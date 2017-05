Az Index fotósa a minap a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri elméleti tömbjének (aka SOTE-torony) egyik legfölső emeletén járt, és készített pár képet az Orczy-kert (avagy park) panorámájáról. Mint azt bizonyára tudják, a VIII. kerületi közpark a Ludovika Campus építkezései miatt jó ideje le van zárva, illetve jelenleg csak egy kis része, a futópálya és a műfüves focipálya látogatható. Az elmúlt időszakban voltak tiltakozások a kert fáinak kivágása ellen, most elővettünk pár régi képet, hogy lássuk mennyi fa tűnt el a területről. Kezdésnek itt egy gif, érdemes nézni a bal szélen a kollégiumi épület miatt mekkora fás terület tűnt el, hogy a futókör fölötti részen is kevesebb a fa és hogy a tó partján is erősen ritkult a növényzet:

Fotó: Nagy Attila Károly (2006) / Bődey János (2017) / Index

És itt van két szűkebb képkivágás a 2006-os és a 2017-es állapotról:

A beruházásnak még közel sincs vége, az Orczy-kert egyes részein további építkezések zajlanak, a tó partjának átépítése is várható. Hogy pontosan mennyi fa esett, esik, fog esni mindennek áldozatául, a jó ég tudja csak.