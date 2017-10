Mindannyian példát vehetünk arról a brooklyni bociról, aki letépte láncait, és úgy döntött, a saját útját fogja járni. Főleg, hogy kiváló médiaérzékenységgel, ezt sikerült úgy megoldania, hogy közben két helikopterről is élőben közvetítették a szabadságharcát.

Szegény tehenet végül – két órás hajsza után – elkapták, és vágóhídra szállították, ami kicsit szomorú, de semmit nem von le a boci hősiességéből, hiszen nem az számít, hogy sikeres-e a lázadás, hanem az, hogy megtörténik. Ahogy Gandhi mondja: “Sosem tudhatod milyen eredményei lesznek a cselekedeteidnek, de ha nem cselekszel, eredményük sem lesz.”

COW UPDATE: The cow has been caught and is now in police custody. https://t.co/AR1iaDbUcw pic.twitter.com/pQhAmg0Ml4