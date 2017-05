Bezárhatják a Budapest Parkot

Amikor tíz év után nagy tiltakozások ellenére, de bezárták a Zöld Pardont, azt ígérték, hogy közpark lesz a helyén országzászlóval, végül csak parkoló lett belőle. (Aztán persze Tibi atya nyit ott most szabadtéri kocsmát, talán mert a NER keretein belül folytatott alkoholizálás már nem zavar senkit.) Akkor ugye a szomszédokra és a környékbeli cégek panaszaira hivatkoztak, most a Budapest Parknál ilyen panaszok nincsenek, mégis vége lehet a bulinak. Mondjuk legalább közparkot sem ígér senki, rögtön parkoló lehet a helyen.

Nincsenek a dübörgés miatt elégedetlen szomszédok, hiszen a szomszédban csak egy OBI, meg egy Tesco van, a Budapest Parkot mégis bezárhatják. A Ferencvárosi Önkormányzat szocialista képviselője ugyanis azon dolgozik, hogy Budapest egyik legnagyobb szabadtéri szórakozóhelye végre az lehessen, aminek egy modern világvárosban minden roszdaövezeti zöldterületnek lennie kell: igen, parkoló.

A fiatalság rovására?

Pál Tibor szocialista önkormányzati képviselő már több beadványt is intézett a ferencvárosi polgármesternek, pedig a terület valójában fővárosi tulajdonban van. Ennek ellenére a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta Pál Tibor javaslatát, Dr. Bácskai János, a Fidesz-KDNP színeiben megválasztott polgármester a jegyzőkönyvek szerint már 2015 október 15-én azt mondta a javaslat vitáján az önkormányzati ülésen, hogy

“Azon leszek, hogy minél előbb parkolási övezet legyen a Budapest Park területén, még ha ez a fiatalság rovására is lenne.”

A beadvány így, fideszes önkormányzati támogatással eljutott a fővároshoz is, ahol azonban tavaly még azzal dobták vissza, hogy az olimpiai létesítmények fejlesztésével összehangolva a Budapest Park területen villamosvégállomásokat terveznek, ezért a P+R parkoló létesítése akkor éppen nem aktuális. Most hogy a 2024-es olimpia álma oda, Pál Tibor újból érdeklődött a ferencvárosi polgármesternél, hogy miért nincs parkoló a területen, amikor a Budapest Park mindössze évente négy hónapig üzemel, amúgy meg konténerraktár csak.

A szocialista képviselő szerint viszont pont amikor a park zárva tart, tehát ősztől tavaszig, nő meg az ingázó forgalom, ezért olyankor nagy szükség lenne a P+R parkolóra.

A probléma csak az, hogy egy P+R parkoló nem azt jelenti, hogy a színpad helyére beállnak a Szigetszentmiklósról reggelente munkába járó autósok. Hanem aszfaltot jelent, fizetőkapukat, meg infrastruktúrát, ami a Budapest Park szerint nem fér meg a szórakozóhely már kiépített megoldásaival.

Lebetonozzák, majd feltörik?

Kérdésünkre a Budapest Parknál azt mondták, hogy persze, meg lehetne oldani, hogy minden évben lebetonozzák a táncteret, majd feltörjék, de a költségek miatt így már nem érné meg üzemeltetni a helyet, arról már nem is beszélve, hogy a Budapest Parkban a tanítás kezdetén, szeptember elején még nagyban dübörögnek a koncertek, ha idén a megnövekvő ingázó forgalomra hivatkozva be kéne zárni az első tanítás napi előtt, akkor az átalakítások miatt már augusztusban le kéne mondani az összes fellépést. Vagyis a Budapest leghosszabb fesztiváljaként hirdetett koncertsorozat közel két hónappal lenne rövidebb.

Pál Tibor terve amúgy azért is szokatlan, mert a környéken számos parkolóhely van, például a Nemzeti Színház előtti, közel 500 autó befogadására elegendő placc, arról nem is beszélve, hogy az OBI-n és a Tescon át a Lurdy Házig, tulajdonképpen a Budapest Park egy kilométeres körzetében szinte csak olyan helyek vannak, amelyek mellé parkolót is felhúztak. Ráadásul z is furcsa, hogy ideiglenes, évente csak pár hónapig üzemelő P+R parkolóból ez lenne az egyetlen a fővárosban.

A Budapest Park üzemeltetői azért sem értik a kialakult helyzetet, mert ugyan meglepő, de egyetlen panasz sem érkezett a környékbeli lakóktól, vagy cégektől a zajszennyezés vagy a bulik más mellékhatásai miatt, pedig tavaly 340 ezer látogatója volt a park rendezvényeinek.

Az, hogy akkor most lesz-e idén és jövőre Budapest Park, vagy a szervezőknek új hely után kell néznie, ahol se ideges szomszédok, se parkolóhelyet kereső autósok nincsenek, az csak a Fővárosi Önkormányzaton múlik.