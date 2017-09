Idén februárban volt, hogy Orbán Viktornak sikerült néhány remekbe szabott mondatot elsütnie Magyarország etnikai homogenitásáról, és arról, hogy azt milyen fontos megőrizni. A szöveget a nagy sikerre rengeteg kritikára való tekintettel (az erdélyi származású világhírű magyar írónak, Dragomán Györgynek például a Ceausescu-korszak jutott eszébe róla) meg is próbálták később megmásítva megőrizni az utókor számára a kormány honlapján.)

De ha egyszer Orbán megmondta, akkor azt igenis komolyan kell venni, hogy akik Magyarországon élnek, azok bizony magyarok, és magyar az anyanyelvük. Annyira komolyan, hogy ezt nem árt tankönyvben rögzíteni, lehetőleg minél korábban, sőt, a lehető legkorábban, amikor a gyerek már tud olvasni. Szóval a 2. osztályosok ezt már jól megtanulhatják, memoriterként akár be is magolhatják.

Ja, hogy több százezren (pdf) vannak Magyarországon olyanok, akik magukat cigánynak, németnek, bolgárnak, románnak, stb. vallják? És tízezres nagyságrendben olyanok (csak a történelmi kisebbségek között, a modern migrációval érkezettekről nem is beszélve), akik az anyanyelvüknek nem a magyart tartják, akár olyanok is, akik azt csak az óvodában, iskolában kezdték el beszélni? Ugyan, bagatell. Magyarország homogén ország, és ezt őrzi is megfelé, a nemzetiségieskedés és a multikultiság meg olyan liberális szamárság, amit az 1900-as évek elején még tudomásul vettek, de szerencsére az az ósdi kor már elmúlt.