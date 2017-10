A Dove legutóbb egy Facebook-posztjában azzal reklámozott egy szappant, hogy egy fekete nő levesz egy barna pulóvert, és ezután fehérré változik. A plakátokat nem véletlenül nagyon sokan sértőnek találták, és rasszizmussal vádolták a céget.

Dove apologised for 'racist' Facebook advert showing a black woman turning white after using @Dove lotion. pic.twitter.com/NGXyhnGuBZ