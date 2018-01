Ennyiből egy lakást is vehetnék, gondolhatnák sokan, de hát ugye lakás ez is tulajdonképpen, csak kereke van. Igazi luxus cucc, de nem a kényelmi felszereltsége miatt, inkább csak a beleölt kézimunka és anyag okán. Stílusában a XIX. századi brit vándorcigányok lakókocsijait követi, de nem lóvontatásra tervezték: utánfutóként használható, még rendszáma is van. Még több információ és kép a honlapján.

