Azt gondolhatnánk, hogy a karácsony – keresztény ünnepként – többé-kevésbé hasonlóan telik a világon mindenhol: fadíszítés, ajándékozás, éjféli mise, finom falatok. Pedig a finom falatok kivételével szinte semmi közös nincs a különböző országok karácsonyaiban, és egészen extrém rituálékat is ápolnak sok helyen.

Valószínűleg Luther Márton, a német reformátor gyújtott gyertyákat először karácsonykor egy fenyőfán, miután egy téli estén hazafelé gyalogolva teljesen magával ragadták a fenyőkön megcsillanó csillagfények. Az első ismert hazai karácsonyfa-állítás pedig Brunszvik Teréz grófnő, az első kisdedóvó, azaz óvoda megalapítójának nevéhez fűződik Pesten, 1824-ben. Eddig minden rendben is van. Ukrajnában azonban pókhálós díszítéssel és műanyag pókokkal fejlesztették tovább a dekorációt. Déli országokban pedig a pálmafát, vagy éppen a banánfát díszítenek fel.

De a legnagyobb kavalkád a körül alakult ki, hogy ki hozza az ajándékot. Olaszországban Befana, a jóságos boszorkány, Spanyolországban a napkeleti bölcsek hozzák, Izlandon pedig bajkeverő trollok tüsténkednek ünnep idején, miközben a déli féltekén, Ausztráliában a Mikulás szörfdeszkán érkezik, majd szánra pattan, amit nem kevesebb mint nyolc fehér kenguru húz. Legalábbis az óceánparton grillpartizó strandpapucsos karácsonyozók szerint.

De ez még mind semmi. A Ma is tanultam valamit podcast legújabb adásában Tapasztó Orsi és Jocó bácsi körbeutazza a világot és sorra veszi a meghökkentőbbnél meghökkentőbb szokásokat, és elmondják azt is, hogy

mit keres Katalóniában a szent betlehemek hátsó szegletében egy letolt nadrággal nagydolgát végző alak?

Mit találtak ki maguknak a (nem keresztény) japánok, akik semmi jóból nem akarnak kimaradni?

Hogyan oldották meg gördülékenyen Venezuela fővárosában, hogy az egész város időben odaérjen a szentmisére?

Hogyan vált szent zöldséggé a retek Mexikóban karácsony idején?

Mozduljon ki a négy fal közül és látogassa meg a karácsonyozó világot, már csak azért is, hogy ma is tanuljon valamit.

