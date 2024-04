Ancelotti: Mindenki azt hitte, hogy végünk van, de a Real Madrid sosem hal meg

Utolsóként a Real Madrid jutott be a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjébe a sorozat 2023–2024-es kiírásában, miután a negyeddöntő angliai visszavágóján büntetőpárbajban legyőzte a címvédő Manchester Cityt. A találkozó után a rekordgyőztes spanyol klub vezetőedzője, Carlo Ancelotti azt mondta, sosem szabad leírni a csapatát. A City menedzsere, Josep Guardiola szimpatikusan gratulált az ellenfél játékosainak, akiknek sok sikert kívánt a szezon hátralévő részére.

A visszavágón a manchesteriek hatalmas mezőnyfölényben játszottak, nem túlzás kijelenteni, hogy a háló feltörte a Real-játékosok hátát, akik hősiesen őrizték előbb az egygólos előnyüket, majd az 1–1-es állást. Arra koncentráltak, hogy valahogy kihúzzák további kapott gól nélkül, a 11-es párbaj közben pedig egy picivel higgadtabbak tudtak maradni, ami továbbjutást ért számukra.

Jól kezdtünk, megszereztük a vezetést, aztán elkezdtünk szenvedni, túlságosan visszaálltunk. A City irányított, de nagyon-nagyon jól védekeztünk. Ez a klub már számtalanszor bebizonyította, hogy képes lehetetlennek tűnő helyzetből is nyerni. A büntetőpárbaj közben már teljesen biztosak voltunk abban, hogy bejutunk az elődöntőbe. Lunyin fantasztikusan teljesített a kapuban. Nagyon szeretem, amikor egy csapat áldozatokat hoz, és küzd a végsőkig, ebben a stadionban csak így lehet nyerni. Mindenki azt hitte, hogy halottak vagyunk, de senki nem írhat le minket, a Real Madrid soha nem hal meg

– kezdte értékelését Carlo Ancelotti.

Az olasz edző hozzátette, hogy Guardiola gratulált neki és a csapatának, miután a City kiesett, és sok sikert kívánt a Real Madridnak a szezon hátralévő részére.

Szóba került a hétvégi El Clásico is, ami nem ígérkezik egyszerűnek a Real szempontjából, hiszen szerda este sokan kihajtották magukat a csapatból. Ancelotti szerint viszont nincsenek fizikális problémáik, és lesz elég idejük regenerálódni vasárnap estig. Ráadásul lelkileg fel lesznek dobódva, ami a katalánokról nem mondható el, akik 4–2-es összesített vezetésről estek ki a Paris Saint-Germain elleni párharcban.

Guardiola a mérkőzést követő sajtótájékoztatón azt mondta, hogy Erling Haaland és Kevin de Bruyne is cserét kért, ezért hozta le őket a pályáról. A hazaiak részéről Mateo Kovacic és Bernardo Silva is hibázott, utóbbi csak alápöckölt a labdának, de Lunyin nem mozdult a helyéről, így köszönte szépen a feladott lasztit.

„Bernardo nagyon megbízható játékos. Úgy döntött, hogy így végzi el a büntetőt, lépjünk ezen tovább” – védte meg játékosát a City menedzsere.

Johan Cruyff egyszer azt mondta, hogy a szerencse nem létezik, és ezt én is így gondolom. Nagyon fáj így veszíteni, de egy rossz szavam nem lehet a játékosaimra, mindent megtettek a továbbjutásért. A játék minden elemében kiválóan teljesítettünk, de sajnos most ez is kevésnek bizonyult. Ahhoz, hogy legyőzd a Real Madridot, a legjobb formádat kell hoznod. Mi a legjobbunkat nyújtottuk, mégsem vagyunk ott a legjobb négyben