Ne fájjon a feje, lassan búcsút inthetünk a migrénnek!

Ha van életünket végigkísérő fájdalom, akkor a fejfájás mindenképpen az. A lakosság nagy részének, esetenként 40-50 százalékuknak viszont rendszeresen fáj a fejük. Legalább egymillió magyar pedig a fejfájás alig elviselhető fajtájától, a migréntől szenved. Nem elég a fejet hasogató nyomás, a fáradtság, a szédülés, a hányinger, a látás- és beszédzavarok tovább fokozzák a kínokat.

Kutatók úgy gondolják, hogy már kőkorszaki őseinknek is fájt a fejük, amit koponyalékelésekkel kíséreltek kezelni. Pontosabban az embert megszálló gonosz szellemeket, démonokat a fejből elűzni. A történelem (a művészet, a tudomány és filozófia) is fejfájósan telt: Julius Caesar, Szent Pál, Friedrich Nietzsche, Immanuel Kant, Karl Marx, Charles Darwin, Alfred Nobel, Sigmund Freud, Frédéric Chopin, Pjotr Csajkovs.zkij, Lev Tolsztoj is migréntől gyötrődtek. Ahogyan az Alice csodaországban című groteszk meseregényt megálmodó Lewis Carroll is. De még Serena Williams teniszező világklasszisról is lehet tudni, hogy nemegyszer migrénes roham közepette versenyzett.

De mit lehet kezdeni ezzel a kínzó kórral, azonkívül, hogy ideig-óráig csillapítani lehet a tüneteket? A Ma is tanultam valamit podcast mostani vendégei, dr. Schwab Richard belgyógyász, gasztroenterológus, a MIND Klinika igazgatója, és dr. Szatmári Szabolcs neurológus szerint ma már sokkal többet, mint gondolnánk. Tévhit, hogy a migrén kezelhetetlen betegség és nem kell beletörődni a mindennapi életet lehetetlenné tevő fájdalomba. Olyan felfedezések, tudományos áttörések történtek ugyanis az elmúlt években, amelyek túllépnek a szokásos gyógyszeres kezeléseken. Például az, hogy a bélflóra és a fejfájás között közvetlen és egyre inkább megismert, szoros kapcsolat áll fenn. Személyre szabott diagnózissal, célzottan pedig az esetek 90 százalékában ma már tartós javulást lehet elérni.

A két műsorvezető most is Tapasztó Orsi és Jocó bácsi, és az adásból olyan meglepő dolgok derülnek ki, mint hogy a súlyos fejfájások gyakorlatilag mikrosztrókok, vagy hogy a reklámokból ismert fájdalomcsillapítóknak annyira komoly mellékhatásuk van, hogy egy adott ponton túl maguk a gyógyszerek tartják fenn a fejfájást.

De kiderül az is, hogy

öröklődik-e a fejfájás? Vannak genetikai okai a fejfájásra való hajlamnak?

Mennyit érnek valójában a házi praktikák (pl. migrénpiercing, különféle olajok, akupunktúra, mágikus karkötő)?

Mikortól érdemes orvoshoz fordulni?

Ne törődjön bele a kínokba, hallgassa meg inkább a két szakembert, hogy ma is tanuljon valamit. Na és persze ne hagyja ki a Ma is tanultam valamit podcast legutóbbi adásait sem és tudja meg, hogy rajtunk múlik-e a szerencse, mi a helyzet az életünket megkeserítő túlagyalással, miért áruljuk el kényszeresen a ránk bízott titkokat, és ismerje meg, hogyan irányíthatjuk álmainkat. Az sem mellékes kérdés persze, hogy kozmikus lottóötös-e az ember, vagy nyüzsögnek körülöttünk a földönkívüliek, vagy hogy képesek vagyunk-e monogámok lenni? És persze leplezze le a notórius későket is!

A 2. évad adásai

Az 1. évad epizódjai

5 könyv

Több mint 600 meghökkentő, érdekes és tanulságos történet! MEGVESZEM