De nem is ez a legpengébb ebben a zuglói penthouse-ban, még csak nem is a menő tetőszauna, hanem hogy van hozzá egy saját borospince. (Kösz Anti!)

Már amennyiben kémények ezek a csodálatos dolgok. Amúgy kifejezetten izgalmasan néznek ki. (Kösz Klári!)

Mint általában minden hirdetés, amelyben anyuka/nagymama keres nőt a fiának/unokájának. (Kösz Judit!)

Biztos a Datolya utca neve miatt ment el a hangulat ennyire pálmafás irányba (Kösz Lilla!)

1. Csak két 15 négyzetméteres lakást vehetsz benne kizárólag csomagban, amik nincsenek egymás mellett? 2. Miért van betéglázva az egyik ablak? 3. Mi az a különös kör alakú fotóizé a villanyrezsó alatt??? (Kösz Bea!)

Mondjuk amúgy elég jó helyen van a tatai Öreg-tó partján, ráadásul kifejezetten izgalmas komplexumnak néz ki. (Kösz Geri!)

A hirdetésben ugyan Vasszécsény van, de elég híres ahhoz, hogy rájöjjünk melyik is az. A 16. századi várkastélyt a Széchenyiek építették át mai formájára kétszáz éve. Egy időben az Apponyiaké volt, aztán tiszti üdülő lett belőle. A szocializmusban gyermekotthonként működött, ebből az időből származnak az új épületrészek is. Több mint tíz éve üresen áll. Nem csak az épület, de a parkja is igazi kincs, tele növényritkaságokkal. A kastélyról bővebben a Gencsapáti Értéktárban olvashattok. (Kösz Klári!)

***

Róluk se feledkezzünk meg!

Egy csomó izgalmas ingatlanhirdetés az Index Mindeközben rovatában szokott landolni, vagy épp külön cikket kap, de hogy ne kallódjanak el, idegyűjtöm őket is, amik a legutóbbi ingatlansaláta óta jelentek meg:

Menő irodaház egy budai villamosremízből

Aki eladja, bombaüzletet csinál

Kiadó irodák a Duna-parti palotában

Izé, hórajz

Nem csak nálunk vannak őrült hirdetések

Luxus a nádtető alatt

***

Felesleges kommenteket elkerülendő: az ingatlansalátában nem csak béna ingatlanhirdetések vannak, hanem bármi, ami érdekes. Tudsz te is valami ütőset? Jöhet az urbanista@index.inda.hu címre - kösz!

Még több izgalmas ingatlanhirdetésért kövesd az Urbanistát a Facebookon!