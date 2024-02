Váltott az Újpest, a lila-fehérek kispadján Mészöly Géza egygólos győzelemmel mutatkozott be, majd ugyanilyen különbségű vereséggel folytatta szereplését húsz évvel ezelőtti első kinevezésének helyszínén és évfordulóján. Sőt, a klub a régóta beszédtémát jelentő tulajdonosváltást is bejelentette két héttel ezelőtt.

Ezen kívül a Diósgyőr és a Mezőkövesd húzott még váratlant: további sikerekben gazdag 2024-et kívántak volt sikeredzőiknek, helyükre sikerektől mentes múltú külföldi szakvezetőket szerződtettek.

A diósgyőri új remények vezetőedzői tapasztalat nélküli megtestesítője még nem mutatkozhatott be a hétvégi fordulóban, hiszen a Ferencváros elleni találkozó, a zöld-fehérek nemzetközi szereplése és túlterheltsége miatt elhalasztásra került. A legutóbb másfél évvel ezelőtt 57 napot a Crvena Zvezda kispadján másodedzőként dolgozó Vladimir Radenkovicsnak eddigi pályafutása alatt összesen 17 mérkőzés jutott felnőtt csapat kispadján: négy győzelem mellett két döntetlen és 11 vereség a mérlege.

„Néha szinte könnybe lábadt ősz pillája”

A 62. életévét taposó, ugyancsak szerb Milan Milanovics lett a Mezőkövesd kiváló megfigyelőrendszerének következő kiszemeltje. Az edzői pályafutása 27. váltását követően Magyarországon először munkát vállaló szakember átlagban öt és fél hónapot töltött korábbi munkaadóinál. Amíg a kövesdi szurkolók még azon morfondíroztak, hogy miért nem szúrta már ki korábban a válogatottunk által oda-vissza legyőzött Szerbia hazánkban előnyben részesített kiválóságait valamely csúcsra járatott scout-rendszer, addig máris megjelentek az első ráncok a délszláv homlokon. A 2024-ben eddig nyeretlen, pontokat csak a vásárlói hűségprogramokkal gyűjtő, a tabella legalsó helyén árválkodó Kisvárda győzni tudott Borsod-Abaúj-Zemplénben, így megelőzte riválisát.

„Szép magyar vitézek, aranyos leventék”

A bajnokságot pénteki, hazai veresége ellenére továbbra is a Paks vezeti, a halasztást kérő, így egy meccsel kevesebbet játszó Ferencváros előtt. A tolnaiak teljesítménye nemcsak azért süvegelendő meg, mert kizárólag magyar labdarúgóval tartják immár hónapok óta vezető pozíciójukat, hanem azért is, mert a lehetőségek arzenálja sem ugyanannál az asztalnál lett porciózva a csapatok számára. A játékosok bérezésére fordítható magyar forintokon és azok mértékének szemmel is jól látható különbségén túl talán a játékjogok megszerzésére költött összegek szemléltetik leginkább a különbségeket.

„Kiskirály leszesz te az egész vidéken”

Kijelenthető, hogy a Ferencváros az egyetlen hazai csapat, amely átigazolásra tud pénzt költeni. Hogy ez a magyar klubok hátterében kialakult állami kapcsolódásoknak, a valós tulajdonosok nélküli, ezáltal valós piaci folyamatoknak, esetleges magánvagyon kockázatát nélkülöző környezetnek köszönhető-e, az valószínűleg egy külön beszélgetést, elemzést is megérne. Amennyiben bárki érdemben is szeretné fejleszteni a sportágat.

Azonban a táblázatból tisztán látható, hogy a 12 csapatos pontvadászatban nyolc induló egyáltalán nem költött, a Fehérvár és a Debrecen a bevételeit forgatta vissza, és pluszban is zárt, az Újpest pedig egy ebben a rendszerben morzsának is nevezhető hétvégi költőpénzért igazolt egy labdazsonglőrt.

AZ OTP BANK LIGA MEZŐNYE klub keret (fő) érték* bevétel kiadás eredmény FERENCVÁROS 33 52,48 2,92 9,2 –6,28 FEHÉRVÁR 27 10,71 0,9 0,4 0,5 PUSKÁS AKADÉMIA 26 10,1 0 0 0 DEBRECEN 25 9,25 1,75 1,01 0,74 DIÓSGYŐR 28 8,93 0 0 0 KISVÁRDA 26 7,56 0 0 0 MTK 25 7,38 0 0 0 PAKS 26 7,1 0,8 0 0,8 ÚJPEST 28 6,9 0 0,1 –0,1 MEZŐKÖVESD 26 6,58 0 0 0 KECSKEMÉT 27 6,37 0,5 0 0,5 ZALAEGERSZEG 27 6,15 0,785 0 0,785 ÖSSZESEN: 139,48 7,65 10,71 –3,06

*Az összegek a nyári és a téli átigazolási piacra összesen vonatkoznak, és millió euróban értendők.

„Pedig még legénytoll sem pehelyzik állán”

A Ferencváros a legutóbbi hat esztendőben közel 38 millió eurót költött játékjogvásárlásra. Többszörösét az összes többi szereplő együttes kiadásának. Ennek köszönhetően a zöld-fehérek keretértéke az ötszörösére duzzadt a közvetlen üldözőkéhez viszonyítva, míg az NB I összértékének a 38 százaléka. Egy ilyen helyzetben a Fradi még azt is megteheti, hogy a környező országok trendjeivel és piacvezető szereplőinek koncepciójával ellentétesen az említett hat év alatt közel 21 millió euróval többet költsön spílerekre, mint amennyiért eladja őket. Ezen túlmenően már azt is megengedheti magának, hogy a neves ellenfeleket patronálva – és egyúttal gyengítve – olyan labdarúgókat szerződtessen, mint a fehérvári Kenan Kodro, a biztos debreceni játéklehetőségből megvett, majd némi átmenet után a lengyel Raków Czestochowa gárdájának kölcsönadott fiatal tehetség, Baráth Péter, illetve a ZTE-nél hasonló sorsra kárhoztatott győri, majd felcsúti nevelés, Gruber Zsombor.

„Van, ki a kis bárányt félti izzadástul”

Gruber a magyar labdarúgás egyik kimagasló tehetsége. Bár amikor nemzetközi tehetségekről beszél az ember, valamiért a Barcelonában a közelmúltban egy nappal 17. születésnapja előtt bemutatkozott, azóta is állandó játéklehetőséghez jutott Pau Cubarsí, a 16 évesen szinte már kulcsember Lamine Yamal, vagy a manchesteri Rico Lewis jut először az eszébe. Azonban a hazai konyha kínálatát mustrálva szívesen és örömmel sorolunk még egy, szeptemberben 20. életévét betöltő fiatalt is a reménységek táborába. Akkor is, ha egy olyan csapat ad neki szerződést, amelyben jelenleg semmi esélye nincs játszani, és ez hatalmas kérdőjeleket, valamint rizikót tartogat a jövőre nézve is. Mindenki csak reménykedni tud abban, hogy a kölcsönadása olyan mértékű pozitívumokat tartogat számára, mint a hétvégi bemutatkozás, ahol góllal járult hozzá a Zalaegerszeg sikeréhez az éllovas Paks otthonában.

„Kincse volt temérdek, s arra büszke mája”

A Ferencváros építkezése folyamatos. Természetesen egy másodpernyi kérdőjel sincsen senki szeme előtt azzal kapcsolatosan, hogy ki nyeri a bajnokságot, hiszen nem is lehet. Vesztett pontok tekintetében már most az élre ugrottak a budapesti zöld-fehérek. Jelenleg 33 főt számláló keretük egyúttal tiszteletet parancsoló, ugyanakkor az OTP Bank Liga erőviszonyait figyelembe véve arcra mosolyt csalogató is.

„Félt az üldözőknek távoli zajától”

Természetesen mindenki tudja, hogy a jóval szélesebb, jóval mélyebb keret a nemzetközi kupaszereplésnek szól. Azonban a ferencvárosiak 2024-ben lejátszott négy tétmeccsével szemben a hasonló keretmélységgel rendelkező, már nyolc-kilenc mérkőzéssel a lábukban futballozó angol, spanyol vagy olasz alakulatok sem kérnek halasztást. Mint ahogyan tette azt az FTC az Olympiakosz elleni Ekl-találkozók közé szombatra kisorsolt, DVTK elleni összecsapással. Ráadásul az 1–0-s vereséggel végződő athéni kirándulás, és a nem kívánt, de a lehetőségek között a sorból kikukucskáló búcsú azt jelentené, hogy a IX. kerületben 33 labdarúgónak kellene 13 hazai bajnoki fellépésen érdemi munkát biztosítani, valamint fenntartani a lelkesedésüket és az öltözői rendet. Ez pedig egy nagyon nehéz, és a bajnoki versenyfutás szempontjából abszolút torzult feltételeket kínáló feladat, egyirányú utca.

(Az idézetek, fejezetcímek Arany János „Toldi” című elbeszélő költeményéből vannak.)

A szerző 24-szeres válogatott labdarúgó, játékosként a Ferencvárossal háromszor, míg a német Kaiserslauternnel egyszer nyert bajnokságot.

(Borítókép:A Ferencváros játékosai Habib Maiga Varga Barnabás Samy Mmaee Ibrahim Cissé és Henry Wingo (b-j) a labdarúgó Konferencia-liga nyolcaddöntőjébe jutásért játszott Olimpiakosz–Ferencvárosi TC első mérkőzésen, a pireuszi Karaiszkakisz Stadionban 2024. február 15-én. Fotó: Illyés Tibor / MTI)