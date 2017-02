A legtöbb helyen valószínűleg jó esetben kinevetnének, rossz esetben meg még ki is rúgnának egy ilyen mondatért. Nem úgy a skót BrewDog sörfőzdénél, ahol ez a valóság, a szabadság ráadásul még fizetett is.

A kézműves söröket gyártó cég nemcsak Nagy-Britanniában, hanem az Egyesült Államokban nemsokára megnyíló üzemében is bevezeti majd a különös juttatást. Ez nem is meglepő, hiszen a 2007 óta létező cégnek a nevén kívül még az alapítói között is van egy kutya, elloni központjukban pedig további 50 négylábú "dolgozik".

Állításuk szerint a kutyák jelenlététől jobb a hangulat, de azt is tudják, hogy egy új állat érkezése mind a gazdák, mind az állatok számára stresszes lehet. Ezért gondolják, hogy a "mancsszabadságra" szükség van, hiszen ezzel támogatják a kapcsolat erősödését.

A BrewDognál mindenekelőtt két prioritásunk van, az emberek és a sör. És nagyon-nagyon szeretjük a kutyákat.

- mondta James Watt, az egyik alapító.

(MTI)