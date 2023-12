A Call of Duty: Modern: Warfare III már a november 10-ei megjelenése előtt csúnyán kapta az ívet, a Sledgehammer Games által fejlesztett FPS-t nem csak azért szedte ízekre saját rajongótábora, mert érződött rajta, hogy valójában az előző rész DLC-je, hanem az egyjátékos kampány rövidsége és középszerűsége is sokaknál kiborította a bilit. Nagy kérdés, hogy 2023-ban ugyan kit izgat még egy CoD-kampány, de láthatóan elég sokakat ahhoz, hogy a Metacritic pontozós oldalán a sárga földig lehúzzák a Modern Warfare III-at. Vélhetően arra azonban senki nem számított, és főleg a készítők nem, hogy majd pont a videójátékos szakma legjobb teljesítményeit díjazó Game Awardson kapnak újabb beszólást a munkájuk miatt.

A Modern Warfare III-at ért kritika ráadásul nem akárkitől érkezett, attól a Christopher Judge-tól, aki a God of War Ragnarök főszereplője, és aki Kratos megszólaltatásáért és a fantasyjátékban nyújtott alakításáért kapott egyéni díjat a tavalyi videójátékos Oscaron. Emlékezetes: a 2022-es Game Awardson a Csillagkapu egykori Teal’cje jó hosszú köszönőbeszédet adott, erre reflektált a mostani gálán a színész, aki díjátadóként tért vissza és azt találta mondani:

Nem kell aggódni, ezúttal mellőzöm a hosszú monológokat, és tartom magam a szkripthez. Semmi nyolcperces beszéd, mint tavaly. Fun fact azonban, hogy a 2022-es köszönőbeszédem konkrétan hosszabb volt, mint az idei Call of Duty kampánya!

A kijelentésre a Game Awards közönsége hirtelen reagálni se tudott, páran nevettek, mialatt Judge hozzátette: egy újabb cég, akik ezután tuti nem alkalmazzák.

Az olyan díjkiosztókon, mint az Oscar-gála megszokott, hogy humoristák vezénylik le az estet, így a beszólásoknak is helyük van. Még akkor is, ha a műsorvezetőt esetleg felpofozza valaki. A Game Awardson tényleg

furcsán hat az efféle csipkelődés, amire a Call of Duty fejlesztői elég rosszul reagáltak az X-en, vagyis a megboldogult Twitteren.

A Call of Duty játéksorozaton közreműködő Infinity Wards csapatának egykori tagja, Ajinkya Limaye úgy reagált: „vicces, de még ennél is viccesebb, hogy a Call of Duty simán tönkreveri a számokat illetően a God of Wart!”, de rajta kívül a Treyarch művészeti vezetője, Nelson Plumey is billentyűzetet ragadott, és Judge-nak visszaszólva azt pötyögte: „milyen kínos már, amikor a játékod ideig-óráig leköti az embereket, de miután gyorsan végigtolták, soha nem néznek rá többet...” – utalva ezzel arra, hogy a God of War egyjátékos, történetalapú alkotás, míg a CoD-ot folyamatosan frissítik.

Más, a CoD-on közreműködő szakemberek arra hivatkoztak az X-en, hogy a túlóra őket is utoléri, néha áldatlan körülmények között fejlesztik ezt, a pénztáraknál eszméletlen összegeket besöprő franchise-t. Utóbbi már egy elég szomorú, és igaz tény, minden bizonnyal sok olyan videójátékra rányomja a bélyegét, amin tehetséges emberek dolgoznak, de egyszerűen nem hagyják nekik, hogy igényes és minőségi munkát tegyenek le az asztalra.

Annyiban a Call of Duty készítői mellélőttek, hogy időnként a God of War is frissül új tartalmakkal, most éppen a Valhalla című, epilógusként szolgáló ingyenes kiegészítő jött ki a Ragnarökhöz, ami biztosan sokakat visszaültet Kratos kalandjai elé. Slusszpoén ráadásul, hogy az első beszámolók alapján a God of War Ragnarök: Valhalla hosszabb, mint a Modern Warfare III kampánya.