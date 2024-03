Új évaddal jelentkezik a Ma is tanultam valamit podcast

Új évaddal jelentkezik az Index podcastje a Betone közreműködésével, a Ma is tanultam valamit. A közkedvelt Index-rovat beszélgetős műsoraiban – ahogyan a Ma is tanultam valamit-cikkekben és -könyvekben is – újra mindenkit érintő hétköznapi kérdésekre keressük szórakoztatóan a tudomány válaszait.

A két jól ismert műsorvezető most is az összeszokott podcastpáros, Tapasztó Orsi és Jocó bácsi (Balatoni József). Orsi fizikus kutató és mentálhigiénés szakember, Jocó történelemtanár, és mindketten influenszerként is ismertek. A megszokott módon az új évadban is elhozzuk az aktuális tudományos kutatásokat, és meghívjuk az adott téma legavatottabb szakértőit.

A Ma is tanultam valamit podcast ismét péntekenként délelőtt jelentkezik az Indexen. Néhány téma az új évadból:

Miért van kihalóban a locsolkodás?

Hogyan lehetünk magabiztos szülők, és hogyan neveljünk boldog gyereket?

Miért káromkodik oly cifrán a magyar? Egyáltalán: miért káromkodunk?

Rengeteget emlegetjük, de mi is valójában az intimitás?

Olyan, hogy lustaság nem is létezik?

Best of…

Az előző két évad adásaiból az alábbiak voltak a hallgatók kedvencei:

MOTTÓNK AZ, HOGY MINÉL KÍVÁNCSIBBAK VAGYUNK, ANNÁL JOBBAN ÉRTJÜK A VILÁGOT!

És annál jobban érezzük magunkat benne. Ha szereted az értelmes kérdéseket, és érdekelnek a közérthető, de nem pongyola és szórakoztató válaszok, ha szeretnél tanulni valamit ma is, úgy, hogy közben jól érzed magad, akkor kövesd a Ma is tanultam valamit podcastjét abban a lejátszóban, amelyikben jólesik!

