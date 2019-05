Klárára, a Fideszre és a karaktergyilkosságra mutogatnak

A Fidesz tarolt, Orbán európai számítása azonban nem jött be. Az ellenzéki oldalon minden borult, új korszak kezdődhet a magyar baloldalon. Elemzés.

Meglepetésre a momentumos Cseh Katalin és Donáth Anna is kijutott az Európai Parlamentbe, a párt eredményvárója pedig igazi örömünnep lett.

A magyarországi EP-választást egyértelműen a Fidesz-KDNP nyerte: az elnyerhető 21 mandátumból 13 hely az övék. A második a Demokratikus Koalíció lett, az ő listájukat Dobrev Klára, Gyurcsány Ferenc felesége vezette. 16 százalékot kaptak, 4 képviselőt küldhetnek Brüsszelbe. A harmadik pedig 10 százalékkal a Momentum lett, 2 képviselőjük mehet az Európai Parlamentbe, ez pedig komoly előretörés a párt számára.

Az EP-választás teljesen átrendezte az ellenzéki erőviszonyokat: ennek vesztesei egyértelműen az MSZP-Párbeszéd, az LMP és a Jobbik, amely pártok nagyon összezsugorodtak. Tanulságos áttekinteni, ők hogy reagáltak a vasárnapi választások eredményeire.

MSZP - Mert Klára elvitte a programot és a szavazókat

Az MSZP a vasárnapi eredmények után sajtótájékoztatót tartott. Bár a pártpolitikai logika alapján valószínűnek tűnt a lemondás (7 százalékot sem ért el a régebben többször is kormányzó párt), nem ez lett a vége. Tóth Bertalan elnök azt mondta, az ellenzéki együttműködés a választások eredménye ellenére is reményteljes, és így elkezdődhet a NER lebontása.

ENNEK A FELELŐSSÉGÉT PEDIG AZ MSZP ELNÖKSÉGE VÁLLALJA, EZÉRT AZTÁN NEM MOND LE.

Tehát továbbra is az ellenzéki együttműködést és összefogást szorgalmazza, hogy majd az önkormányzati választásokon minél több településen érjenek el fordulatot.

Nincs bennünk harag, egyik ellenzéki párt irányában sem. Hiszen most nem annak van itt az ideje

– mondta az elnök-frakcióvezető, aki nem fejtette ki milyen haragról lehetne szó egyáltalán.

Megtette ezt helyette a szocialista kampányfőnök, Ujhelyi István, akinél az Indexnek adott interjújában már kitüremkedni látszik ez a harag. A politikus arról beszélt, hogy a DK és Dobrev Klára teljesen átemelte az ő programjukat, így pedig elvitték a szocialista szavazótábor egy részét.

Semmiben sem különbözött a kampányuk; az utcai és online jelenlétük, a megszólításuk módja, sőt, azt hiszem, hogy sokszor kreativitásában, ügyek vitelében ügyesebbek is voltunk a DK-nál, de a Klára-brand nekik működött. Ráadásul nekem végig az az érzetem volt, hogy tulajdonképpen közösen mozgósítunk, mintha együtt, egymásért kampányolnánk, aztán a végén rájuk mentek el szavazni

– nyilatkozta.

Azt is mondta, hogy a DK azért tudott jól szerepelni, mert Orbán őket jelölte ki fő ellenfélnek. "A NER megtalálja magának és eldönti, hogy kit emel meg és kit üt. A Jobbikot és az MSZP-t ütötték most fél éven keresztül, a DK-t pedig kijelölték valódi ellenfélnek, és így természetes, hogy az ellenzéki, baloldali szavazók is oda soroltak, ahol a valódi ellenfelét látták Orbánnak."

Ujhelyi tehát láthatóan nem tudta feldolgozni, hogy mi történt a választáson, hiszen a választók a Párbeszéddel és Jávor Benedekkel együtt sem szavaztak rájuk kellő számban. Az egyetlen szocialista mandátum betöltéséről majd a hétvégén döntenek.

Párbeszéd - Mert nem volt szélesebb együttműködés

Jávor Benedek, a Párbeszéd EP-képviselője miatt külön mozgósítás volt az utolsó napokban, pedig csupán a negyedik helyre sorolták őt az MSZP-Párbeszéd listán. Mint látható, elég távol volt ettől a pártszövetség, Jávor az eredmények ismeretében nem is vagdalkozott, egyszerűen annyit mondott:

Állást keresek.

Azt, hogy nem volt egy szélesebb ellenzéki együttműködés az EP-választáson, részben a saját, részben a teljes ellenzék kudarcának értékelte, mert szerinte már önmagában vereség volt az, hogy nem tudták megakadályozni a Fidesz mandátumnövekedését.

Az Indexnek adott interjújában azt mondta, egyelőre nem tudja megmondani, merre tovább, csak a családjához akar visszamenni.

LMP - Mert a sajtó is őket ütötte, és hát, Puzsér

Az LMP gyakorlatilag teljesen megsemmisült, totális bukásnak ítélték meg a párt 2,1 százalékos eredményét. Mint kiderült, a Kétfarkú Kutya Párt is megelőzte a parlamenti frakcióval rendelkező szervezetet. Az LMP-s vezetés nem is várta meg a hivatalos közlést: már előtte testületileg lemondott. Majd hétfőn Moldován László, a párt budapesti elnöke is megerősítette, hogy lemond tisztségéről.

Az egyik vezető a választási eredményekről azt mondta, hogy a teljes ellenzéki mezőny és a sajtó is őket ütötte. A sok korábbi botrányuk és az, hogy rájuk lehetett akasztani, hogy miattuk van a Fidesznek kétharmada, szerinte elvitte a szavazóikat. Még a Mi Hazánk Mozgalom és a Magyar Kétfarkú Kutya párt is megelőzte őket.

Ungár Péter a választás estéjén az Indexnek azt nyilatkozta, a választási eredmények a párt "érthetetlen politikai dolgainak" a következménye.

Ez egy megérdemelt vereség volt, mindent elkövettünk, hogy ezt a választói pofont megkapjuk. Én azt gondolom, hogy az elmúlt év csodálatos teljesítménye ide vezetett.

Utalt itt Szél Bernadett és Hadházy Ákos távozására, akik az európai parlamenti választások kampánya alatt együttműködtek a Momentummal. Ezzel Ungár kivételnek számít az ellenzéki megszólalók között, hiszen ő az egyetlen, aki erőteljes önkritikát gyakorolt az eredmények értékelésénél.

Egy nappal később Csárdi Antal, a párt országgyűlési képviselője akadt ki Puzsér Róbertre, akit az LMP és a szintén gyengén teljesítő Jobbik is támogatja a főpolgármesteri székért folyó versenyben. Puzsér az LMP gyenge teljesítményéről úgy nyilatkozott:

Mi közöm nekem ahhoz, hogy most ők épp összeomlanak?

Puzsért tehát nem érintette meg túlságosan az, hogy az őt támogató párt gyakorlatilag megszűnt. Erről a megszólalásról Csárdinak is volt véleménye. Azt mondta, személyes véleménye szerint

PUZSÉR TAPASZTALATLAN POLITIKUSKÉNT PRÓBÁLJA MAGÁT KIHÚZNI A FELELŐSSÉG ALÓL, ÉS SZERINTE A SZAVAZÓK ELMONDTÁK VÉLEMÉNYÜKET A PUZSÉR-FÉLE EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL.

Demeter Márta két nappal a választások után a Facebookon megköszönte a párt tagjainak munkáját, majd megígérte, ő is folytatja tovább sajátját.

A klímaváltozás kérlelhetetlenül közeledik, így mi sem hátrálhatunk meg. Megyünk tovább az úton, mert nem hagyhatjuk magukra az embereket.

Keresztes László Lóránt pedig egyenesen jónak tartja az eddig végzett munkáját, és a Népszavának azt mondta, frakcióvezetői-posztját is megtartaná,

HISZEN SZERINTE VELE ÉS DEMETER MÁRTÁVAL EGYÜTT EGYENESBE ÁLLT AZ LMP.

Sok a kérdőjel, de összességében már nem gyászos a tagságunk hangulata. Sok vihart megéltünk már, az elveinkhez hűek vagyunk, addig pedig legyőzhetetlen a közösségünk

– fogalmazott a lapnak.

A vasárnapi eredményekről azt mondta,

AKÁR TAKTIKAI SZAVAZÁS IS ÁLLHAT A HÁTTÉRBEN.

De szerinte a választók is büntethették őket, az etikai bizottság ténykedése miatt, és a mozgósítás sem sikerült jól.

Jobbik - Mert a Fidesz karaktergyilkossága és a pénzbüntetések hatottak

A Jobbik egy középpártból gyakorlatilag 5-6 százalékos kispárttá vált, a tavalyi választásokhoz képest több mint 870 ezer szavazót vesztettek. A választási estén tartott sajtótájékoztatójukon Jakab Péter úgy nyilatkozott, már önmagában az is győzelem, hogy a Jobbik még él, és továbbra is küzd.

Azt is mondta, szerinte sokkal több jobbikos van Magyarországon, mint ahányan elmentek szavazni. Ugyanezt mondta Mirkóczi Ádám. Az Indexnek úgy nyilatkozott,

AZ OTTHONMARADÓK KÖZÖTT FELÜL LEHET REPREZENTÁLVA A JOBBIK.

Magyarán, Mirkóczi szerint sok otthonülő jobbikos szavazó van Magyarországon, akik egyszerűen csak nem mentek el szavazni, de azért ott vannak.

Sneider Tamás, a Jobbik elnöke pedig azt mondta,

AZÉRT NEM MOND LE, HOGY NE ISMÉTELJE MEG VONA GÁBOR HIBÁJÁT.

utalt ezzel arra, hogy amikor a tavalyi országgyűlési választások után lemondott Vona Gábor, a párt akkori elnöke, távozása után jelentős belharcok indultak el a Jobbikban.

Szerinte a vasárnapi eredményekhez a sorozatos állami számvevőszéki büntetésből kialakult pénztelenségük is hozzájárult, mert így nem volt pénzük kampányra, na meg a fideszes lejárató kampány és karaktergyilkosság.

Az EP-választás utáni parlamenti ülésen pedig Gyöngyösi Márton, a párt frakcióvezetője azt mondta Orbán Viktornak, a választás estéjén "ön nem tűnt annyira felhőtlenül boldognak, és erre lehet is oka", mert nem sikerült az elitcsere, ezért aztán a kormányfő nem lehet elégedett. Orbán később ezekre a megjegyzésekre úgy reagált: az ellenzék egyszerűen dühös, amiért nem rájuk szavaztak. Ezután pedig kialakult egy kétezres évekre hajazó Orbán-Gyurcsány párharc.