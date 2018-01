Akikről már tudjuk, hogy nyertesei vagy vesztesei a választásnak

Még előttünk van a baloldali egyezség és a Fidesz-lista nyilvánosságra hozatala, de már most vannak politikusok, akikről tudni lehet, hogy milyen hangulatban várhatják 2018 áprilisát. Összeszedtük a legismertebb neveket.

A nyertesek

Rogán Antal

A milliárdos letelepedésikötvény-biznisz szellemi atyjaként elhíresült politikusnak furcsa módon most az jelenti a győzelmet, hogy nem kell megméretnie magát egyéniben, azaz minden bizonnyal ölbe tett kézzel, személyes kampányolás és a kapcsolódó kényelmetlen dolgok nélkül gyalogolhat be a parlamentbe listáról. Ez pedig nagy szó, ha azt vesszük, hány botrány főszereplője volt az utóbbi időben. Bírálták a kötvényprogram miatt, összekülönbözött Lázárral, az Index írta meg a Kertész Balázs-sztorit, és ebben a ciklusban volt az elhíresült helikopterezés is.

Rogánt azonban buktatás helyett a Fidesz eldugta a nyilvánosság elől, hogy szépen lassan háttéremberré húzódva irányítsa a kommunikációs gépezetet, mellesleg iszonyatos pénzből. A körzetében egyébként Hollik István indul, és valószínűleg hozza is majd a győzelmet, amivel a 2014-ben még a parlament közelébe sem kerülő Hollik is nyugodtan nevezhető máris 2018 nyertesének.

Simonka György, Fidesz

A politikus a Fidesz Békés megyei választmányának elnöke maradhatott a körülötte forrongó botrányok ellenére is, és a párt minden bizonnyal őt indítja újra az orosházi körzetben egyéniben. Az egyebek mellett adócsalásos ügybe keveredő fideszes üzlettársai nemrég kijöttek a börtönből, pedig cégük, a Magyar Termés TÉSZ Kft. (ez az a cég, aminek Simonka is a tulajdonosa), közel egymilliárd (973 millió forint) kárt okozott Magyarország és az Európai Unió költségvetésének.

Gyurcsány Ferenc, Demokratikus Koalíció

Az MSZP vesszőfutásával és a lassú kínhalálnak is beillő politizálásával egyre nagyobb fegyvertény a DK 5 százalék felé mért támogatottsága és a koordinált indulási egyezség a két párt között. Ez ugyanis azt jelenti, hogy ha a DK bejut, márpedig ezt minden bizonnyal meg tudják ugrani, akkor egyrészt frakciót alakíthatnak, Gyurcsány pedig frakcióvezetőként Orbánnal vitázhat majd a parlamentben.

Másrészt a DK eredménye nagyságrendileg összemérhető lesz a nagy rivális MSZP-ével, és még egyéni győzelmeket is hozhatnak akár a koordináltan induló DK-s jelöltek. Török Gábor politológus a Hvg.hu-nak egyenesen

a gyurcsányi politika dicsőséges állomásának

nevezte 2018-at.

Semjén Zsolt, KDNP

Nem csupán az idei választás nagy nyertese a KDNP, a párt ugyanis már jó ideje a Fideszre csatlakozva üldögél a parlamentben. Az önálló támogatottságuk értelmezhetetlen, viszont úgy tűnik, a jó kapcsolat megbonthatatlan, így a pártelnök Semjén Zsolt nagy valószínűséggel újra miniszterelnök-helyettes lehet a következő ciklusban.

A vesztesek

Rónaszékiné Keresztes Monika, Fidesz

A politikust 2017 szeptemberében váltották le VII. kerületi posztjáról, helyét Bajkai István, a kerület fideszes alpolgármestere vette át. Rónaszékinét a VII. kerületi bulinegyed fennmaradásában érdekelt üzleti körök fúrták meg a Fidesz vezetésénél, a kerületben élők és az ott működő vendéglátóhelyek évek óta húzódó harcában a politikus ugyanis a lakók mellé állt, míg utóda, a befolyásos, erős gazdasági, kormányzati és pártkapcsolatokkal bíró Bajkai István más álláspontra helyezkedve nem rúgná össze a port a vállalkozókkal.

Harrach Tamás, Fidesz

A XIII. kerületben, Angyalföldön várhatóan Harrach Tamást jelöli a Fidesz–KDNP, gyakorlatilag a biztos vesztes szerepét ráosztva. Harrach – akiről ettől persze még nem állítható, hogy a partvonalra szorult volna, sőt, könnyen lehet, hogy a kormánypártok meghálálják neki, hogy „ő viszi el a balhét"” – jelenleg is a kerület önkormányzati képviselője, és egyúttal Harrach Péter KDNP-frakcióvezető fia.

Már négy évvel ezelőtt sem volt sok esélye a Fidesznek a XIII. kerületben (az akkori jelölt, Szalay Péter húsz százalékkal kevesebb szavazatot kapott ellenfelénél, a szocialista Hiszékeny Dezsőnél), jelenleg pedig a kerület polgármestere és képviselője is baloldali, és a Fidesz támogatottsága Angyalföldön a leggyengébb az országban.

Mengyi Roland, Fidesz

A korrupciós vádakkal büntetőeljárás alá vont Mengyi Roland egészen biztosan nem indul szerencsi választókörzetében, helyette valószínűleg Koncz Ferenc szerencsi polgármester kap majd lehetőséget.

Tavaly júliusban kezdték el tárgyalni Mengyi Roland és társai büntetőügyét, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetkezetben elkövetett költségvetési csalás kísérlete és vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés miatt. A vád szerint a fideszes Mengyi egy szociális szövetkezet üzemeltetőinek ígért segítséget, hogy egy uniós pályázaton nyerjenek, cserébe a pénz nagy részét kérte visszacsorgatni.

L. Simon László volt államtitkár, Fidesz

Az egykor sokat és szívesen szereplő volt miniszterelnökségi államtitkár, Várbazár-kormánybiztos a ciklus alatt lépésről lépésre szorult egyre hátrébb a politikai pályán, konkrétan a sajtóból tudta meg, hogy kirúgták, pedig nem sokkal előtte még a Várba akarta vinni a Szent Koronát.

2010-ben a dunaújvárosi körzetből egyéniben jutott be, 2014-ben az országos listán kapott befutó helyet, de elképzelhető, hogy most kiesik a parlamentből, információnk szerint ugyanis egyéni körzetben nem indul, a listán pedig nem tudni, hol szerepelhet majd.