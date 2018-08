Új iráni lopakodó = 40 éves amerikai vadászgép

A héten írtunk az iráni légierő új vadászgépéről, a Kovszartról. Az állami média a Nemzetvédelmi Intézet hadiipari kiállításán, az iráni elnök, Haszán Róhani társaságában mutatta be az új gépet.

A hivatalos adatok szerint a Kovszart negyedik generációs vadászgép, amit többcélú radarral és fejlett repüléstechnikai eszközökkel láttak el. Az Aviationist ezzel szemben azt írja, hogy

Az iráni repülésügyi szakíró, Babak Taghvaee észrevett néhány apróságot, amit meg is osztott a Twitteren. Ezek szerint a bemutatón valóban egy átépített gépetet láthattunk, amit új digitális eszközökkel szereltek föl, de nem összemérhető az olyan modern gépekkel, mint az F/A-18, a Mirage 2000 vagy a Eurofighter Typhoon. Az összhatás inkább idéz egy tesztgépet, amivel új elektronikákat próbálhatnak ki.

Taghvaee azt írta a Twitteren, hogy a Kovszart nem is volt jelen a bemutatón; az F–5F-et csak arra használták, hogy teszteljék vele az új fejlesztéseket.

The real Kowsar wasn't ready for the show so they brought the F-5F which tested Kowsar's avionic systems.