Magyar idő szerint hétfő reggel ért véget az idei Oscar-gála, és az internet azóta is attól hangos, hogy hogyan fordulhatott elő akkora baki, hogy Warren Beatty és Faye Dunaway véletlenül a Kaliforniai álmot jelentette be győztesként, és csak a nagy hálálkodás közepette derült ki, hogy valójában a Holdfény nyert.

Kínos ügy, de annyi pozitív hozadéka máris van, hogy producerből akkora sztár még sose lett, mint a Kaliforniai álom nevében az Oscart átvevő Jordan Horowitzból, aki aztán maga hívta fel a színpadra a valódi győztes kollégákat. Szerencsére az igazi nyertes nevét tartalmazó levelet a kamerába is jól belemutatta, úgyhogy nyilván egy csapásra mém is lett az erről készült pillanatfelvételből. Az internet népe rögtön oda is adta az Oscart a Space Jamtől kezdve a Batman vs Supermanig mindennek, még Hillary Clintonról is kiderült, hogy valójában ő nyert:

A Mashable válogatásában lehet még nézelődni, de ha inkább megcsinálná a saját verzióját, itt a tiszta lap, amivel indulhat: