Nem is telt el sok idő azóta, hogy megírtuk az Ismeretlen Okból elkerített Dolog tündöklését majd bukását. Most a Nyugat.hu hívta fel a figyelmet, hogy a szombathelyi Stromfeld lakótelepi nagyparkolóban jelent meg az első El Nem Kerített, De Megjelölt Dolog. Az alapját egy akna adja, aminek valamikor elveszett a fedele. Az akna egy ideig gyűjtötte magába a szemetet, de aztán valaki úgy találta, hogy a gyér közvilágítás miatt veszélyes is lehet, ezért megtette, amit meg kellett tennie: szólt az illetékesnek, aki azonnal pótolta a fedelet beledugott egy botot.

De mivel még így is könnyen beleléphet, vagy belehajthat valaki, nem hagyta annyiban a dolgot, és szólt az illetékesnek, aki azonnal pótolta a fedelet a botra ráhúzott egy üres flakont. Így már minden rendben, várjuk a további El Nem Kerített, De Megjelölt Dolgok feltűnését!