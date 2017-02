Botka az LMP-vel egyeztet először Orbán leváltásáról

Zárt ajtók mögött, informálisan már egyeztetett Botka László több baloldali vezetővel a lehetséges 2018-as összefogásról. A héten pedig az MSZP miniszterelnök-jelöltje Molnár Gyula pártelnökkel közösen hivatalosan is megkezdi a tárgyalásokat a baloldali pártokkal az együttműködésről – értesült az Index.

Botka László kérdésünkre megerősítette az egyeztetések tényét, ezekről – korábbi ígéretének megfelelően – nem kívánt részleteket elárulni. Annyit viszont elmondott, hogy valóban a héten kezdődnek a hivatalos tárgyalások, és

elsőként az LMP vezetőivel kezdeményezünk megbeszélést a kormányváltásról.

Fordulat lehet a Botka–LMP-összefogás

Az LMP-vel való egyeztetés elég nagy fordulatot jelent a baloldali összefogás-történetben, és Botka miniszterelnök-jelölti esélyeit illetően. Ugyanis ha Botkának sikerülne bevonnia az LMP-t az együttműködésbe, növekedne az alkupozíciója a többi párttal szemben, és persze az esélye is 2018-ban. Mint ismert, az LMP 2014-ben kimaradt az összefogásból.

Bár jelenleg nem valószínű, hogy az LMP el tudja fogadni Botka feltételeit, különösen a közös listát, hiszen a párt már döntött arról, hogy külön indul a 2018-as választáson. Egy Botka–LMP-összefogás viszont ezt felülírhatja, és kész helyzet elé állítaná a többi párt vezetőjét is.

Hadházy Ákos, az LMP társelnöke az Indexnek megerősítette, hogy le fognak ülni Botkával, és felidézte, ő mindig azt mondta, hogy az ellenzéki vezetőknek le kell ülniük, és tárgyalniuk kell egymással,

Hadházy Ákos már azon a hetekkel ezelőtti megbeszélésen is jelen volt, amelyre nem hívták meg Gyurcsány Ferencet. A DK elnöke ezt szóvá is tette a királycsinálózós évértékelőjén, és ellene irányuló „cselszövésnek” nevezte. Botka az elmúlt napokban Gyurcsánnyal és a DK-sokkal nem is egyeztetett a háttérben.

Megkérdeztük Botkától, kikkel tárgyalt pontosan az elmúlt napokban. A politikus sejtelmesen csak annyit mondott:

mindenkivel, akivel biztosított a győzelem esélye.

A hivatalos tárgyalásoknál azonban nyilván megkerülhetetlen lesz a DK. Botka korábban kijelentette, hogy márciusig szeretné lezárni az egyeztetéseket. Ez azt jelenti, hogy nem ismétlődne meg a 2013–14-es összefogás-vita, amikor az MSZP és az Együtt, Mesterházy Attila és Bajnai Gordon, majd később Gyurcsány is becsatlakozott, majdnem egy évig a nyilvánosság előtt vitatkozott az együttműködésről. A megállapodás végül 2014 januárjában született, és ismerjük a végeredményt: Orbán Viktor kétharmaddal nyert.

Botka feladata most mindenesetre nem lesz egyszerű, ugyanis a DK, az Együtt, a Párbeszéd és az LMP számára is van olyan feltétele, amelyet a pártok nem tudnak elfogadni. Ebben a cikkünkben részleteztük.

Botka szombaton zászlót bont

Botka László a tárgyalások mellett a héten egy rendezvényen beszédet mond, és felvázolja programját. Erről korábban azt mondta, hogy „új igazságosságról” fog szólni, és részletes vitát szeretne róla.

A 168 Órában pár héttel ezelőtt írt már erről Botka. Úgy fogalmazott: „Az orbáni autoriter állam alternatívájaként az egyenlőség átfogó eszményén alapuló, sikeres baloldali állam vízióját kínálom. Az egyenlőségelvű politika három pillére az esélyegyenlőség, a relatív vagyoni egyenlőség és az egyenlő állampolgárság elve.” Botka várhatóan ezt fejti majd ki szombaton a nyilvánosság előtt.

Borítókép: Balogh Zoltán / MTI