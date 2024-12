Jó hosszú idő, két év telt el azóta, hogy a CD Projekt Red bejelentette, készül a negyedik The Witcher-játék. A hírrel együtt kaptunk egy titokzatos posztert, majd a Ríviai Geraltot alakító Doug Cockle szivárogtatott információkat arról, hogy a trilógia főszereplője benne lesz-e a fantasy folytatásában. Lehetett rá számítani, hogy a The Witcher 4-ben már nem Geralt áll majd a középpontban, és így is lett, a 2024-es Game Awardson mutatták meg a lengyel videójáték első kedvcsinálóját,

ebben az előzetesben pedig immár Ciri küszködik a szörnyetegekkel, és igyekszik megvédeni egy falvacska lakóit.

A készítőgárda, mint kiderült, nem rövid időre tervez Cirivel, egy új The Witcher-trilógia hősnőjének szánják a Netflix-sorozatban is látott karaktert. Ami a rajongókat felbőszítette, az egyrészt az, hogy láthatóan a lány keresztülesett azokon a mutációkon, amelyek a vajákká váláshoz szükségesek, valamint sokak szerint az, hogy ennyire megváltoztatták a karakter külsejét, úgyszintén rontani fog a műélvezeten. Az egészen drasztikus nézeteket valló „fanokat”, akik azt sérelmezték, hogy nőt kell irányítani majd a játékban, már inkább ne is emlegessük, sajna a Redditen nem kell túl mélyre ásni, hogy az online fantasyrajongó incelekig eljussunk.

A CD Projekt Red megerősítette a trailer publikálása óta, hogy igen, Ciri átesett a mutációkon, a főszereplővel kapcsolatban a játék rendezője, Sebastian Kalemba úgy fogalmazott:

Imádom, hogy egy olyan fajta tűz ég Ciriben, ami Geraltban nem volt meg. Ciri a megszállottja annak az életstílusnak, amit vezet, és akadnak majd olyan pillanatok, amelyek pont a karakter hevességét mutatják meg ahelyett, hogy a kiszámított, racionális lépéseket lépkedné a The Witcher 4 főhőse. Meg akarjuk adni a lehetőséget a játékosoknak arra, hogy formálják Cirit, ahogy Geralt esetében soha nem tehették meg, mert a The Witcher-trilógia szörnyvadásza egy sztoikus, kibillenthetetlen figura volt. Ciri mindent a maga módján fog csinálni, a küldetéseket, kalandokat, a vaják megbízatásokat.

A karaktermodell megváltoztatása mellett heves indulatokat váltott ki az is, hogy hallhatóan a The Witcher 3 után nem kérték fel Jo Wyattet, hogy Cirit újra megszólaltassa. Helyette új színésznőt, Ciara Berkeley-t szerződtették, aki a negyedik vajákos játékban a mikrofon mögé áll, ő az, akit már ebben a trailerben is hallhatott a közönség.

Korábban a CD Projekt Red úgy nyilatkozott, addig nem hozzák ki az első kedvcsinálót, amíg a megjelenés két évnél messzebb van. Ebből ki lehet következtetni, hogy a The Witcher 4 legkésőbb 2026-ban polcokra kerül, amellyel a fejlesztők bevallott célja, hogy a tősgyökeres rajongók mellett új játékosokat is kontrollerhez csábítsanak.

Ciri főszereplővé tétele abból a szempontból sem meglepő, hogy Andrzej Sapkowski regénysorozatát illetően eddig is vitatták, hogy Geralt vagy Ciri igazából a központi figura, mindkét álláspont megvédhető. Csak hát ehhez, hogy valaki tisztában legyen a dologgal, olvasni is kéne, az egyre toxikusabbá váló online fórumokon pedig gyakran olyanok garázdálkodnak, akik azt se tudják, az események helyszínét Kontinensnek, Középföldének vagy a Roxfortnak hívják egyáltalán.