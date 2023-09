Hrutka János: A Ferencváros győzelme a magyar labdarúgást is szolgálja

Előzetesen, az F csoport küzdelmeivel kapcsolatosan a legnagyobb kérdőjelek nem a pályán, hanem az öltözőben voltak keresendők.

A csalódást keltő feröeri KÍ Klaksvík elleni Bajnokok Ligája-kiesést követően hamar talpra tudott állni a népligeti együttes, az ideiglenesen megbízott edző, Máté Csaba vezetésével. A szakember – aki másodedzőből lépett előre a ranglétrán – egy lelkileg romokban heverő keretből varázsolt másodpercek alatt mérkőzésenként négygólos átlagot produkáló gárdát, így visszatért a jókedv és a mosolygás a főváros IX. kerületébe.

A tíz mérkőzéséből kilencet győzelemmel abszolváló magyar edző partvonalon kívülre kerülése körül kialakult parázs helyzetet követően azonban egy újabb kellemetlen feladattal kellett szembenéznie az új szakvezetőnek: az Ekl-keret kijelölésével.

Sztankovicsnak – saját bevallása szerint – a munkába állását követően erre a fontos feladatra mindössze egy óra állt rendelkezésére. A keretből kimaradt többek között a sérüléssel bajlódó Tokmac Nguen, de a szezonban eddig kevesebb lehetőséget kapó Henry Wingo és Amer Gojak is. Az U21-es válogatott csapatkapitánya, a már a felnőtt válogatottban is bemutatkozó, a nyáron 1,2 millió euróért szerződtetett Baráth Péter sem gazdagíthatja önéletrajzát nemzetközi kupatalálkozókkal az ősz folyamán.

A mély keret plusz feladatokat jelent a szakvezetők számára

A Ferencváros 31 fős keretében megtartani a kellő motiváltságot nem a legegyszerűbb feladat. Pláne akkor, ha eurómilliókért szerződtetett játékosok kényszerülnek a páholyokból megtekinteni azokat a találkozókat, amelyek fontos szerepet játszottak a döntéseik meghozatalakor, amikor Magyarországra szerződtek. A csapategység, a pozitív hangulat pedig láttuk, mire képes az elmúlt időszakban.

Ugyanilyen felfokozott állapotban készülhetett az idei első csoportellenfél, a szerb Csukaricski is, hiszen a hétvégén, a sorozatban ugyancsak öt bajnoki címet szerző Crvena Zvezda legjobbjait sikerült legyőzniük hazai pályán. Hasonló játékképpel és elképzelésekkel, mint amelyet csütörtök este is láthattunk az előző három bajnoki kiírás bronzérmesétől. Kevés labdatartás, gyors kontrák, a frissen szerződtetett, hétvégén is gólt jegyző, nigériai Sunday Adetunji felépítésének és dinamikájának kihasználása.

Tanult a Ferencváros a szerbek hétvégi bajnokijából

A budapesti forgatókönyvet azonban más asztalon írták.

Az egyetlen azonosság talán a Ferencváros magas labdabirtoklásában mutatkozott, azonban a Samy Mmaee által vezetett védekezés nem sok területet hagyott a gyors kontrákra, így Dibusz Dénes kapujáig alig-alig jutott el a vendégcsapat.

Az ellenfél négy kísérlete, a kaput eltaláló két lövése, valamint a helyzetek minőségét jelző 0,37-es xG-mutatója jól szemlélteti a Fradi tökéletes védőmunkáját, amely a legtöbbször már a rivális térfelén, annak letámadásával megkezdődött.

A magabiztos játék pedig a szépítő találatot megelőzően is megnyilvánult már, egy meg nem adott gól és egy meg nem ítélt, elég véleményes tizenegyesszituációt követően. A jó teljesítményhez a második félidőben csereként pályára lépők is hozzá tudtak tenni, így imponáló statisztikával, 18 kialakított helyzettel, hat kaput eltaláló lövéssel, több megnyert párharccal (48) és ötszáz feletti átadással fektették két vállra a nagyot küzdő szerb játékosokat.

Hat nap alatt három bajnoki a firenzei túra előtt

Szombaton a kötelező Magyar Kupa-továbbjutással, majd az Ekl-csoport legcsekélyebb erővel rendelkező riválisának gondolt szerb bronzérmes felülmúlásával egy újabb győzelmi sorozatot építettek a zöld-fehérek. A legutóbbi hét tétmérkőzésén hétszer diadalmaskodó honi rekordbajnokra a következő feladatok a magyar bajnokságban várnak, ahol hat napon belül fogadhatja hazai pályán a Kisvárdát és a Kecskemétet, majd utazhat három villamosmegállónyit az MTK elleni örökrangadóra.

A 44 éves szerb szakember kupákban történ bemutatkozásai jól sikerültek. A genovai kispadot két döntetlen és hat vereség után Marco Giampaolótól átvevő Sztankovics döntését sokan nem értették tavaly októberben. A Crvena Zvezdával 2,51 pont/mérkőzés átlag teljesítését követően

az a projekt már eleve bukásra volt ítélve. A mostani helyzet viszont teljesen más.

Egy önbizalomtól duzzadó, a magyar bajnokság, de még az Ekl szintjéhez, adottságaihoz mérten is mély, jó játékosokból álló keretet vehetett át. A sorozatos győzelmek pedig tovább növelhetik a csapat hitét, erejét és étvágyát, ezért a hazai porondon is ki kell szolgálni a közönséget, hogy az október 5-i, firenzei kirándulásra a legjobb formában és lelki állapotban érkezzen a tavalyi döntős lila-fehérek vendégeként a ferencvárosi alakulat.

Küzdelem a klubért, a szurkolókért és az egész magyar labdarúgásért

Ahhoz, hogy a zöld-fehérek folyamatosan eleget tudjanak tenni a vezetői és szurkolói elvárásoknak, a szerényebb körülményekből gazdálkodó belgrádi csapatot idegenben is le kell majd győzniük. Így lehetne elővenni a számológépeket és matekozni picit a továbbjutást illetően az esélyesebb Fiorentina, valamint a magyar bajnoknál közel két és félszer nagyobb keretértékkel rendelkező, a hétvégén belga rangadót (Royale Union–Genk 0–2) nyerő Genk számbavételével. (A csoportriválisok 2–2-es döntetlennel kezdtek az első játéknapon.)

A magyar labdarúgás szempontjából minden megszerzett pont rendkívül fontos.

Válogatottunk mellett csak és kizárólag a Ferencváros szállította a sikereket az elmúlt években. Kupacsapataink korai búcsúját követően elengedhetetlen, hogy továbbra is megfelelő mennyiségű UEFA-koefficiensei legyenek Magyarországnak és indulóinak a nemzetközi kupaporondon, hogy a következő években is kedvező(bb) pozícióból várhassuk a sorsolásokat. Az Európa-bajnoki csoportunk pontos tükröt tart elénk, mit is jelent egy magasabb besorolás, ha kedvezőbb kalapból várhatjuk ellenfeleinket.

Hazánk jelenleg a 25. pozíciót foglalja el az UEFA aktuális ranglistáján, megelőzve a csapatokat nem indítható Oroszországot, de egyebek mellett Ciprus és Románia mögé szorulva.

Több európai kupacsapat kell Magyarországról

A legutóbbi öt esztendőben Magyarország öt csoportkörbe jutással büszkélkedhet a nemzetközi porondon, ez pedig egyetlen egy csapat nevéhez fűződik: a Ferencvároshoz.

A környező országok, Szerbia, Horvátország, Ausztria, Románia, Csehország, Szlovákia és Lengyelország közül csak a lengyelek (4) jegyeznek kevesebb indulást. Amennyiben megnézzük a kupák playoff-köréig eljutó csapatokat, akkor még inkább kinyílik az olló. Ebben az összevetésben csak a futballra relevánsan kevesebbet költő északi szomszédjaink múlják alul a számainkat.

NEMZETKÖZI KUPASZEREPLÉS AZ ELMÚLT ÖT ÉVBEN ORSZÁG PLAYOFF-KÖRÖS RÉSZVÉTEL CSOPORTKÖRÖS SZEREPLÉS CSAPATOK A FŐTÁBLÁN MAGYARORSZÁG 7 5 1 SZERBIA 9 8 3 CSEHORSZÁG 14 11 6 HORVÁTORSZÁG

10 6 2 AUSZTRIA 12 15 6 LENGYELORSZÁG 9 4 3 SZLOVÁKIA 5 5 2 ROMÁNIA 8 5 2

A Ferencváros ismét megmutatta, hogy egy kisiklást követően képes rendezni a sorait, és újra jó pályára terelték a vagonokat. Egy sínpárra, amely által nem csak a IX. kerület, de a magyar futball is profitálhat.

A jó és szórakoztató futball mellett ez sem kis felelősség.

„Ez a mi munkánk; és nem is kevés.”

A szerző 24-szeres válogatott labdarúgó, játékosként a Ferencvárossal háromszor, míg a német Kaiserslauternnel egyszer nyert bajnokságot.

