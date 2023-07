Együtt bulizott az énekes közönségével.

Vasárnap este két év után véget ért Harry Styles Love On Tour című turnéja, amelyet végig hatalmas érdeklődés övezett, a nézők között pedig rengeteg híresség is akadt: többek közt David Beckham és kislánya, Harper, Jennifer Aniston, Drew Barrymore, Kendall Jenner, Hailey Bieber, de még Joe Jonas és felesége, Sophie Turner is ellátogatott az angol popsztár valamelyik koncertjére. Azonban amíg ők tisztes távolságból, többnyire a VIP-részlegről élvezték a műsort, most valami egészen különös dolog történt az olaszországi Reggio Emiliában:

James corden felbukkant a tomboló rajongók között, majd nemes egyszerűséggel beállt közéjük táncolni.

A közönség érthető módon teljesen padlót fogott a brit komikus cameójától, aki még egy pogózásban is benne volt – a jelenet abszurditását pedig csak növelte, hogy mindez a One Direction Best Song Ever című száma alatt játszódott le. Ilyen egy 169 állomásos turné méltó lezárása!