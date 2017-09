Akkora hülyeséget csinált, az öltözőből kellett visszahívni a csapatot

Már a csütörtök esti meccsnél érezhető volt, hogy furcsa lesz az NFL harmadik fordulója, és ez a trend vasárnap is folytatódott. Londonban a lesajnált Jaguars alázta a Ravens, a Bears a szezon legnagyobb hülyesége után tudott meccset nyerni, a liga legrosszabbjának tartott Jets pedig két jó negyeddel is meccset tudott nyerni. És akkor a Donald Trump elleni tüntetésekről nem is beszéltünk.

Kezdjük rögtön a Chicago Bears hülyeségével. A második negyed legvégén, 14-7-es vezetésnél blokkolták a Pittsburgh Steelers mezőnygól-kísérletét. Marcus Cooper szerezte meg a szabad labdát, teljesen üresen futhatott volna a touchdownért, de méterekkel a gólvonal előtt elkezdett ünnepelni, és el is szedték tőle a labdát. Szerencséjére egy szabálytalanság miatt – egy Steelers-játékos szándékosan elütötte a labdát – ők támadhattak, de végül a hétpontos TD helyett be kellett érniük egy mezőnygóllal, vagyis négy pontot vesztettek Cooper hülyeségén.

Mivel a Steelers 6 másodperccel a szünet előtt rúgta a mezőnygólt, a nem pályán levő játékosok már bementek az öltözőbe, hiszen biztosra vették, hogy jön a félidő. A Bears támadójátékához úgy kellett előrángatni őket, perceket kellett várni, mire mindenki a helyére került.

A végén számított is Cooper elszórakozott visszahordása, mert így csak hosszabbításban tudott nyerni a Bears.

Az Atlanta Falcons-Detroit Lionsnak a vége volt hasonlóan furcsa. Az elkapó Golden Tate látszólag győztes touchdownt szerzett, elsőre meg is adták a bírók az utolsó másodpercben a TD-t neki, de a visszanézés után megállapították, hogy Tate térde még az előtt földet ért, hogy a labda elérte volna a gólvonal síkját.

A dolognak ezzel nem volt vége, 10 másodperc még lett volna a támadás folytatására, de erre nem kapott lehetőséget a Lions, mondván, ennyi idő alatt úgysem tudnak elkezdeni egy újabb támadójátékot. Csakhogy a Lions tavaly egy 27 yardos elkapás után is el tudta indítani a labdát 7 másodperc alatt, vagyis szerintük most is sikerült volna fél yardról legalább egy futással rámenni a győzelemre.

Máshol sem volt hiány drámából a végén. A Texans-irányító Deshaun Watson egy hajszálnyira volt attól, hogy első újonc irányítóként nyerni tudjon a Patriots otthonában, de Tom Brady és a Patriots támadósora 2:10 alatt 8 játékkal letudta a 80 yardot, majd a kétpontost is megcsinálta, így megnyerte a meccset. A TD-t Brandin Cooks csinálta meg elkapásból, egészen hihetetlen volt, hogyan tudta letenni a lábát az elkapás után még a pályán belül.

Hatalmas játék döntött a New York Giants-Philadelphia Eagles meccsen is, ahol az újonc rúgójátékos, Jake Elliott 61 yardról vágta be a labdát az utolsó másodpercekben, amivel 27-24-re nyert az Eagles.

Ami a többi meccset illeti,

vasárnap kora délután a Jacksonville Jaguars 44-10-re verte azt a Baltimore Ravenst, amely az eddigi két meccsén összesen 10 pontot kapott. A Ravens-irányító Joe Flacco minden idők egyik legrosszabb irányítóteljesítményét hozta össze, 18 passzából 8 volt jó, 2-szer eladta a labdát, és csak 28 yardot hozott össze,

a Chiefs-újonc Kareem Hunt továbbra is bombaformában játszik, harmadik meccsén a harmadik 50 yardnál hosszabb touchdownt szerezte, már hat touchdownnál jár a szezonban, nyertek is, 24-10-re,

a Packers irányítója, Aaron Rodgers először tudott meccset nyerni hosszabbításban, eddig hétből hétszer elbukott. Most a Cincinnati Bengalst verték 27-24-re,

a sokak által 0-16-os szezonra várt New York Jets nyerni tudott, a csoportrivális Miami Dolphinst verték.

Háború indult Donald Trump ellen

Donald Trump péntek esti megnyilvánulása persze csak olaj volt a tűzre, és a már csillapodó tüntetések soha nem látott erőre kaptak a ligán belül. Három csapat, a Pittsburgh Steelers, a Seattle Seahawks és a Tennessee Titans teljesen kihagyta a himnuszt, az öltözőben maradtak – igaz, a Steelers azért, hogy ne is adjon lehetőséget a játékosoknak a véleménynyilvánításra, mert nem politizálni, hanem játszani szeretnének –, a többi pályán pedig rengetegen vagy térdelve, vagy összekulcsolt karral jelezték az összefogást a himnusz alatt. Olyan is volt, ahol a himnuszt éneklő énekes is térdre ereszkedett, míg Londonban látványos volt, ahogy többen térdeltek az amerikai, majd álltak a brit himnusz alatt.

