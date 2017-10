Magyarországon a Tüskecsarnok torzója 1998 és 2012 között várt arra, hogy egyszer befejezzék. A valenciai Nuevo Mestalla építését 2009-ben szüneteltették, a szünet azóta is tart, írja az MTI, bár most tárgyalásokat kezdtek a városi tanáccsal az engedélyek beszerzése ügyében. Hogy miért nem építették tovább a stadiont? Mert a klubot telibe kapta a válság, elfogyott pénz a 61 500 fős stadion befejezésére. A csapat azóta is a régi, 55 ezres Mestallában játssza meccseit, ebben a bajnokságban 72 százalékos kihasználtság mellett. A legutóbbi, Athletic elleni meccsen 42 ezren voltak, miközben egy átlagos NB I.-es forduló hat meccsén jó, ha 18 ezren vannak.

Magyarország azonban jóval gazdagabb Spanyolországnál, stadionépítést itt abbahagyni nem lehet, az NB I.-es csapatok közül jelenleg a Videoton, a Vasas, a Diósgyőr és a Haladás stadionja épül. Igaz, nem a klub pénzén, mint a csóró spanyoloknál, hanem az államén, így aztán mérget vehetünk rá: a magyar stadionok meg is fognak épülni.