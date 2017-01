A Mercedes egy átlagos Räikkönent választott, de miért?

Forma–1-es eredményei alapján nem tűnik kiemelkedőnek Valtteri Bottas, a Mercedes új versenyzője, mégis van egy faktor, ami miatt ideális választás lehet. Ha meg mégsem, a világbajnok csapatnál arra is van terv.

A bemutatás után a Mercedes-csapatfőnökök, Toto Wolff és Niki Lauda is megindokolták, miért esett a választásuk Valtteri Bottasra. Úgy tűnhet, jobb híján igazolták őt, mert a nagy nevek, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Max Verstappen, Daniel Ricciardo nem voltak elérhetőek, mindegyiknek élő szerződése van, és csak súlyos milliókért – de inkább tízmilliókért –, lehetett volna kivásárolni őket. Bottasért is fizetni kellett, ám jóval kevesebbet, és meg lehetett oldani konkrét kiadás nélkül: a Williams, ahol eddig Bottas ment, szintén Mercedes-motor használ, kedvezményt kap a motorok árából.

Nem tudni pontosan, mennyit, de annyit, hogy megérte nekik elengedni Bottast. Az is segített továbbá, hogy Wolff volt Bottas menedzsere, ezt a posztot most, hogy náluk van a finn, felfüggeszti.

A legfontosabb Bottasban viszont a legutóbbi információ lehetett, vagyis hogy finn.

Az elmúlt három évben Lewis Hamilton és Nico Rosberg szinte felgyújtották az istállót, kétszer össze is ütköztek, gyerekkori barátságuk gyorsan felnőttkori ellenségeskedésbe ment át. Ki nem állhatták egymást.

A fejesek azt remélik, egy higgadt északival más lesz a helyzet.

Nézzük csak meg a másik finnt, Kimi Räikkönent: az összes csapattársával kijött, és még világbajnok is lett.

Pontosan az imént felvázoltakat mutatja Wolff véleménye, aki a „no-nonsense guy” kifejezést használta rá, amit egy szóval lefordítani nem lehet, nagyjából azt jelenti, nem gondol, nem beszél, és nem csinál hülyeségeket.

Bottas egyszerű és egyenes, két lábbal jár a földön, kicsit sem ostoba, és nagyon tud koncentrálni. Meglehetősen finn, nagyon illik a csapatunkba. Eddigi eredményei impresszívek, de most itt az ideje, hogy szintet lépjen, hogy megmutassa, képes rá, és győzelmekért meg bajnokságokért vezessen. Bízunk a képességeiben, ezért választottuk őt.

Bottas eredménylistája Wolff szerint meggyőző, ami azért kissé túlzás. A 9 dobogó, közte két második hellyel rendben van egy Williams-szintű csapatnál, de valójában kiválót nem mutatott. 77 futamon nincs pole pozíciója és leggyorsabb köre sem. Három év alatt, amíg Felipe Massa volt a csapattársa, a Williamsnek egy pole jött össze, az is a brazilnak, 2014-ben, Ausztriában gyorsabb volt Bottasnál, aki második lett az időmérőn.

A bajnokságban 2014 volt a finn legjobb éve, amikor negyedik lett a pontversenyben, csak a két mercis, Hamilton és Rosberg, illetve Ricciardo a Red Bull-lal előzte meg.

Ahogy haladunk az időben, Bottas a Williamsszel együtt kezdett elszürkülni. 2014-ben négy dobogó, 2015-ben már csak kettő és ötödik hely a bajnokságban, tavaly csak egy pódium és mindössze nyolcadik hely. Pontokban is folyamatosan esett vissza: 186, 136 és 85 pontot szerzett, utóbbi már egészen átlagos kategória, mondhatni, az elvárt minimum. (Massát, aki 7., 6., majd 11. lett a vb-n, mindig verte.)

Ezek után meglepő lehet, amit Lauda mondott róla.

Bottas a legjobb ember nekünk. Hiszem, hogy hasonlóan gyors, mint Nico. Emiatt kezdjük vele és Hamiltonnal a szezont. Egy nyugodt finn, ezt szeretem benne. Keveset beszél, keményen dolgozik. Toto és én évek óta ismerjük, szerintem remekül illik a csapatunkba.

Akkor hogy is van ez, hogy szemmel láthatóan esett a teljesítménye, de mégis elég jó?

Itt jöhet be a finnfaktor, amit Wolff annyira emlegetett. Räikkönen itt is a legjobb példa: ha egy finnek jó az autója, szinte bárkit képes megverni. Bottasnak három éve elég jó kocsija volt, ment is vele, csak három nagymenő előzte meg.

2015-ben az autó stagnált, a motivációja is, nagyjából hozta az előző évi eredményt, ahogy az egész csapat, ami újra harmadik lett a konstruktőr-vb-n.

Tavaly az egész Williams-projekt visszaesett, a Force India is megelőzte őket, és csak negyedikek lettek a bajnokságban. Ezzel együtt Bottas is lankadt, mintha látta volna, hogy a kocsi nem elég jó, második-harmadik már sokszor volt, és nem küszködött.

Mit lehet ebből leszűrni? Azt, hogy ha idén a Mercedes közel olyan gyors és domináns lesz, mint az előző három évben, Bottas ott lehet Hamilton sarkában. Sőt, mivel még nem nyert, jobban is fog kaparni, mint a háromszoros világbajnok. Ha viszont a kocsi nem lesz az igazi, Bottastól se nagyon számítsunk különösebbre.

Hamiltonnak volt pár csapattársa tíz éve alatt az F1-ben, de egyik sem volt gyorsabb nála, és az első helyért csak Rosberg győzte le, épp tavaly. De az angol ekkor is több futamot nyert és több pole pozíciót szerzett. Alonso, Kovalainen, Button, Rosberg után most Bottas következik neki.

Lauda szerencsére igyekezett hangoztatni, ami igaz is lesz, hogy Bottast nem Hamilton mögé, hanem mellé igazolták, ahogy Rosberggel sem volt, ezúttal sem lesz csapatsorrend, azaz megkapja a lehetőséget, hogy a német után ő is megelőzze Hamiltont.

Szabadon versenyezhetnek, ahogy mindig. A Mercedesnél ez mindig is így volt, és így lesz. Nyugodt vagyok, mert Bottasszal ugyanolyan erős pilótakettősünk lesz, mint tavaly.



Az osztrák tehát azt mondja, Bottas nem lassabb Rosbergnél, és ha a fentiek után belegondolunk, nem is nagyon találunk okot rá, hogy ebben kételkedjünk. Azaz ami előttünk állhat, az egy hasonlóan szoros harc a csapattársak között, mint a Hamilton–Rosberg volt. Feltéve, hogy az új Mercedes elég gyors.

De akkor miért adtak csak egyéves szerződést Bottasnak?

Nem árulták el, de Wolff érzékeltette, hogy Bottas csak a minimumot kapta meg tőlük, azt mondta, „nyitva hagytuk a lehetőségeinket 2018-ra”, azaz a 27 éves 1+1 évre írhatott alá. Ha elégedettek lesznek vele, hosszabbítanak, ha nem, nyugodtan válogathatnak a piacon, mert Alonsónak és Vettelnek is kifut a megállapodása a McLarennél, illetve a Ferrarinál az idény végén. Szabadon igazolhatóak lesznek, egy fityinget sem kell értük fizetni, ami azért elég csábító.