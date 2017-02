Tom Bradyből sosem elég, filmet csinálnak a történelmi sikeréből

Remek idők járnak most a New England Patriotsnál, kevesebb mint két hete a Super Bowlok történetének legnagyobb fordításával lettek bajnokok (tizenöt év alatt ötödször), most pedig kiderült, hogy a houstoni drámából, illetve az azt felvezető laposlabdás botrányból könyvet, majd filmet is csinálnak. Sőt, a két évvel ezelőtti Super Bowl patriotsos hősének élettörténetét is filmre viszik.

Szerdán pár órán belül két olyan film előkészületeit jelentették be, amik a New England Patriots NFL-csapatához kötődnek: előbb egy, a 2015-ös Super Bowlban hőssé váló védőjátékos, Malcolm Butler életéről szóló filmről érkezett hír, majd nem sokkal utána az is kiderült, hogy az idei Super Bowl-drámát is a mozikba viszik.

Butler életéből The Secondary címmel csinálna filmet az a Daniel Levin, aki producerként dolgozott az idén hat Oscarra jelölt indiai Lion (Oroszlán) című film mellett. A Patriots-védőjátékos sztorija egyébként tényleg a megfilmesítésért kiáltott: Butler három éve még egy gyorsétteremben dolgozott, aztán újoncként az ő megmozdulásával dőlt el a Super Bowl, mostanra pedig már kétszeres bajnoknak mondhatja magát. A történetbe beleszőné Butler ügynökének, Derek Simpsonnak a sztoriját is, aki amellett, hogy pár játékost képvisel, kisvárosi ügyvédként is dolgozik, és szembeszállt egy óriási fuvarozóvállalattal egy balesetben lebénult fiatal képviseletében.

A Patriots ötödik Super Bowl-győzelméről készülő filmnek (és könyvnek) még nincs címe, egyelőre csak az írópáros van meg hozzá. Az a Paul Tamasy és Eric Johnson dolgoznak majd rajta, akik A harcost, a Viharlovagokat, és a hazai mozikban (még) be nem mutatott Patriots Dayt is együtt írták. A háromból két filmben is szerepelt Tom Brady jó barátja, Mark Wahlberg, úgyhogy minden adott, hogy ő játssza el a Patriots-irányítót a filmben (na jó, ez csak tipp). A párosnak egy bostoni újságíró, Dave Wedge is besegít, aki már a bostoni maratonon történt robbantásról szóló Patriots Daynél is a segítségükre volt.

Tamasy és Johnson A harcos mellett már egy másik sportos filmre is összeállt, ők írták ugyanis a 2016-ban egy az ötezerhez eséllyel angol bajnoki címet nyerő Leicester Cityről készülő film forgatókönyvét is.

A könyv és a film főleg a Super Bowlra koncentrál majd, de nem hagyják ki belőle a 2014-től a 2016-os szezonig húzódó laposlabdás botrány részleteit sem.

Az már a döntő lefújásakor lényegében egyértelmű volt, hogy ebből filmet kell csinálni (mi is hasonló címmel készítettük az összefoglalót), nem is vártak túl sokáig a dologgal.