég úgy döntött, a járvány terjeszkedése miatt inkább a dél-koreai meccsek is elmaradnak – írja az Engadget.

A liga ötödik, hatodik és hetedik hetének meccseit eredetileg Kantonban, Hangcsouban és Sanghajban rendezték volna, de a játékosok, a közönség és a szervezőgárda egészségének védelme érdekében helyezték át őket Dél-Koreába. Most a legújabb forgatókönyv szerint egy harmadik országba kerülnek át a hányattatott sorsú összecsapások, de hogy pontosan hol és mikor fogják megtartani őket, egyelőre nem tudni.

Nemcsak az Overwatch-bajnokság menetrendjét írja át a koronavírus, már a Call of Duty League több meccsét is le kellett mondani miatta. A járvány tágabban az egész techszektort is megviseli, a barcelonai mobil világkongresszust teljes egészében le kellett mondani, amin minden érintett hatalmasat bukott, és az Apple, illetve a többi mobilgyártó is komoly veszteségekre számít a kínai gyárak leállása miatt. A koronavírus-helyzet fokozódásával zuhanni kezdtek a tőzsdék, esett az olaj ára, rekordokat dönt az arany, az IMF pedig globális gazdasági lassulást vár az egészségügyi válsághelyzet miatt.