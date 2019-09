Miért nem lesz Tarlós-Karácsony vita?

Tarlós István személyes hangulatától kevésbé függ, hogy lesz-e főpolgármester-jelölti vita, mint attól, hogy a Fidesz kommunikációs stratégiái által az Indexhez eljutó hírek szerint szigorúan el van tiltva ettől. Utóbbit állítják legalábbis források, akik szerint a regnáló főpolgármester számára, elsősorban a fideszes, kormányzati kommunikációs gépezet szempontjából az a legjobb, ha Tarlós távol tartja magát egy ilyen eseménytől, sőt bármilyen vitahelyzettől.

Terjed az az információ is, miszerint Budapest jelenlegi vezetője néhány napja még állította szűk körben, örömmel beleáll a vitába, mert szerinte könnyedén lemosná Karácsonyt. Aztán viszont Tarlósnak jelezték a Fidesz központjából, hogy ez nem lenne tanácsos. Ezt erősítik a nyilatkozatai is. Az eheti 168 Óra például szembesítette azzal, eredetileg igennel válaszolt a kihívásra, ám miután Kósa Lajos, a Fidesz önkormányzati kampányfőnöke kijelentette, hogy szerinte semmi értelme a vitának, az ő álláspontja is elbizonytalanodott.

Tarlós erre azt mondta:

Az ördögöt szeretne Karácsony vitatkozni. Már látszik, hogy komédia az egész. Legjobb lesz ezt a kérdést gyorsan lezárni. Kósa Lajosnak az én kampányomban nincs szerepe. Lassan egész lista lesz arról, ki mindenki dirigál nekem Karácsony szerint a Fideszből. Már ezen mulat a város. Karácsony nyitott arra, hogy minden jelölt részt vegyen a vitában? Nekem ír, hogy csak ketten vitatkozzunk, egyidejűleg az ATV–ben bejelenti, hogy tőle ott lehet mindenki. Másnap újra ír nekem és azt követeli, hogy csakis Tarlós–Karácsony vita legyen. Hónapokkal korábban jeleztem, hogy vannak feltételeim: például hogy ne legyenek előre egyeztetett kérdések és ne legyen moderátor. Elengedi a füle mellett. Egyik nap azt mondja, minden feltételt elfogad, másnap írja, hogy ne legyenek feltételek. A legfontosabb érvem: én az ellenzéki éveket végigvitatkoztam Demszkyvel. Horváth Csaba is viaskodott velem évekig derekasan, ha nem is értettünk egyet. Karácsonynak öt éve volt, hogy vitatkozzék velem. Soha kísérletet sem tett rá.

Mindezek nyomán pedig a főpolgármester most arra jutott, Karácsonynak először Puzsérral kellene vitáznia, aztán vele. Az atv.hu-nak szerdán adott interjúban Tarlós István ezt megerősítette, előbb a kihívók vitázzanak, az ő feltétele az, hogy legyen Karácsony-Puzsér vita. A főpolgármester azt tudja elképzelni, hogy ha ez megvan, ők akkor tudnak Karácsonnyal megállapodni a kettős vita feltételeiről, “vagy nem”. Tarlós István olyan tévévitát tud egyébként elképzelni, ahol egymást kérdeznék Karácsonnyal, hogy ne lehessen előre “bebiflázott” dolgokat mondani.

Az ellenzéki főpolgármester-jelölt bátran hivatkozhat arra, hogy a Karácsony-Puzsér vita már tavasszal megtörtént, lefutott, de kérdés, Puzsér és Tarlós majd mit lép erre. Karácsony reakcióján ugyanis a független jelölt is begurult. Szintén az atv.hu-nak azt írta Puzsér kampányfőnöke, hogy az az igazság, hogy a március 13-ai esemény egy sajtóbeszélgetés, aminek az apropója az volt, hogy Puzsér Róbert ilyen formában próbálta szolidaritásáról és támogatásáról biztosítani az akkor éppen antiszemita vádakkal karaktermészárolt Karácsonyt. A nagyvonalú emberi és közéleti gesztus azután történt, hogy Karácsony szénné égett a HírTV stúdiójában, ekkor nyújtott felé segítő kezet Puzsér.

Most az a hála, hogy Karácsony ezt vitának hazudja, hogy megússza a nyilvános kritikát és a valódi vitát. Puzsér Róbert készen áll a vitára, ez a demokratikus minimum. Ha Tarlós nem vesz részt rajta, az őt minősíti, ha Karácsony sem jelenik meg, az Karácsonyt. A budapestieknek joguk lenne megismerni a jelöltek érveit és kritikáját. Látva Tarlós és Karácsony szánalmas kifogáskeresését, hazugságait, a vitára egyre kevesebb esélyt látunk

– zárta közleményét Zaránd Péter. Más kérdés, hogy egyelőre nem világos, Karácsony valójában külön vitázna-e Puzsérral, mert csak az látszik, hogy folyamatosan igyekszik beszorítani a főpolgármestert és rákényszeríteni a vitára. Okkal, hiszen a tét nagy, és lenne is miről vitázni.

Felmerül tehát a kérdés:

mégis miért nem lesz Tarlós-Karácsony vita?

Ez ugyanis nagy eséllyel kijelenthető, miután Tarlós már többször meggondolta magát, és újabb feltételeket szabott az összecsapásnak. Pedig az ellenzék, majd pedig a főpolgármester-jelölti előválasztást lebonyolító aHang is teljesíteni látszott a városvezető kívánalmait, azzal a kikötéssel, hogy a nyilvános összecsapáson mind a négy nyilvántartásba vett jelölt vegyen részt.

A főpolgármester ezután azonban már azt jelezte, hogy egy ilyen vitán nem venne részt, de Karácsonnyal talán vitázna, feltéve, ha az ellenzéki jelölt előbb Puzsér Róberttel és Berki Krisztiánnal külön vitában is megvív. Majd pedig most már csakis akkor, ha Puzsérral. Így az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy Karácsony Gergely a maratoni előválasztási vitáit követően most ismét nem azzal ütközik majd, aki az ellenfele. Az ugyanis szintén nyilvános, hogy Karácsony az aHang kezdeményezését is támogatja, részt venne az összes főpolgármester-jelölttel közös vitában. Puzsér Róbert is jelezte már, hogy elfogadja a Hang feltételeit, de az Indexnek Berki Krisztián is azt mondta: készen áll a vitára.

Mi értelme lenne azonban egy ilyen produkciónak? A közvélemény-kutatási adatok alapján nem sok, hiszen Karácsony csakis Tarlóssal verseng, Puzsérnak egyelőre csak 6 százalék körüli, Berkinek pedig hibahatár alatti támogatottsága van.

Porondra parancsolna

A legutolsó adat a Publicus Intézeté, mely szerint az összes megkérdezett körében Tarlós István főpolgármesterre 37 százalék, ellenzéki kihívójára, Karácsony Gergelyre pedig 34 százalék szavazna az őszi önkormányzati választáson. A Publicus szerint Puzsér Róbertre 4 százalék, Berki Krisztiánra kevesebb mint 1 százalék tervezi leadni szavazatát, a bizonytalanok aránya viszont 25 százalék.

Egyértelmű tehát, hogy Karácsonynak nem Puzsér és Berki szavazóit, hanem a még bizonytalanokat kellene meggyőznie, azt pedig aligha tudná összehozni egy Karácsony-Puzsér-Berki meccsen. Persze az ellenzéki pártok főpolgármester-jelöltje így is könnyen kifejthetné egy nyilvános rendezvényen elképzeléseit, sőt egy jó szerepléssel akár megerősíthetné egyedüli kihívói státuszát. Az is biztos, hogy Puzsérnak is lehetőség lehet ez programja ismertetésére, miután a független jelölt stábja rendszerint azt kifogásolja, hogy nem kapnak felületet a nyilvánosságban az elképzeléseik. Berki Krisztián pedig Berki Krisztián, egy bulvárszereplő lételeme a nyilvánosság, és nyilván televíziós műsora propagálására is alkalmas lehet egy ilyen rendezvény.

A legjobb egy Karácsony-Puzsér-Berki vitában azonban Tarlós Istvánnak lehet, aki számára az ellenfelek bagatellizálása, saját felülemelkedése és Karácsony dehonesztálása a cél. Ráadásul a Fidelitas sem véletlenül indított "hármas" plakátkampányt, egyértelműen arra igyekeztek terelni a közbeszédet, hogy az ellenzéki jelöltek, valamint Berki Krisztián egy platformon "bohóckodik". Ez a szituáció pedig éppen ennek a képnek felelhetne meg. Így Karácsony Gergely jelenleg patthelyzetben van, hiszen ebben a hármas összeállításban alig van értelme részt vennie, és nagy kérdés, mi és mennyi a nyereség a veszteséggel szemben.

Egy az egy ellen

Más kérdés viszont, hogy ha ez az esemény az ára annak, hogy Tarlóssal utána Karácsony megmérkőzhessen nyilvánosan, akkor érdemes-e vállalni a kockázatot. A főpolgármesternek ugyanis az biztosan nem áll érdekében, hogy végül kettesben találja magát a szorítóban Karácsonnyal. Tarlós István és a Fidesz érdekét ugyanis nem szolgálja a párharc kiélezése, a szavazók mozgósítása (mindkét oldalon), és a fideszesek által sokszor alkalmatlannak nevezett Karácsony "felemelése" a főpolgármester mellé.

Ráadásul Karácsony szavazótáborát Tarlós jelzők között nem válogató "lehengerlő" stílusa (emlékezzünk, a párbeszédes Tordai Bence fejéhez milyen durva jelzőket vágott) jobban mozgósíthatná, mint a fideszeseket. Sőt, egy nagy hang- és erőfölényt mutató Tarlós-Karácsony vita könnyen el is altathatja a fideszes szavazókat.

Karácsonynak azért érdeke a vita, mert Tarlós növelni már nem tudja a szavazatai számát, csak csökkenteni, például egy rossz elszólással, vagy éppen azzal, ha túlzottan magabiztosnak mutatkozik.

Szavazómegtartás kontra tábornyitás

Jelenleg ugyanis Tarlós magabiztosan birtokolja a Fidesz budapesti szavazótáborát, az elkötelezett fideszesek megtartásán túl pedig, úgy tűnik, nem is játszik másra a fővárosi kormánypárti kampány. Pontosabban Tarlóssal nem, hiszen nem tudni arról, hogy a főpolgármester járná a kerületi polgármestereket, újabb és újabb megállapodásokat kötve velük, ahogyan például öt éve.

De a Tarlós-kampány fideszes támogatása is láthatatlan, legalábbis sem óriásplakátokon nem jelent még meg a főpolgármester, sem magas szintű kormányzati látogatói nem voltak az elmúlt napokban, hacsak Gulyás Gergely Tarlóst támogató, az ellenzék szerint zsaroló kijelentéseit nem soroljuk ide.

Tarlós ráadásul mintha nem is kampányolna teljes erővel. Elvétve ugyan ültet fákat, de óriásplakátokon, egyéb közterületi reklámeszközökön eddig nem tűnt fel, a kormánymédiában rendszeres fellépéseit, és nyilatkozatait kivéve más, klasszikus kampányeszközöket nem láthattunk részéről, és úgy tűnik, egyelőre a Fidesz gépezetét sem mozgósították mellette.

Mindez, főként a fővárosi kerületi fideszes polgármesterek különutas kampánytechnikáival vértezve erősíti a gyanút: a Fidesznél azt gondolják, hogy az erőteljes, célzott kampányukkal, a párt biztos szavazóbázisának közvetlen mozgósításával sikert érhetnek el. Ennek pedig az is feltétele, hogy Tarlós a maga részéről ne "emelje fel' a tétet, azaz ne vegye komolyan kihívóit.

A főpolgármester legtöbb megszólalása is ezt célozza, bár kérdés, produktív-e az, hogy eközben folyamatosan Karácsonnyal van elfoglalva.

Az alapvető érdek ellentétes tehát: míg a Fidesz és Tarlós alacsonyan akarja tartani a részvételt, és közvetlenül mozgósítani saját, biztos szavazótáborát, ami a nyilvánvalóan mozgósítóerejű – közérdeklődésre számot tartó, idézhető – vita ellen szól, Karácsonynak éppen ez a szavazóbevonás a célja, legfőbb üzenete pedig éppen az, hogy Tarlós a Fidesz jelöltje, Orbán embere.

Ezért is üldözi a Karácsony-stáb ezerrel a főpolgármestert, és így sikerült Tarlóst belehajszolni egy legalábbis kétes megítélésű "szereplésbe" Tordai Bencével és a bömbivel. Az ellenzéki pártok jelöltje ugyanis a Fidesz által le nem fedett terepeken kénytelen lavírozni, és leginkább abban reménykedhet, hogy Tarlós személyiségének árnyoldalaiból is újabb és újabb ízelítőt ad a választópolgároknak.

Nagy kérdés persze, hogy egymás sértegetésén túl érdemben ütközhetnének érvek, elképzelések egy ilyen vitán, vagy pusztán a ténye az igazi kérdés. Valós elképzeléseket ugyanis mintha kevésbé ismernénk meg, noha Karácsony Gergely még a Párbeszéd főpolgármester-jelöltjeként egy 20 oldalas programot mutatott be Budapest mindenkié címmel. (Az ígéretekről itt írtunk bővebben.)

Az ellenzéki előválasztáson nemcsak Karácsony személyét, de ezt a programot is elfogadták, azóta pedig igyekszik ismertetni is ezeket az elképzeléseket. Tarlós István programja nehezebb kérdés. A mai főpolgármester 2010-ben mutatta be a Nemzet fővárosa című programját, a 2014-es választáson azt monda, hogy ezt folytatja, idén pedig nem tudunk arról, hogy újat mutatott volna be.

(Címlap- és borítókép: szarvas / Index)