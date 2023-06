Nem csak az iPhone-okkal parádézik szeptemberben az Apple

Hetekre vagyunk attól, hogy az Apple leleplezze a legújabb iPhone-okat, név szerint az iPhone 15-öt, az iPhone 15 Plust, az iPhone 15 Prót és az iPhone 15 Pro Maxot, a szeptemberi eseményen azonban nem csak ezekről a készülékekről lesz szó. A legfrissebb információk szerint az Apple Watch Series 9 mellé érkezik egy második generációs Apple Watch Ultra is, de az iMac sem marad sokáig jelenlegi verziójában – így ha most tervez ilyen készüléket vásárolni, jobban teszi, ha kivár.

Még egy hónap sem telt el az Apple június eleji bemutatója óta, melyen a legújabb szoftververziók mellett az almás vállalat egy új terméket is bemutatott az Apple Vision Pro személyében. A virtuálisvalóság-szemüveg teljesen új időszakot nyit a cég életében – a megjelenés azonban csak 2024-re várható, addig pedig még legalább egy nagyszabású eseményt tart az Apple, amivel kapcsolatban egyre több pletykát olvasni.

A vélhetően szeptemberre időzített bemutatón elsősorban az új iPhone-okon lesz a hangsúly, az Apple ugyanis akkor mutatja be az iPhone 15-ös mobilcsaládot. A legfrissebb információk szerint az idei a tavalyihoz képest kifejezetten nagy frissítésnek ígérkezik, mind a négy készülék dizájnfrissítésen esik át. A leginkább szembetűnő változások egyike az lesz, hogy az iPhone 15, az iPhone 15 Plus, az iPhone 15 Pro és az iPhone 15 Pro Max is Dynamic Islandet kap, ezek mellett pedig mind a négy készülék USB-C-vel lesz szerelve az EU tavaly megszavazott szabályozása miatt.

Ezeken felül a legszignifikánsabb változtatásokat a Pro modellekben figyelhetjük majd meg, melyek teljesen új külsőt kapnak: a korábbi fényes, rozsdamentes acél keretet titán váltja, de a 12-es szériával beköszönő szögletes formatervezéstől is búcsút vesz az Apple. Helyette kicsivel finomabb éleket kap az iPhone 15 Pro és Pro Max, mely valahol az iPhone X-11 és a 12–14-es készülékek dizájnja között helyezkedik el. Arról, hogy ezek mellett milyen újításokat hozhat még az új mobilcsalád, ebben a cikkünkben írtunk.

Nem csak az iPhone-oké lesz a főszerep

Ahogy az lenni szokott, minden bizonnyal az idei eseményen sem az iPhone-okról lesz csak szó; az Apple tavaly ekkor mutatta be a második generációs AirPods Pro mellett az Apple Watch Series 8-at, a második generációs Apple Watch SE-t és a teljesen új Apple Watch Ultrát is, így egyáltalán nem volt unalmas a csaknem kétórás esemény. Idén úgy néz ki, hasonló lehet a felállás – már ami az Apple Watchokat illeti. Ugyan hosszú hónapokon keresztül úgy tűnt, hogy az Ultra modell idén nem frissül, Mark Gurman, a Bloomberg Apple-szakértője most olyan információkat kapott, amelyek ennek az ellenkezőjét igazolják – írja a 9to5 Mac.

Azt, hogy pontosan milyen újdonságokat hoz a frissített kiadás, nem részletezték a források, így egyelőre csak találgatni lehet. A legvalószínűbb, hogy az új modell már legalább két színvariációban is kapható lesz, eredetileg az Apple Watch Ultra ugyanis csak egy világosszürke titántokkal volt beszerezhető. A titán természetes színe sokak tetszését elnyerte, számos potenciális vásárló várt azonban sötétebb variánst, így nagyon is benne van a pakliban, hogy idén ez lesz az egyik nagy újítás, ami nem lenne idegen az Apple-től.

2018-ban például az iPhone Xs-t szinte csak azzal reklámozta a vállalat, hogy az már arany színben és nagyobb méretben is kapható, szimplán csak azért, mert nem tudtak egy év alatt elég újítást pakolni a készülékbe.

Az Ultra mellett biztosra vehető, hogy a szeptemberi eseményen az Apple Watch Series 9 is bemutatkozik, amely a pletykák szerint külsőre ugyanúgy néz ki, mint a Series 7 és a Series 8. Mindez tökéletesen beleillik az Apple hároméves dizájnfrissítési ciklusába, mely egyaránt a telefonoknál és az okosóráknál is jelen van. Ebből következik az, hogy a Series 9 ismét nagyon apró frissítés lesz, az újítások között olyan funkciók lehetnek, mint az automatikus alvásészlelés vagy a fejlettebb testhőfigyelés – konkrétumot azonban egyelőre nem tudni.

Még idén befuthat az M3-as chip

Az iPhone-ok és Apple Watchok mellett a Macek terén is újíthat az Apple; igaz, a 2023-as WWDC-n kívül három új modellt is bemutattak a 15 hüvelykes MacBook Air, illetve az M2 Ultrával szerelt Mac Studio és Mac Pro személyében. Van azonban egy készülék az Apple portfóliójában, melyben még mindig a 2020-ban bemutatott M1-es chip ketyeg – a 24 hüvelykes iMac. A lapka teljesítményére ugyan egyelőre nem sok panasz lehet, több mint két évvel a bemutatás után mégis ideje lenne új iMacet villantania az Apple-nek, amire idén ősszel sor is kerülhet.

Az információk szerint ugyanis az év végéig bemutatkozhat az M2-es chip utódja, az M3, amely elsőként az iMacben kaphat helyet.

A készülék vélhetően ugyanazt a színekben gazdag dizájnt örökli, mint a 2021-ben bemutatott variáns, teljesítmény tekintetében azonban kifejezetten nagy lehet az ugrás, hiszen a chip tekintetében egyből kétgenerációs lesz a fejlődés. Ha hinni lehet a pletykáknak, az új készülék már a szeptemberi eseményen bemutatkozhat, az Apple-t ismerve azonban megeshet, hogy egy október végi, november eleji eseményen leplezik le a Mackel kapcsolatos újdonságokat.

Gurman szerint B tervként egy 2024-es év eleji bemutató is tervben van az Apple-nél, arra az esetre, ha a gyártásban probléma lépne fel, ami nem lenne idegen szituáció, mivel tavaly pontosan ez történt az M2 Pro és M2 Max chipekkel szerelt MacBook Prókkal.

(Borítókép: SeongJoon Cho / Bloomberg / Getty Images)