Még a szokásosnál is rosszabb fogadtatást kapott a legnépszerűbb focis játék

Szeptember 29-én jött ki az EA Sports FC 24, amely igazi mérföldkőnek számít abból a szempontból, hogy az Electronic Arts és a FIFA közötti harmincéves együttműködés befejezése után a régi-új franchise első olyan felvonása, amely nem FIFA névre hallgat. Ettől függetlenül az EA Sports FC 24 szenved azoktól a FIFA-betegségektől, amelyek eddig is jellemezték a franchise-t, a játékmenetet, a grafikát illetően, valamint a főbb játékmódokat tekintve is alig változtattak a FIFA 23-hoz képest a fejlesztők.

A játékosok természetesen őrjöngenek. Nem elég, hogy a Metacritic oldalán a mezei felhasználók mindössze 2,9 pontra értékelték az EA Sports FC 24-et, például a Redditen review bombolásnak is beillő, negatív kampányba kezdtek az Electronic Arts sportjátékának új részével szemben, kiemelve, hogy a focimeccsek inkább érződnek csocsónak, mint igazi mérkőzéseknek, a mesterséges intelligencia hülyén viselkedik ellenünk, és még mindig képtelenek voltak az alkotók helyére pofozni például a labda fizikáját.

Nemcsak a Metacriticen kapja az ívet a FIFA-utód, Steamen is „Vegyes” összértékelésen áll mindössze a focis játék, és a több mint 5000 véleménynek mindössze 55 százaléka pozitív. A steames felhasználók szerint túl sok a bug az EA Sports FC 24-ben, az optimalizáltsággal is gondok vannak, és úgy összességében úgy érzik sokan, hogy félkész játékot kaptak a pénzükért cserébe.

Láthatóan a virtuálisfoci-fanatikusok arra számítottak, hogy nem csak a címkét változtatja meg a kiadó a játéksorozaton, és nevezi át a FIFA-t EA Sports FC-re, azoknak azonban, akik optimisták voltak, nagyot kellett most csalódniuk.

Általánosnak számít, hogy mindig vannak elégedetlenkedők, amikor az „új FIFA” polcokra kerül, de most az EA Sports FC 24 még a szokásosnál is több savat kapott eddig. Úgy tűnik, hogy az újrabrandingelést a franchise pénzügyileg is meg fogja sínyleni, tekintve, hogy egyes beszámolók szerint a fizikai hordozókon való eladások száma az Egyesült Királyságban 30 százalékot csökkent a FIFA 23-hoz képest.

A focis játékok piacán kiélezett versenyhelyzet alakulhat ki, hiszen a FIFA arra készül, hogy új fejlesztőre és kiadóra bízva viszi tovább a FIFA-játékszériát, mindemellett szakértők arra számítanak, hogy az ingyenessé tett eFootball is magára találhat, valamint újoncként érkezik egy UFL névre keresztelt vadonatúj játék, amely elég érdekes próbálkozásnak ígérkezik.

Az EA Sports FC 24 szeptember 29-e óta kapható PC-re, PlayStation 4-re és PlayStation 5-re, Xbox Series X/S-re és Xbox One-ra, valamint Nintendo Switchre is.